Угорщина проігнорувала зустріч Ради ЄС у Львові

Угорський міністр Янош Бока: Угорщина відмовилася від участі у зустрічі ЄС у Львові
Угорський міністр у справах Євросоюзу Янош Бока не приїде на неформальну зустріч Ради ЄС, яка відбудеться у Львові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telex, посадовець заявив, що формат заходу він вважає недоречним.

Чому Угорщина відмовилась

Бока пояснив, що засідання у країні-кандидаті суперечить політичним і процедурним принципам ЄС. Він підкреслив, що не бачить сенсу в обговоренні розширення ЄС без участі інших держав-кандидатів.

"Я не бачу політичної доданої вартості в такій зустрічі", — заявив міністр.

За його словами, уряд Угорщини не братиме участі у такому засіданні на політичному рівні, щоб "не бути свідками політичного спектаклю".

Що буде на засіданні у Львові:

  • нарада міністрів у Львові запланована на 10–11 грудня;
  • основною темою стане оцінка прогресу України на шляху до членства в ЄС. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не має шансів на перемогу у війні з Росією, а подальша фінансова допомога від Євросоюзу є надмірним тягарем для об'єднання.

Також Угорщина спрямує €1,5 млн з Європейського фонду миру Лівану замість України, - наголосив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Угорщина (2995) Львів (3285) Євросоюз (15147) Львівська область (2793) Львівський район (274) війна в Україні (8422)
Трошки запісяв - раптом інфа про його приїзд до рашки не пройде "по каналах"і обстріл буде плановим!
17.11.2025 18:39 Відповісти
А вона тут і не потрібна...
17.11.2025 18:41 Відповісти
"Як ішов я з Дебрецена додому
перейшла ми чорна кура дорогу"...
Це - стара українська пісня,яку раніше часто співали в Галичині.Дебрецен - місто в Угорщині.Українці жили там,ходили туди і ходили звідтам...Зараз вони мають угорські призвіща,вважаються мадьярами,але пісня залишилась,пісню вбити неможливо...
17.11.2025 18:46 Відповісти
Вопрос,что делает Орбан и его министры в ЕS,если так ненавидят Евросоюз и Украину,кто их там держит?пусть выходят.
17.11.2025 19:07 Відповісти
Та пошли они НАХ пусть на болота едут, жильё себе подыскивают рядом с Овощем и Асадом, надо уже к переезду готовиться...
17.11.2025 19:14 Відповісти
Обійдеться циганське весілля без марцепанів. Сім год мак не родив і голоду не було. Не приїдуть, меньше смердітеме.
17.11.2025 19:42 Відповісти
Якось пойух.
17.11.2025 20:18 Відповісти
А чому це рада ЄС вже збирається у Львові, а не в Києві? Щось мені це не подобається.Хтось вже почав ділити Україну чи що?
18.11.2025 00:04 Відповісти
 
 