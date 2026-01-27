Посла України в Угорщині викликали до МЗС через "безсоромне втручання" у парламентські вибори

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало на розмову українського посла в Будапешті через нібито спроби України вплинути на результати парламентських виборів у країні на користь опозиційної партії "Тиса".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ.

Заява МЗС Угорщини

За словами Сійярто, протягом останніх тижнів президент України та український уряд нібито проводили "відкриту, безсоромну та агресивну кампанію" втручання у вибори Угорщини.

"Сьогодні ми викликали посла України до МЗС в Будапешті. Ми не будемо терпіти жодного втручання у вибори в Угорщині, включаючи спроби України вплинути на їх результати та втрутитися у виборчий процес на користь партії "Тиса", - заявив угорський міністр.

Сійярто наголосив, що право вирішувати майбутнє країни належить виключно угорському народу.

"Лише угорський народ може вирішувати майбутнє Угорщини. Це рішення приймається в Угорщині, а не в Брюсселі й, звичайно, не в Києві. Ми будемо захищати наш суверенітет усіма можливими засобами!" - додав очільник МЗС Угорщини.

Що передувало?

  • Минулого тижня президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на ляпас". У промові він не уточнив, про якого Віктора йдеться.
  • Орбан відповів на промову Зеленського у Давосі, заявивши, що "кожен отримає те, на що заслуговує".
  • Також Орбан під час форуму в Давосі заявив, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу.
  • 26 січня Орбан звинуватив Україну в атаках на Угорщину у спробі втрутитись в парламентські вибори та розпорядився викликати на розмову українського посла у Будапешті.

Якби Україна втрутилась , ви б здриснули!А так немає на кого гавкати от і біситесь..
27.01.2026 17:18 Відповісти
Що, мавпи чухонські, обкакались?
27.01.2026 17:31 Відповісти
Пуйловські проститутки вже зарані шукають на кого б це повішати свій провал на виборах.
27.01.2026 17:35 Відповісти
Напевно грамоту Зеленскому передадуть від партії Орбана. Бо Зеля своїм тупим гавканням на мадярів, сприяв різкому підскоку рейтингу Орбана.
27.01.2026 17:08 Відповісти
Такий вже характер - кожній бочці затичка.Ніяк не навчиться дипломатично і багатозначно промовчати,все в ньому грає той Квартал,де на кожний ляп треба було відповісти ще більшим ляпом.А між тим його кумир,з якого Зєля намагається брати приклад колись сказав - "я ніколи не жалкував коли лишній раз промовчав.Я жалкував лише тоді,коли лишній раз щось сказав"...
27.01.2026 17:38 Відповісти
Сибіга,відкликай посла з Угорщини. Там немає чого робити до квітня.
27.01.2026 17:39 Відповісти
От , як би і справді втрутились ... або хоча б нафтопровід "Дружба" їм перекрили ...
Мрії ... мрії ...
27.01.2026 17:45 Відповісти
Я ж кажу - "мелеш, шопопало"... А "неустойку" і штрафи, за невиконання умов тристоронньої угоди, Росії та Угорщині, ТИ платить будеш?
27.01.2026 18:03 Відповісти
Ніт .
Платити будеш ти - бо дурні платять завжди
А по факту - про "форс-мажор" щось чув ? А що в нас війна з кацапами - тобі відомо ?
27.01.2026 18:07 Відповісти
Ідіоте! "Форс-мажор" теж виникає не "на пустому місці". Форс-мажорні обставини - це надзвичайні та невідворотні події (війна, стихійні лиха, епідемії, заборони влади), які об'єктивно унеможливлюють виконання договірних зобов'язань. Вони звільняють від відповідальності (штрафів, пені) за невиконання, але не скасовують сам обов'язок виконати умови. Факт підтверджується сертифікатом https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf Торгово-промислової палати України.
Але сама війна тут не може буть визнана такими обставинами, бо вона не вплинула на перекачку... Тут "форс-мажорні обставини, скоріше, можуть буть визнані для Росії - коли вона не зможе качать нафту, з-за ударів "птахів Мадяра", по нафтопроводу на території Смоленщини...
Але що "пеньку" пояснювать правознавство...
27.01.2026 18:16 Відповісти
Форс-мажорні обставини будуть об'єктивними, якщо розвалити вщент станцію перекачки в Унечі. Якщо відремонтують - то те ж саме вище, в Новозибкові.
27.01.2026 18:44 Відповісти
Яр, виявляється, форс-мажор для Орбана стався таки на території України!
Даю пост нижче
28.01.2026 03:24 Відповісти
Тут не для Орбана "форс-мажор"... Тут все складніше...
Орбану, в даній ситуації, якраз, все "в мінус"... Кацапи нанесли удар в тій точці, де вже немає резервних нафтосховищ нафтопроводу, які можуть почать перекачку нафти в систему, поки ми, як країна транзитер, відновимо нафтопровід. Тобто, скоро насоси мадярські, почнуть смоктать пустоту... "Форс-мажор", від удару по нафтопроводу, нафти в трубу не додасть...
"В мінус" підуть і кацапи - бо "форс-мажору", для них, від перебоїв з поставками, не буде - вони самі винуватці цих перебоїв. Вони втрачають вплив на Орбана та Фіцо, бо нема чим розплачуваться за їх "бикування", в ЄС. Втрачають гроші від експорту нафти.
А ми "в плюсах"... У нас є "форс-мажор" - війна і напад кацапів, з нанесенням удару по нашій ділянці нафтопроводу. І, саме головне - Орбана (і Фіцо - бо Словаччина сидить на відгалуженні "Дружби", з території Угорщини), "посадили на сраку". Всередині Угорщини і Словаччини встає загроза паливної кризи, спровокованої саме їх "бикуванням". Вони втрачають "бабло" кацапське, від гендлювання російською нафтою.
От побачиш - зараз Орбан з Фіцо, будуть "з штанів вискакувать", щоб зробить усе можливе, для відновлення ушкоджень нафтопроводу. Знайдуть і гроші, і матеріали, і можуть навіть запропонувать допомогу ремонтними бригадами...
28.01.2026 04:07 Відповісти
а нам тим ремонтникам-мад'ярам - заборонити в'їзд в Україну. Під надуманим приводом, наприклад: заборонили же Мадяру заїзжати в Угорщину; от і маєте ответочку.
28.01.2026 04:32 Відповісти
Та ну... Не треба вподобляться Орбану... Я не знаю обставин, але можна знайти й інший привід... А може і його не треба буде - якщо в угоді обумовлено відновлення, ремонт, чи профілактика, силами України...
28.01.2026 04:36 Відповісти
Дайте Сіярто полизати вареник Безуглій і він заспокоїться.
27.01.2026 19:01 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/18417 нардеп «ЄС» Михайло Бондар:
Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах на Львівщині неподалік українсько-польського кордону.
Як Орбан не старається догодити своєму московському господарю, виконує всі його забаганки, не скиглить, що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини та погрожує Україні наслідками, у разі його пошкодження - це не зупиняє московські шахеди. Москаль сам наклав санкції на свою нафту та свій нафтопровід.
«ЄС» давно вимагає зупинити транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», завдяки якому держава-агресор отримує мільярди для війни проти України.
Наголошували нашим європейським партнерам про необхідність припинити купівлю нафти та інших енергоресурсів у країни агресора, а також зупинити її транспортування вздовж європейського узбережжя.

ЗІ: https://t.me/dragonspech/9691 висновок Дмитра Каленчука-Вовнянка:
Якщо довго дивитися на річку, можна побачити як по ній пропливе труп ворога. Якщо довго дивитися на дівчину, можна побачити як вона виходить заміж. Якщо довго дивитися нв нафтопровід "Дружба" можна побачити як Москва знищує його сама. Навіть без нашої участі.
28.01.2026 03:28 Відповісти
 
 