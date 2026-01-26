Чеські волонтери зібрали понад $6 мільйонів на генератори для України

У межах ініціативи "Подарунок для Путіна" чеські волонтери зібрали за п'ять днів понад шість мільйонів доларів на генератори, обігрівачі й акумулятори для України.

Про це розповів один із організаторів збору Мартін Ондрачек, пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зібрано понад 6 мільйонів

За словами Ондрачека, від середи, 21 січня до понеділка, 26 січня, було зібрано 126 млн крон ($6,16 млн). Ще близько 15 млн крон очікується від донорів.

"За вихідні ми замовили два генератори – дизельні установки, що встановлюються на вантажівках, – вартістю 8 млн крон кожен, які мають бути доставлені до двох невеликих медичних закладів",- розповів він.

Ондрачек також розповів, що ініціатива співпрацює з трьома фондами в Україні, щоб уникнути тривалих логістичних та митних затримок, але також веде переговори з чеськими постачальниками.

"Над цим працює близько 30 людей, нам потрібно витратити гроші якомога швидше", - додав він.

Ініціатива "Подарунок для Путіна" діє з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У межах неї волонтери вже збирали кошти на придбання гелікоптера Black Hawk, танка, безпілотників, боєприпасів тощо.

Що передувало

Нагадаємо, що 24 січня повідомлялося про те, що чеська організація Dárek pro putina ("Подарунок для Путіна") впродовж кількох днів зібрала понад 3,8 мільйона доларів на енергетичну допомогу для України.

