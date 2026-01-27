Еврокомиссия признает право Венгрии и Словакии обжаловать отказ ЕС от газа РФ
Европейская комиссия признает право Венгрии и Словакии обратиться в суд из-за решения Евросоюза полностью отказаться от импорта российского газа с 2027 года, однако надеется решить этот вопрос путем переговоров без судебных исков.
Об этом сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо и спикер по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По словам Итконен, решение об отказе от российского газа является "историческим моментом" для Европейского Союза. Она подчеркнула, что этот шаг окончательно прекратит импорт российского газа и откроет путь к поэтапному отказу от российской нефти.
В то же время в Еврокомиссии заявили, что их приоритетом является сотрудничество с государствами-членами, в частности с Венгрией и Словакией, учитывая специфические условия, в которых находятся эти страны.
Пиньо отметила, что Еврокомиссия уверена в правовой устойчивости принятого решения и готова защищать его в суде, если соответствующие иски все же будут поданы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против России.
- Также отмечалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.
- 26 января
страны Европейского Союза окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа.
-
Словакия присоединится к Венгрии в иске в Европейский суд против решения ЕС отказаться от импорта российского газа.
Это ж какие такие «специфичные условия» у этих мразей ???