Фон дер Ляєн провела розмову із Зеленським: Посилюємо тиск, щоб посадити РФ за стіл переговорів

Фон дер Ляєн провела телефонну розмову із Зеленським: подробиці

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Наближаючись до четвертого року жорстокої війни проти України, Росія продовжує подвоювати кількість воєнних злочинів, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках", - йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України з боку Європи залишається непохитною.

"Ми надсилаємо сотні генераторів, щоб зберегти тепло та світло. Ми внесли пропозицію щодо кредиту на €90 мільярдів на наступні два роки.

Ми просуваємося до створення єдиної, спільної Рамки процвітання з Україною та нашими партнерами зі США", - розповіла президентка Єврокомісії.

Також вона зазначила, що вже скоро буде представлено 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Усе це спрямовано на посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів із щирим наміром досягти миру", - підсумувала фон дер Ляєн.

щоб посадити рф за стіл переговорів

жах. А розвалити кацапстан як срср, ні ? Нема сосії - нема проблем.
02.02.2026 16:02 Відповісти
02.02.2026 16:00 Відповісти
Рамка процвітання - щодня нові ідеї для сталевого дикобраза.
02.02.2026 15:57 Відповісти
Рамка процвітання - щодня нові ідеї для сталевого дикобраза.
02.02.2026 15:57 Відповісти
Поки рамка процвітає, дикобразів стає все менше...
02.02.2026 16:10 Відповісти
Та ще вистачить надовго, з підтримкою партнерів.
02.02.2026 17:48 Відповісти
Балачки
02.02.2026 15:57 Відповісти
02.02.2026 16:00 Відповісти
Як цей покидьок таки йде на перевибори себе
02.02.2026 23:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QWToUe-ii3g
02.02.2026 23:13 Відповісти
щоб посадити рф за стіл переговорів

жах. А розвалити кацапстан як срср, ні ? Нема сосії - нема проблем.
02.02.2026 16:02 Відповісти
А російську імперію хто розвалив?
02.02.2026 17:24 Відповісти
Головне - не запрошуйте лідора всесвіту в довгі турне бо тоді каци обстрілюють.
02.02.2026 16:08 Відповісти
Європа наростила імпорт російського газу через «Турецький потік», - Reuters.

Тискуни
02.02.2026 16:37 Відповісти
Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України з боку Європи залишається непохитною ,,,о ,плять гейропейці "співають куйню",,якщо європейські лицемірні аферисти і дальше будуть так "непохитно" підтримувати Україну і її народ як всі чотири роки, то рашист збільшить кількість своїх злочинів з подвоєння до в десятеро раз більше...
02.02.2026 16:37 Відповісти
А що на рахунок трампонутого можешь сказати

….Він ще багато чого сказав. І все це було б цілком доречним і навіть, можливо, розумним, якби не одна важлива обставина: Зеленський на цьому форумі представляє державу, яка більша, ніж повністю залежить від європейського фінансування (і ні від кого більше!). Тобто він читає моралі тим, хто його годує, напуває, озброює і фінансує. І цей дядько навіть не соромиться запропонувати себе Європі як "дах"....."
02.02.2026 16:42 Відповісти
Фон дер Ляєн провела розмову із Зеленським: Посилюємо тиск, щоб посадити РФ
І цього було би достатньо
02.02.2026 16:39 Відповісти
ти ж бачиш , як посилює ЄС "ТИСК".ЩО КУЙЛО ПОДВОЇВ ЗЛОЧИНИ....ТИСК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТАКИЙ "НЕПОХИТНИЙ".ЩО ДОЗВОЛЯЄ КУЙЛУ ПОДВОЮВАТИ ЗЛОЧИНИ, А НЕ В ДВА РАЗИ ЗМЕНШУВАТИ...МОВА ТУТ НЕ ПРО ТЕ.ЩО "ЗЕЛЕНИЙ ЗРАДНИК ВТИРАЄ ЄВРОПЕЙЦЯМ ЧИ АМЕРИКАНЦЯМ " А ПРО ТЕ,ЩО ЄВРОПЕЙЦІ ЧОТИРИ РОКИ "ПОСИЛЕНО" ВТИРАЮТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ...ТАМПОНУТИ СКАЗАВ ГРОШЕЙ НЕ ДАМ УКРАЇНІ.ВІН ЦЕ І ВИКОНУЄ
02.02.2026 16:51 Відповісти
а в минулому таких як путін просто на палю садили. діяло стовідсотково. переговори заради переговорів не допоможуть зупинити війну.
02.02.2026 16:56 Відповісти
Політики--кваліфіковані повії. Додати більше нічого...
02.02.2026 18:18 Відповісти
Чуть-чуть и дожмем.
02.02.2026 19:16 Відповісти
 
 