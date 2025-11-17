РУС
Венгрия проигнорировала встречу Совета ЕС во Львове

Венгерский министр Янош Бока: Венгрия отказалась от участия во встрече ЕС во Львове
Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока не приедет на неформальную встречу Совета ЕС, которая состоится во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, чиновник заявил, что формат мероприятия он считает неуместным.

Почему Венгрия отказалась

Бока объяснил, что заседание в стране-кандидате противоречит политическим и процедурным принципам ЕС. Он подчеркнул, что не видит смысла в обсуждении расширения ЕС без участия других государств-кандидатов.

"Я не вижу политической добавленной стоимости в такой встрече", - заявил министр.

По его словам, правительство Венгрии не будет участвовать в таком заседании на политическом уровне, чтобы "не быть свидетелями политического спектакля".

Что будет на заседании во Львове:

  • Совещание министров во Львове запланировано на 10–11 декабря;
  • основной темой станет оценка прогресса Украины на пути к членству в ЕС.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не имеет шансов на победу в войне с Россией, а дальнейшая финансовая помощь от Евросоюза является чрезмерным бременем для объединения.

Также Венгрия направит €1,5 млн из Европейского фонда мира Ливану вместо Украины, - подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия (2233) Львов (4665) Евросоюз (17825) Львовская область (3079) Львовский район (131) война в Украине (6868)
Трошки запісяв - раптом інфа про його приїзд до рашки не пройде "по каналах"і обстріл буде плановим!
17.11.2025 18:39 Ответить
А вона тут і не потрібна...
17.11.2025 18:41 Ответить
"Як ішов я з Дебрецена додому
перейшла ми чорна кура дорогу"...
Це - стара українська пісня,яку раніше часто співали в Галичині.Дебрецен - місто в Угорщині.Українці жили там,ходили туди і ходили звідтам...Зараз вони мають угорські призвіща,вважаються мадьярами,але пісня залишилась,пісню вбити неможливо...
17.11.2025 18:46 Ответить
Вопрос,что делает Орбан и его министры в ЕS,если так ненавидят Евросоюз и Украину,кто их там держит?пусть выходят.
17.11.2025 19:07 Ответить
Та пошли они НАХ пусть на болота едут, жильё себе подыскивают рядом с Овощем и Асадом, надо уже к переезду готовиться...
17.11.2025 19:14 Ответить
 
 