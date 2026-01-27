Литва и другие страны ЕС ставят под сомнение работу "Совета мира" Трампа: "Дьявол в деталях"

Литва, как и другие европейские государства, имеет вопросы относительно роли "Совета мира", созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, в урегулировании глобальных конфликтов.

Об этом заявила советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Не только Литва, но и европейцы в целом имеют вопросы относительно того, как она будет работать. Идея может звучать хорошо, но дьявол в деталях", - сказала Скайсгирите.

Она отметила, что инициатива напоминает новую международную организацию, однако ее форма и функции остаются неопределенными. "Совет мира" был инициирован с целью надзора за восстановлением в секторе Газа, однако устав не ограничивает его роль только палестинской территорией, что вызывает дополнительные вопросы относительно мандата.

"Мы не спешим. Оцениваем и наблюдаем. Сейчас прямо сказать, что это нам не подходит, было бы нерационально. Посмотрим, как она сработает, и если бы мы получили приглашение, серьезно бы подумали, присоединяться нам или нет", - добавила советник президента.

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

