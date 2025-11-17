Угорщина проігнорувала зустріч Ради ЄС у Львові
Угорський міністр у справах Євросоюзу Янош Бока не приїде на неформальну зустріч Ради ЄС, яка відбудеться у Львові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telex, посадовець заявив, що формат заходу він вважає недоречним.
Чому Угорщина відмовилась
Бока пояснив, що засідання у країні-кандидаті суперечить політичним і процедурним принципам ЄС. Він підкреслив, що не бачить сенсу в обговоренні розширення ЄС без участі інших держав-кандидатів.
"Я не бачу політичної доданої вартості в такій зустрічі", — заявив міністр.
За його словами, уряд Угорщини не братиме участі у такому засіданні на політичному рівні, щоб "не бути свідками політичного спектаклю".
Що буде на засіданні у Львові:
- нарада міністрів у Львові запланована на 10–11 грудня;
- основною темою стане оцінка прогресу України на шляху до членства в ЄС.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не має шансів на перемогу у війні з Росією, а подальша фінансова допомога від Євросоюзу є надмірним тягарем для об'єднання.
Також Угорщина спрямує €1,5 млн з Європейського фонду миру Лівану замість України, - наголосив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
Це - стара українська пісня,яку раніше часто співали в Галичині.Дебрецен - місто в Угорщині.Українці жили там,ходили туди і ходили звідтам...Зараз вони мають угорські призвіща,вважаються мадьярами,але пісня залишилась,пісню вбити неможливо...