ЄС планує створити власну платформу обміну військовими даними без США до 2030 року, - Euractiv
Європейський Союз працює над створенням платформи для обміну військовими та оборонними даними між країнами-членами без участі Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Euractiv, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про платформу під назвою Європейський оборонний простір даних штучного інтелекту (DAIDS), яка має забезпечити безпечний обмін конфіденційною інформацією у сфері оборони між державами ЄС.
Наразі країни Євросоюзу використовують різних національних та іноземних постачальників для зберігання й передачі чутливих даних, що створює фрагментовану й несумісну систему. Значна частина такої інфраструктури має американське походження, що, на думку Брюсселя, становить потенційну вразливість.
Єврокомісія ще минулого року запропонувала створити "надійне, безпечне та сумісне середовище даних" у межах оборонної дорожньої карти до 2030 року. Очікується, що до цього часу DAIDS буде повністю готова до використання.
ЄС уже уклав контракти з компаніями, які займатимуться розробкою платформи. Наступним етапом має стати заохочення держав-членів до спільних закупівель технологій, сумісних із майбутнім європейським простором оборонних даних.
Згідно з документами, у 2029-2030 роках DAIDS планують інтегрувати у повсякденну діяльність збройних сил та оборонних відомств країн ЄС. Як зазначає Euractiv, проєкт є частиною ширшого курсу Євросоюзу на зменшення залежності від США у сфері безпеки та оборонних технологій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але московська агентура, активно і дієво, гадить в країнах ЄС і НАТО уже вчора!! Меркель і шредер з шольцем, це знають дуже добре, але чомусь мовчать?!?! Мабуть, вони чекають на шашлики і парад з росгвардію ******???
Досвід у кого запозичили?