Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу, - Сійярто
Угорщина звернулася до Суду Європейського Союзу з позовом про скасування Регламенту REPowerEU, який передбачає заборону імпорту російських енергоносіїв, зокрема газу, до ЄС.
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.
Глава угорського МЗС заявив, що Будапешт вимагає анулювання регламенту, оскільки вважає його таким, що суперечить базовим нормам Європейського Союзу.
Позов ґрунтується на трьох ключових аргументах:
По-перше, заборона імпорту енергоносіїв, на думку Будапешта, може запроваджуватися лише в межах санкційної політики, яка потребує одностайного рішення всіх держав-членів, тоді як REPowerEU був ухвалений як інструмент торговельної політики.
По-друге, угорська сторона наголошує, що договори ЄС прямо закріплюють право кожної держави-члена самостійно визначати джерела та постачальників енергії.
Третім аргументом Сійярто назвав принцип енергетичної солідарності, який, за його словами, зобов’язує ЄС гарантувати безпеку енергопостачання для всіх країн блоку. Угорщина вважає, що заборона імпорту російського газу порушує цей принцип і створює ризики для її енергетичної безпеки.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ЄС погодив нові санкції проти Росії.
- Також зазначалося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.
- 26 січня
країни Європейського Союзу остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу.
-
Словаччина приєднається до Угорщини у позові до Європейського суду проти рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу.
поганою мітлою із ЄС , так як вони живуть за рахунок
ЄС , а тим часом Орбан і Сійярто , набивають свої кишені
баблом із кацапстану !!
Нафтогазодолари є вагомим джерелом фінансування виробництва рос.ракет і геранів з Старлінками і пзрк,які атакують країну,наносячи величезну шкоду економіці.
А на публіку видають,ніби ворогують з керівниками Угорщини.
Треба ще раз вдарити.
Нагадати.