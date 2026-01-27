Відмова від російського газу
Єврокомісія визнає право Угорщини та Словаччини оскаржити відмову ЄС від газу РФ

Європейська комісія визнає право Угорщини та Словаччини звернутися до суду через рішення Євросоюзу повністю відмовитися від імпорту російського газу з 2027 року, однак сподівається вирішити це питання шляхом переговорів без судових позовів.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо та речниця з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Ітконен, рішення про відмову від російського газу є "історичним моментом" для Європейського Союзу. Вона наголосила, що цей крок остаточно припинить імпорт російського газу та відкриє шлях до поетапної відмови від російської нафти.

Водночас у Єврокомісії заявили, що їхнім пріоритетом є співпраця з державами-членами, зокрема з Угорщиною та Словаччиною, з огляду на специфічні умови, у яких перебувають ці країни.

Піньо зазначила, що Єврокомісія впевнена у правовій стійкості ухваленого рішення і готова захищати його в суді, якщо відповідні позови все ж будуть подані.

Вскрытие показало: причиной смерти стала защита прав микробов и вирусов.
27.01.2026 15:53 Відповісти
"Зараз ми маємо продемонструвати лідерство і, найголовніше, єдність. Ми вже показали цю єдність, коли одностайно ухвалили п'ятнадцять пакетів санкцій проти росії, і маємо зробити це знову. Ми будемо сильними і впливовими лише тоді, коли говоритимемо одним голосом", - вважає президентка Європейського парламенту.
27.01.2026 15:55 Відповісти
Ще пару висерів "міравова фєномєна" в бік Європи, і вони ще й з кацапів всі санкції познімають.
27.01.2026 16:12 Відповісти
нам би треба,провести опит населення,спитати: враховуючи антиукраїнську політику Угорщини,чи підтримуєте ви виключення Угорщини зі складу ЄС і НАТО? Але хіба міндічі-єрмакі на таке здатні? Особливо,якщо враховувати,що Вітя Орбан включений до числа найвизначніших світових політиків.....євреїв!!
27.01.2026 16:14 Відповісти
Всі ці союзи просто повна шляпа. Врешті-решт кожен тупо сам за себе.
27.01.2026 16:17 Відповісти
да уж, захиреет ЕС без венгрии и словакия, буквально не будет шансов на выживание ...
27.01.2026 16:28 Відповісти
Водночас у Єврокомісії заявили, що їхнім пріоритетом є співпраця з державами-членами, зокрема з Угорщиною та Словаччиною, з огляду на специфічні умови, у яких перебувають ці країни….

Это ж какие такие «специфичные условия» у этих мразей ???
27.01.2026 17:55 Відповісти
орбанутость и фицанутость)
27.01.2026 19:03 Відповісти
 
 