ЄС відомо, що РФ атакує супутники. Є інструменти для реагування, - Єврокомісія

У Європі знають про атаки Росії на супутники та інші космічні активи Євросоюзу. Їх можуть виявляти та стримувати.

Про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Націлювання на європейські космічні активи або супутники – це те, чим Росія займалася роками, якщо не десятиліттями… Ми дуже добре обізнані з цією проблемою", - сказав він.

Реньє зауважив, що для захисту космічних активів ЄС у світлі таких потенційних атак у Євросоюзу є ряд інструментів реагування.

Також читайте: ЄС планує створити власну платформу обміну військовими даними без США до 2030 року, - Euractiv

"По-перше, у нас є Galileo, який вже існує і здатний виявляти та стримувати такі атаки. Крім того, нещодавно ми зробили крок вперед у наших чотирьох європейських флагманських програмах, які ми запропонували у нашій дорожній карті оборони", - пояснив речник.

Також, за його словами, ЄС разом з державами-членами запроваджує флагманський проєкт Європейський космічний щит (European Space Schield) "саме для захисту наших супутників та космічних активів".

"Ми знаємо, що Росія це робить, і ми готові протистояти цьому, якщо виникне потреба", - підсумував він.

Читайте також: Естонія профінансує закупівлю супутників Starlink для України

Що передувало?

Раніше видання FT повідомило, що Росія могла перехопити зв’язок щонайменше 10 європейських супутників.

Також читайте: Євросоюз розширює супутникову систему. У 2027 році вона має охопити всю Землю