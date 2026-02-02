Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорщина звернулася до Суду Європейського Союзу з позовом про скасування Регламенту REPowerEU, який передбачає заборону імпорту російських енергоносіїв, зокрема газу, до ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

Глава угорського МЗС заявив, що Будапешт вимагає анулювання регламенту, оскільки вважає його таким, що суперечить базовим нормам Європейського Союзу.

Позов ґрунтується на трьох ключових аргументах:

По-перше, заборона імпорту енергоносіїв, на думку Будапешта, може запроваджуватися лише в межах санкційної політики, яка потребує одностайного рішення всіх держав-членів, тоді як REPowerEU був ухвалений як інструмент торговельної політики.

По-друге, угорська сторона наголошує, що договори ЄС прямо закріплюють право кожної держави-члена самостійно визначати джерела та постачальників енергії.

Третім аргументом Сійярто назвав принцип енергетичної солідарності, який, за його словами, зобов’язує ЄС гарантувати безпеку енергопостачання для всіх країн блоку. Угорщина вважає, що заборона імпорту російського газу порушує цей принцип і створює ризики для її енергетичної безпеки.

Що передувало?

Кацапоугорці розважаються
02.02.2026 16:02 Відповісти
Давно пора продажних угорців гнати
поганою мітлою із ЄС , так як вони живуть за рахунок
ЄС , а тим часом Орбан і Сійярто , набивають свої кишені
баблом із кацапстану !!
02.02.2026 17:01 Відповісти
Сійрято, не швиди. Не подобається ЄС виводь країну звідти. І буде тобі щастя.
02.02.2026 16:04 Відповісти
Їбанутим немає спокою
02.02.2026 16:05 Відповісти
Виходьте з ЄС , та ставайте новим улусом орчачої орди )))
02.02.2026 16:10 Відповісти
Мало їх радянські чекісти били по морді.
02.02.2026 16:15 Відповісти
Тобто Туреччина зараз газ в сросії не купує?
02.02.2026 16:16 Відповісти
Миші проти сиру... Дотації з ЄС, газ з боліт, непогано влаштувалися підари.
02.02.2026 16:17 Відповісти
Якщо орбан це дупа путіна то сіярто це його очко. Два обізнаний виродка розташувалися в єс
02.02.2026 16:29 Відповісти
Пусть выходят из ЕС.
02.02.2026 16:32 Відповісти
Так нехай виходять з ЄС, якщо їм там так не подобається
02.02.2026 17:31 Відповісти
в ще є один дуже хороший суд : - Спортлото
02.02.2026 18:11 Відповісти
Те саме з рос.нафтою: треба до суду подавати тих,хто дозволяє транзит їх по своїй території.
Нафтогазодолари є вагомим джерелом фінансування виробництва рос.ракет і геранів з Старлінками і пзрк,які атакують країну,наносячи величезну шкоду економіці.
А на публіку видають,ніби ворогують з керівниками Угорщини.
02.02.2026 19:31 Відповісти
Угорщина заборонила в'їзд командиру Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді через удари по нафтопроводу «Дружба».
Треба ще раз вдарити.
Нагадати.
02.02.2026 20:00 Відповісти
 
 