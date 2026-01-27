Єврокомісія визнає право Угорщини та Словаччини оскаржити відмову ЄС від газу РФ
Європейська комісія визнає право Угорщини та Словаччини звернутися до суду через рішення Євросоюзу повністю відмовитися від імпорту російського газу з 2027 року, однак сподівається вирішити це питання шляхом переговорів без судових позовів.
Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо та речниця з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами Ітконен, рішення про відмову від російського газу є "історичним моментом" для Європейського Союзу. Вона наголосила, що цей крок остаточно припинить імпорт російського газу та відкриє шлях до поетапної відмови від російської нафти.
Водночас у Єврокомісії заявили, що їхнім пріоритетом є співпраця з державами-членами, зокрема з Угорщиною та Словаччиною, з огляду на специфічні умови, у яких перебувають ці країни.
Піньо зазначила, що Єврокомісія впевнена у правовій стійкості ухваленого рішення і готова захищати його в суді, якщо відповідні позови все ж будуть подані.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ЄС погодив нові санкції проти Росії.
- Також зазначалося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.
- 26 січня
країни Європейського Союзу остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу.
Словаччина приєднається до Угорщини у позові до Європейського суду проти рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу.
Это ж какие такие «специфичные условия» у этих мразей ???