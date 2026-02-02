Фон дер Ляєн провела розмову із Зеленським: Посилюємо тиск, щоб посадити РФ за стіл переговорів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила у соцмережі X.

Подробиці

"Наближаючись до четвертого року жорстокої війни проти України, Росія продовжує подвоювати кількість воєнних злочинів, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках", - йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України з боку Європи залишається непохитною.

"Ми надсилаємо сотні генераторів, щоб зберегти тепло та світло. Ми внесли пропозицію щодо кредиту на €90 мільярдів на наступні два роки.

Ми просуваємося до створення єдиної, спільної Рамки процвітання з Україною та нашими партнерами зі США", - розповіла президентка Єврокомісії.

Санкції

Також вона зазначила, що вже скоро буде представлено 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Усе це спрямовано на посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів із щирим наміром досягти миру", - підсумувала фон дер Ляєн.

