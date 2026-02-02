Фон дер Ляйен провела беседу с Зеленским: Усилим давление, чтобы посадить РФ за стол переговоров
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Приближаясь к четвертому году жестокой войны против Украины, Россия продолжает удваивать количество военных преступлений, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам", - говорится в сообщении.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Европы остается непоколебимой.
"Мы отправляем сотни генераторов, чтобы сохранить тепло и свет. Мывнесли предложение о кредите на €90 миллиардов на следующие два года.
Мы продвигаемся к созданию единой, совместной Рамки процветания с Украиной и нашими партнерами из США", - рассказала президент Еврокомиссии.
Санкции
Также она отметила, что уже скоро будет представлен 20-й пакет санкций ЕС против России.
"Все это направлено на усиление давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с искренним намерением достичь мира", - подытожила фон дер Ляйен.
жах. А розвалити кацапстан як срср, ні ? Нема сосії - нема проблем.
Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України з боку Європи залишається непохитною ,,,о ,плять гейропейці "співають куйню",,якщо європейські лицемірні аферисти і дальше будуть так "непохитно" підтримувати Україну і її народ як всі чотири роки, то рашист збільшить кількість своїх злочинів з подвоєння до в десятеро раз більше...
….Він ще багато чого сказав. І все це було б цілком доречним і навіть, можливо, розумним, якби не одна важлива обставина: Зеленський на цьому форумі представляє державу, яка більша, ніж повністю залежить від європейського фінансування (і ні від кого більше!). Тобто він читає моралі тим, хто його годує, напуває, озброює і фінансує. І цей дядько навіть не соромиться запропонувати себе Європі як "дах"....."
І цього було би достатньо