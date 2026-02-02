Фон дер Ляйен провела беседу с Зеленским: Усилим давление, чтобы посадить РФ за стол переговоров

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Приближаясь к четвертому году жестокой войны против Украины, Россия продолжает удваивать количество военных преступлений, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам", - говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Европы остается непоколебимой.

"Мы отправляем сотни генераторов, чтобы сохранить тепло и свет. Мывнесли предложение о кредите на €90 миллиардов на следующие два года.

Мы продвигаемся к созданию единой, совместной Рамки процветания с Украиной и нашими партнерами из США", - рассказала президент Еврокомиссии.

Санкции

Также она отметила, что уже скоро будет представлен 20-й пакет санкций ЕС против России.

"Все это направлено на усиление давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с искренним намерением достичь мира", - подытожила фон дер Ляйен.

