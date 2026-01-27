Новости
Еврокомиссия признает право Венгрии и Словакии обжаловать отказ ЕС от газа РФ

Европейская комиссия признает право Венгрии и Словакии обратиться в суд из-за решения Евросоюза полностью отказаться от импорта российского газа с 2027 года, однако надеется решить этот вопрос путем переговоров без судебных исков.

Об этом сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо и спикер по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Итконен, решение об отказе от российского газа является "историческим моментом" для Европейского Союза. Она подчеркнула, что этот шаг окончательно прекратит импорт российского газа и откроет путь к поэтапному отказу от российской нефти.

В то же время в Еврокомиссии заявили, что их приоритетом является сотрудничество с государствами-членами, в частности с Венгрией и Словакией, учитывая специфические условия, в которых находятся эти страны.

Пиньо отметила, что Еврокомиссия уверена в правовой устойчивости принятого решения и готова защищать его в суде, если соответствующие иски все же будут поданы.

Что предшествовало?

Вскрытие показало: причиной смерти стала защита прав микробов и вирусов.
27.01.2026 15:53 Ответить
"Зараз ми маємо продемонструвати лідерство і, найголовніше, єдність. Ми вже показали цю єдність, коли одностайно ухвалили п'ятнадцять пакетів санкцій проти росії, і маємо зробити це знову. Ми будемо сильними і впливовими лише тоді, коли говоритимемо одним голосом", - вважає президентка Європейського парламенту.
27.01.2026 15:55 Ответить
Ще пару висерів "міравова фєномєна" в бік Європи, і вони ще й з кацапів всі санкції познімають.
27.01.2026 16:12 Ответить
нам би треба,провести опит населення,спитати: враховуючи антиукраїнську політику Угорщини,чи підтримуєте ви виключення Угорщини зі складу ЄС і НАТО? Але хіба міндічі-єрмакі на таке здатні? Особливо,якщо враховувати,що Вітя Орбан включений до числа найвизначніших світових політиків.....євреїв!!
27.01.2026 16:14 Ответить
Всі ці союзи просто повна шляпа. Врешті-решт кожен тупо сам за себе.
27.01.2026 16:17 Ответить
да уж, захиреет ЕС без венгрии и словакия, буквально не будет шансов на выживание ...
27.01.2026 16:28 Ответить
Водночас у Єврокомісії заявили, що їхнім пріоритетом є співпраця з державами-членами, зокрема з Угорщиною та Словаччиною, з огляду на специфічні умови, у яких перебувають ці країни….

Это ж какие такие «специфичные условия» у этих мразей ???
27.01.2026 17:55 Ответить
орбанутость и фицанутость)
27.01.2026 19:03 Ответить
 
 