Чешские волонтеры собрали более $6 миллионов на генераторы для Украины

В рамках инициативы "Подарок для Путина" чешские волонтеры собрали за пять дней более шести миллионов долларов на генераторы, обогреватели и аккумуляторы для Украины.

Об этом рассказал один из организаторов сбора Мартин Ондрачек, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Собрано более 6 миллионов

По словам Ондрачека, со среды, 21 января, по понедельник, 26 января, было собрано 126 млн крон ($6,16 млн). Еще около 15 млн крон ожидается от доноров.

"За выходные мы заказали два генератора – дизельные установки, которые устанавливаются на грузовиках, – стоимостью 8 млн крон каждый, которые должны быть доставлены в два небольших медицинских учреждения", – рассказал он.

Ондрачек также рассказал, что инициатива сотрудничает с тремя фондами в Украине, чтобы избежать длительных логистических и таможенных задержек, но также ведет переговоры с чешскими поставщиками.

"Над этим работает около 30 человек, нам нужно потратить деньги как можно быстрее", - добавил он.

Инициатива "Подарок для Путина" действует с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ее рамках волонтеры уже собирали средства на приобретение вертолета Black Hawk, танка, беспилотников, боеприпасов и т.д.

Читайте также: Чешские волонтеры за несколько дней собрали более 3,8 млн долларов на энергетическую помощь для Украины

Что предшествовало

Напомним, что 24 января сообщалось о том, что чешская организация Dárek pro putina ("Подарок для Путина") за несколько дней собрала более 3,8 миллиона долларов на энергетическую помощь для Украины.

Смотрите также: Чехия передаст Украине FPV-дроны на оптоволокне, разработанные на основе перехваченного российского БПЛА. ФОТОрепортаж