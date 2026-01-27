Посла України в Угорщині викликали до МЗС через "безсоромне втручання" у парламентські вибори
Міністерство закордонних справ Угорщини викликало на розмову українського посла в Будапешті через нібито спроби України вплинути на результати парламентських виборів у країні на користь опозиційної партії "Тиса".
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заява МЗС Угорщини
За словами Сійярто, протягом останніх тижнів президент України та український уряд нібито проводили "відкриту, безсоромну та агресивну кампанію" втручання у вибори Угорщини.
"Сьогодні ми викликали посла України до МЗС в Будапешті. Ми не будемо терпіти жодного втручання у вибори в Угорщині, включаючи спроби України вплинути на їх результати та втрутитися у виборчий процес на користь партії "Тиса", - заявив угорський міністр.
Сійярто наголосив, що право вирішувати майбутнє країни належить виключно угорському народу.
"Лише угорський народ може вирішувати майбутнє Угорщини. Це рішення приймається в Угорщині, а не в Брюсселі й, звичайно, не в Києві. Ми будемо захищати наш суверенітет усіма можливими засобами!" - додав очільник МЗС Угорщини.
Що передувало?
- Минулого тижня президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на ляпас". У промові він не уточнив, про якого Віктора йдеться.
- Орбан відповів на промову Зеленського у Давосі, заявивши, що "кожен отримає те, на що заслуговує".
- Також Орбан під час форуму в Давосі заявив, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу.
- 26 січня Орбан звинуватив Україну в атаках на Угорщину у спробі втрутитись в парламентські вибори та розпорядився викликати на розмову українського посла у Будапешті.
Мрії ... мрії ...
Платити будеш ти - бо дурні платять завжди
А по факту - про "форс-мажор" щось чув ? А що в нас війна з кацапами - тобі відомо ?
Але сама війна тут не може буть визнана такими обставинами, бо вона не вплинула на перекачку... Тут "форс-мажорні обставини, скоріше, можуть буть визнані для Росії - коли вона не зможе качать нафту, з-за ударів "птахів Мадяра", по нафтопроводу на території Смоленщини...
Але що "пеньку" пояснювать правознавство...
Даю пост нижче
Орбану, в даній ситуації, якраз, все "в мінус"... Кацапи нанесли удар в тій точці, де вже немає резервних нафтосховищ нафтопроводу, які можуть почать перекачку нафти в систему, поки ми, як країна транзитер, відновимо нафтопровід. Тобто, скоро насоси мадярські, почнуть смоктать пустоту... "Форс-мажор", від удару по нафтопроводу, нафти в трубу не додасть...
"В мінус" підуть і кацапи - бо "форс-мажору", для них, від перебоїв з поставками, не буде - вони самі винуватці цих перебоїв. Вони втрачають вплив на Орбана та Фіцо, бо нема чим розплачуваться за їх "бикування", в ЄС. Втрачають гроші від експорту нафти.
А ми "в плюсах"... У нас є "форс-мажор" - війна і напад кацапів, з нанесенням удару по нашій ділянці нафтопроводу. І, саме головне - Орбана (і Фіцо - бо Словаччина сидить на відгалуженні "Дружби", з території Угорщини), "посадили на сраку". Всередині Угорщини і Словаччини встає загроза паливної кризи, спровокованої саме їх "бикуванням". Вони втрачають "бабло" кацапське, від гендлювання російською нафтою.
От побачиш - зараз Орбан з Фіцо, будуть "з штанів вискакувать", щоб зробить усе можливе, для відновлення ушкоджень нафтопроводу. Знайдуть і гроші, і матеріали, і можуть навіть запропонувать допомогу ремонтними бригадами...
Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах на Львівщині неподалік українсько-польського кордону.
Як Орбан не старається догодити своєму московському господарю, виконує всі його забаганки, не скиглить, що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини та погрожує Україні наслідками, у разі його пошкодження - це не зупиняє московські шахеди. Москаль сам наклав санкції на свою нафту та свій нафтопровід.
«ЄС» давно вимагає зупинити транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», завдяки якому держава-агресор отримує мільярди для війни проти України.
Наголошували нашим європейським партнерам про необхідність припинити купівлю нафти та інших енергоресурсів у країни агресора, а також зупинити її транспортування вздовж європейського узбережжя.
ЗІ: https://t.me/dragonspech/9691 висновок Дмитра Каленчука-Вовнянка:
Якщо довго дивитися на річку, можна побачити як по ній пропливе труп ворога. Якщо довго дивитися на дівчину, можна побачити як вона виходить заміж. Якщо довго дивитися нв нафтопровід "Дружба" можна побачити як Москва знищує його сама. Навіть без нашої участі.