Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу, - Сійярто

Угорщина звернулася до Суду Європейського Союзу з позовом про скасування Регламенту REPowerEU, який передбачає заборону імпорту російських енергоносіїв, зокрема газу, до ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Глава угорського МЗС заявив, що Будапешт вимагає анулювання регламенту, оскільки вважає його таким, що суперечить базовим нормам Європейського Союзу.

Позов ґрунтується на трьох ключових аргументах:

По-перше, заборона імпорту енергоносіїв, на думку Будапешта, може запроваджуватися лише в межах санкційної політики, яка потребує одностайного рішення всіх держав-членів, тоді як REPowerEU був ухвалений як інструмент торговельної політики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа знайшла заміну російському газу, але побоюється нової залежності, ‒ Reuters

По-друге, угорська сторона наголошує, що договори ЄС прямо закріплюють право кожної держави-члена самостійно визначати джерела та постачальників енергії.

Третім аргументом Сійярто назвав принцип енергетичної солідарності, який, за його словами, зобов’язує ЄС гарантувати безпеку енергопостачання для всіх країн блоку. Угорщина вважає, що заборона імпорту російського газу порушує цей принцип і створює ризики для її енергетичної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посла України в Угорщині викликали до МЗС через "безсоромне втручання" у парламентські вибори

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія визнає право Угорщини та Словаччини оскаржити відмову ЄС від газу РФ