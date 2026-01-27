Литва та інші країни ЄС ставлять питання щодо роботи "Ради миру" Трампа: "Диявол у деталях"
Литва, як і інші європейські держави, має питання щодо ролі "Ради миру", створеної з ініціативи президента США Дональда Трампа, у врегулюванні глобальних конфліктів.
Про це заявила радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгірите, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
"Не лише Литва, а й європейці загалом мають питання щодо того, як вона працюватиме. Ідея може звучати гарно, але диявол у деталях", - сказала Скайсгірите.
Вона зазначила, що ініціатива нагадує нову міжнародну організацію, проте її форма та функції залишаються невизначеними. "Рада миру" була ініційована з метою нагляду за відбудовою у секторі Гази, однак статут не обмежує її роль лише палестинською територією, що викликає додаткові питання щодо мандату.
"Ми не поспішаємо. Оцінюємо та спостерігаємо. Наразі прямо сказати, що це нам не підходить, було б нераціонально. Подивимося, як вона спрацює, і якби ми отримали запрошення, серйозно б подумали, чи приєднуватися нам чи ні", - додала радниця президента.
"Рада миру" Дональда Трампа
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
- 22 січня у
Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
