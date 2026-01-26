Чешские волонтеры собрали более $6 миллионов на генераторы для Украины

В рамках инициативы "Подарок для Путина" чешские волонтеры собрали за пять дней более шести миллионов долларов на генераторы, обогреватели и аккумуляторы для Украины.

Об этом рассказал один из организаторов сбора Мартин Ондрачек, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ. 

Собрано более 6 миллионов 

По словам Ондрачека, со среды, 21 января, по понедельник, 26 января, было собрано 126 млн крон ($6,16 млн). Еще около 15 млн крон ожидается от доноров.

"За выходные мы заказали два генератора – дизельные установки, которые устанавливаются на грузовиках, – стоимостью 8 млн крон каждый, которые должны быть доставлены в два небольших медицинских учреждения", – рассказал он.

Ондрачек также рассказал, что инициатива сотрудничает с тремя фондами в Украине, чтобы избежать длительных логистических и таможенных задержек, но также ведет переговоры с чешскими поставщиками.

"Над этим работает около 30 человек, нам нужно потратить деньги как можно быстрее", - добавил он.

  • Инициатива "Подарок для Путина" действует с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ее рамках волонтеры уже собирали средства на приобретение вертолета Black Hawk, танка, беспилотников, боеприпасов и т.д.

Что предшествовало

  • Напомним, что 24 января сообщалось о том, что чешская организация Dárek pro putina ("Подарок для Путина") за несколько дней собрала более 3,8 миллиона долларов на энергетическую помощь для Украины.

Топ комментарии
+6
Дякую.
26.01.2026 17:25 Ответить
+3
Дякую
26.01.2026 17:37 Ответить
+2
на літаки L-159 навіть кошти збирати не потрібно - просто вийти на антибабіша протест
26.01.2026 17:23 Ответить
дайте мені один генератор !
26.01.2026 17:22 Ответить
джерело: https://t.me/kyivpassengers/4899
26.01.2026 17:25 Ответить
Мабуть евро...
26.01.2026 17:34 Ответить
Щиро дякуємо.
26.01.2026 18:59 Ответить
Цілих три двушечки на москву. Тепер цим шмигаль буде займатись. Добре що чехи генератори готові закуплять. А після війни все-таки потрібен повний аудит допомоги. Країна повинна знати своїх героїв у лапках.
26.01.2026 19:04 Ответить
Слабаки, наші шміндічі цукери та алібаби з величезним досвідом у адвокатурі, збирають таку суму за пів дня та ще й встигають відправляти двушку на мацкву.
26.01.2026 19:17 Ответить
дякую
26.01.2026 19:52 Ответить
 
 