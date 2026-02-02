Новости
964 18

Фон дер Ляйен провела беседу с Зеленским: Усилим давление, чтобы посадить РФ за стол переговоров

Фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Зеленским: подробности

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Приближаясь к четвертому году жестокой войны против Украины, Россия продолжает удваивать количество военных преступлений, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам", - говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Европы остается непоколебимой.

"Мы отправляем сотни генераторов, чтобы сохранить тепло и свет. Мывнесли предложение о кредите на €90 миллиардов на следующие два года.

Мы продвигаемся к созданию единой, совместной Рамки процветания с Украиной и нашими партнерами из США", - рассказала президент Еврокомиссии.

Санкции

Также она отметила, что уже скоро будет представлен 20-й пакет санкций ЕС против России.

"Все это направлено на усиление давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с искренним намерением достичь мира", - подытожила фон дер Ляйен.

Автор: 

Зеленский Владимир (24197) Евросоюз (18042) Урсула фон дер Ляйен (735)
щоб посадити рф за стіл переговорів

жах. А розвалити кацапстан як срср, ні ? Нема сосії - нема проблем.
02.02.2026 16:02 Ответить
02.02.2026 16:00 Ответить
Рамка процвітання - щодня нові ідеї для сталевого дикобраза.
02.02.2026 15:57 Ответить
Рамка процвітання - щодня нові ідеї для сталевого дикобраза.
02.02.2026 15:57 Ответить
Поки рамка процвітає, дикобразів стає все менше...
02.02.2026 16:10 Ответить
Та ще вистачить надовго, з підтримкою партнерів.
02.02.2026 17:48 Ответить
Балачки
02.02.2026 15:57 Ответить
02.02.2026 16:00 Ответить
Як цей покидьок таки йде на перевибори себе
02.02.2026 23:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QWToUe-ii3g
02.02.2026 23:13 Ответить
02.02.2026 16:02 Ответить
А російську імперію хто розвалив?
02.02.2026 17:24 Ответить
Головне - не запрошуйте лідора всесвіту в довгі турне бо тоді каци обстрілюють.
02.02.2026 16:08 Ответить
Європа наростила імпорт російського газу через «Турецький потік», - Reuters.

Тискуни
02.02.2026 16:37 Ответить
"Наближаючись до четвертого року жорстокої війни проти України, Росія продовжує подвоювати кількість воєнних злочинів, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках", - йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України з боку Європи залишається непохитною ,,,о ,плять гейропейці "співають куйню",,якщо європейські лицемірні аферисти і дальше будуть так "непохитно" підтримувати Україну і її народ як всі чотири роки, то рашист збільшить кількість своїх злочинів з подвоєння до в десятеро раз більше...
02.02.2026 16:37 Ответить
А що на рахунок трампонутого можешь сказати

….Він ще багато чого сказав. І все це було б цілком доречним і навіть, можливо, розумним, якби не одна важлива обставина: Зеленський на цьому форумі представляє державу, яка більша, ніж повністю залежить від європейського фінансування (і ні від кого більше!). Тобто він читає моралі тим, хто його годує, напуває, озброює і фінансує. І цей дядько навіть не соромиться запропонувати себе Європі як "дах"....."
02.02.2026 16:42 Ответить
Фон дер Ляєн провела розмову із Зеленським: Посилюємо тиск, щоб посадити РФ
І цього було би достатньо
02.02.2026 16:39 Ответить
ти ж бачиш , як посилює ЄС "ТИСК".ЩО КУЙЛО ПОДВОЇВ ЗЛОЧИНИ....ТИСК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТАКИЙ "НЕПОХИТНИЙ".ЩО ДОЗВОЛЯЄ КУЙЛУ ПОДВОЮВАТИ ЗЛОЧИНИ, А НЕ В ДВА РАЗИ ЗМЕНШУВАТИ...МОВА ТУТ НЕ ПРО ТЕ.ЩО "ЗЕЛЕНИЙ ЗРАДНИК ВТИРАЄ ЄВРОПЕЙЦЯМ ЧИ АМЕРИКАНЦЯМ " А ПРО ТЕ,ЩО ЄВРОПЕЙЦІ ЧОТИРИ РОКИ "ПОСИЛЕНО" ВТИРАЮТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ...ТАМПОНУТИ СКАЗАВ ГРОШЕЙ НЕ ДАМ УКРАЇНІ.ВІН ЦЕ І ВИКОНУЄ
02.02.2026 16:51 Ответить
а в минулому таких як путін просто на палю садили. діяло стовідсотково. переговори заради переговорів не допоможуть зупинити війну.
02.02.2026 16:56 Ответить
Політики--кваліфіковані повії. Додати більше нічого...
02.02.2026 18:18 Ответить
Чуть-чуть и дожмем.
02.02.2026 19:16 Ответить
 
 