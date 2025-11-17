Імпорт електроенергії в Україну в жовтні зріс у 2,5 раза. Де купували найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Імпорт електроенергії в Україну в жовтні зріс у 2,5 раза. Де купували найбільше?

Імпорт електроенергії в Україну в жовтні цього року зріс в 2,5 раза – до 360 тис. МВт-год.

Як свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity, найбільшу частку й надалі займає Угорщина, 51%. На другому місці – Польща, з часткою 22%.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Імпорт за останні три дні місяця зі Словаччини склав 7,6 тис. МВт-год, експорт до Словаччини за цей період – 1,8 тис. МВт-год.

Загалом, імпорт електроенергії у жовтні зріс за усіма напрямами. У порівнянні з жовтнем 2024 року імпорт електроенергії до України зріс удвічі.

Водночас, експорт електроенергії у жовтні 2025 року впав на 85% через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури.

Загалом, за місяць було експортовано 90,8 тис. МВт-год електроенергії до країн Європейського Союзу та Молдови. Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Словаччини. Найбільшу частку також займає Угорщина, 43%.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії в Україну за вересень цього року знизився на 47% порівняно з попереднім місяцем – до майже 140 тис. МВт-год. Порівняно з вереснем минулого року імпорт електроенергії скоротився майже на 70%.

При цьому у вересні 2025 року Україна експортувала 635 тис. МВт-год електроенергії, що на 41% більше за обсяги серпня. Показник є рекордним з початку інтеграції з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Також повідомлялося, що імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів в січні-жовтні цього року збільшився у 3,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до $1,4 млрд.

До того стало відомо, що в Україні бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.

тобто в результаті на нас працювала в Європі аж одна ТЕС потужністю 375 МВт.
17.11.2025 17:14 Відповісти
Тисяч МВт
17.11.2025 17:45 Відповісти
тисяч МВт*годин, Дмитро Муженко
17.11.2025 18:48 Відповісти
Ну а потім нам почнуть розповідати казочки ,що в Європі електроенергія дорога і треба підняти тарифи.
17.11.2025 17:19 Відповісти
зелёным гнидам всё к рукам липнет, как туалетная бумага к жопе
17.11.2025 17:24 Відповісти

