Естонія профінансує закупівлю супутників Starlink для України

Естонія ухвалила рішення надати Україні 3,5 млн євро на закупівлю супутникових систем Starlink.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, закупівля відбудеться через ІТ-коаліцію – об'єднання 17 країн-партнерів, яке допомагає розбудовувати сучасну цифрову інфраструктуру для українського війська.

"Надійний супутниковий зв’язок дозволяє військовим залишатися на зв’язку та керувати високотехнологічними системами, зокрема безпілотниками. Це основа бойової ефективності та збереження життів", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Цього року Естонія вже надала Україні військову та технологічну допомогу на суму близько 0,3% свого ВВП. Підтримка включає програми підготовки, закупівлю обладнання та розвиток ІТ-рішень.

ІТ-коаліція – одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Вона підтримує Збройні Сили України та Міноборони України у сферах ІТ, зв'язку та кібербезпеки. Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, впродовж 2022-2024 років Польща надала Україні допомоги у забезпеченні супутниковим зв’язком мережі Starlink на суму 323 млн злотих (близько $86 млн).

Також стало відомо, що Німеччина взяла на себе фінансування значної частини покриття системи інтернет-супутників Starlink в Україні.