Фон дер Ляєн провела розмову із Зеленським: Посилюємо тиск, щоб посадити РФ за стіл переговорів
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським.
Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наближаючись до четвертого року жорстокої війни проти України, Росія продовжує подвоювати кількість воєнних злочинів, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках", - йдеться в повідомленні.
Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України з боку Європи залишається непохитною.
"Ми надсилаємо сотні генераторів, щоб зберегти тепло та світло. Ми внесли пропозицію щодо кредиту на €90 мільярдів на наступні два роки.
Ми просуваємося до створення єдиної, спільної Рамки процвітання з Україною та нашими партнерами зі США", - розповіла президентка Єврокомісії.
Санкції
Також вона зазначила, що вже скоро буде представлено 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.
"Усе це спрямовано на посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів із щирим наміром досягти миру", - підсумувала фон дер Ляєн.
