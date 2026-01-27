Чехія координуватиме з ЄС рішення про участь у "Раді миру" Трампа, - Бабіш

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Прага не ухвалюватиме рішення щодо участі в "Раді миру", створеної президентом США Дональдом Трампом, без попередньої координації з іншими державами Європейського Союзу.

Про це повідомляє Radio Prague International.

За його словами, для вступу Чехії до "Ради миру" Трампа необхідне схвалення обох палат парламенту - Палати депутатів і Сенату.

"Звичайно, нам доведеться вести переговори з Сенатом, але тільки після того, як ми з’ясуємо позицію інших держав-членів Європейського Союзу", - зазначив прем’єр-міністр.

Бабіш також повідомив, що під час засідання Європейської ради в Брюсселі домовився з іншими лідерами про координацію підходів у цьому питанні.

"Тому ми не будемо діяти індивідуально", - наголосив він.

Очільник уряду додав, що наразі не визначив конкретного терміну, до якого Чехія має ухвалити рішення щодо можливого членства в "Раді миру".

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

