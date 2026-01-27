Еврокомиссия признает право Венгрии и Словакии обжаловать отказ ЕС от газа РФ

Европейская комиссия признает право Венгрии и Словакии обратиться в суд из-за решения Евросоюза полностью отказаться от импорта российского газа с 2027 года, однако надеется решить этот вопрос путем переговоров без судебных исков.

Об этом сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо и спикер по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Итконен, решение об отказе от российского газа является "историческим моментом" для Европейского Союза. Она подчеркнула, что этот шаг окончательно прекратит импорт российского газа и откроет путь к поэтапному отказу от российской нефти.

В то же время в Еврокомиссии заявили, что их приоритетом является сотрудничество с государствами-членами, в частности с Венгрией и Словакией, учитывая специфические условия, в которых находятся эти страны.

Пиньо отметила, что Еврокомиссия уверена в правовой устойчивости принятого решения и готова защищать его в суде, если соответствующие иски все же будут поданы.

