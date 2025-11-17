Венгрия проигнорировала встречу Совета ЕС во Львове
Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока не приедет на неформальную встречу Совета ЕС, которая состоится во Львове.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, чиновник заявил, что формат мероприятия он считает неуместным.
Почему Венгрия отказалась
Бока объяснил, что заседание в стране-кандидате противоречит политическим и процедурным принципам ЕС. Он подчеркнул, что не видит смысла в обсуждении расширения ЕС без участия других государств-кандидатов.
"Я не вижу политической добавленной стоимости в такой встрече", - заявил министр.
По его словам, правительство Венгрии не будет участвовать в таком заседании на политическом уровне, чтобы "не быть свидетелями политического спектакля".
Что будет на заседании во Львове:
- Совещание министров во Львове запланировано на 10–11 декабря;
- основной темой станет оценка прогресса Украины на пути к членству в ЕС.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не имеет шансов на победу в войне с Россией, а дальнейшая финансовая помощь от Евросоюза является чрезмерным бременем для объединения.
Также Венгрия направит €1,5 млн из Европейского фонда мира Ливану вместо Украины, - подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
