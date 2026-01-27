Посла України в Угорщині викликали до МЗС через "безсоромне втручання" у парламентські вибори

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало на розмову українського посла в Будапешті через нібито спроби України вплинути на результати парламентських виборів у країні на користь опозиційної партії "Тиса".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ.

Заява МЗС Угорщини

За словами Сійярто, протягом останніх тижнів президент України та український уряд нібито проводили "відкриту, безсоромну та агресивну кампанію" втручання у вибори Угорщини.

"Сьогодні ми викликали посла України до МЗС в Будапешті. Ми не будемо терпіти жодного втручання у вибори в Угорщині, включаючи спроби України вплинути на їх результати та втрутитися у виборчий процес на користь партії "Тиса", - заявив угорський міністр.

Сійярто наголосив, що право вирішувати майбутнє країни належить виключно угорському народу.

"Лише угорський народ може вирішувати майбутнє Угорщини. Це рішення приймається в Угорщині, а не в Брюсселі й, звичайно, не в Києві. Ми будемо захищати наш суверенітет усіма можливими засобами!" - додав очільник МЗС Угорщини.

Що передувало?

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на ляпас". У промові він не уточнив, про якого Віктора йдеться.

Орбан відповів на промову Зеленського у Давосі, заявивши, що "кожен отримає те, на що заслуговує".

Також Орбан під час форуму в Давосі заявив, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу.

26 січня Орбан звинуватив Україну в атаках на Угорщину у спробі втрутитись в парламентські вибори та розпорядився викликати на розмову українського посла у Будапешті.

