Єврокомісія визнає право Угорщини та Словаччини оскаржити відмову ЄС від газу РФ

Європейська комісія визнає право Угорщини та Словаччини звернутися до суду через рішення Євросоюзу повністю відмовитися від імпорту російського газу з 2027 року, однак сподівається вирішити це питання шляхом переговорів без судових позовів.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо та речниця з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Ітконен, рішення про відмову від російського газу є "історичним моментом" для Європейського Союзу. Вона наголосила, що цей крок остаточно припинить імпорт російського газу та відкриє шлях до поетапної відмови від російської нафти.

Водночас у Єврокомісії заявили, що їхнім пріоритетом є співпраця з державами-членами, зокрема з Угорщиною та Словаччиною, з огляду на специфічні умови, у яких перебувають ці країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без обов’язкового фінансування декарбонізації Україна може втратити промислове виробництво, – ЗМІ

Піньо зазначила, що Єврокомісія впевнена у правовій стійкості ухваленого рішення і готова захищати його в суді, якщо відповідні позови все ж будуть подані.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва та інші країни ЄС ставлять питання щодо роботи "Ради миру" Трампа: "Диявол у деталях"