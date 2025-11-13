Україна з початку року збільшила імпорт генераторів у 3,6 раза

Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів в січні-жовтні цього року збільшився у 3,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до $1,4 млрд.

Як свідчить статистика Державної митної служби, найчастіше електрогенератори та перетворювачі ввозили з Румунії (19,5% загального експорту цієї продукції, або $272,1 млн), Чехії (18,2%, $254,6 млн), та Польщі (12,6%, $175,3 млн), тоді як рік тому це були Китай ($88,3 млн), Туреччина ($80,6 млн) і Чехія ($54,6 млн), передає Інтерфакс-Україна.

У жовтні імпорт цього обладнання збільшився на 89,3% порівняно з торішнім жовтнем – до $187,8 млн, що, однак, на 2% менше показника вересня 2024 року.

Експорт електрогенераторів у січні-жовтні Україна здійснила в незначних обсягах ($3,6 млн), переважно поставляючи їх до Чехії, Латвії та Болгарії.

Також за 10 місяців імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився на 53,4% – до $1,06 млрд, здебільшого їх завозили з Китаю ($740,6 млн, або 70,2%), а також з В’єтнаму ($96,2 млн, 9%) і Тайваню ($53,8 млн, 5%).

Торік найбільшими постачальниками були Китай із часткою 82%, Болгарія (3,1%) і Чехія (3%).

Водночас у жовтні 2025 року імпорт цієї продукції збільшився на 13,2% до жовтня 2024 року – до $144,9 млн.

При цьому Україна в січні-жовтні експортувала акумулятори на $43,9 млн, переважно в Польщу (33%), Німеччину (12,9%) та Францію (11,9%), тоді як торік експорт складав $34,1 млн, з них майже 30% у Польщу, 14,7% до Франції та 11% в Німеччину.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що в Україні бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.