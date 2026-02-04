Новини Росія глушить супутники Європи
ЄС відомо, що РФ атакує супутники. Є інструменти для реагування, - Єврокомісія

РФ атакує європейські супутники: що кажуть у ЄС?

У Європі знають про атаки Росії на супутники та інші космічні активи Євросоюзу. Їх можуть виявляти та стримувати.

Про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Що відомо?

"Націлювання на європейські космічні активи або супутники – це те, чим Росія займалася роками, якщо не десятиліттями… Ми дуже добре обізнані з цією проблемою", - сказав він.

Реньє зауважив, що для захисту космічних активів ЄС у світлі таких потенційних атак у Євросоюзу є ряд інструментів реагування.

"По-перше, у нас є Galileo, який вже існує і здатний виявляти та стримувати такі атаки. Крім того, нещодавно ми зробили крок вперед у наших чотирьох європейських флагманських програмах, які ми запропонували у нашій дорожній карті оборони", - пояснив речник.

Також, за його словами, ЄС разом з державами-членами запроваджує флагманський проєкт Європейський космічний щит (European Space Schield) "саме для захисту наших супутників та космічних активів".

"Ми знаємо, що Росія це робить, і ми готові протистояти цьому, якщо виникне потреба", - підсумував він.

Що передувало?

інструменти глубокої стурбованості?
04.02.2026 16:04 Відповісти
Ну по перше це тільки теорія, по друге старлінк літають не так високо, а по третє відсутність інтернету нашкодить тільки нам, бо війну піхота на піхоту ми не витягнемо. Не беручи до уваги ще й всесвітній хаос.
04.02.2026 16:12 Відповісти
Сама головна зброя то занепокоєння. Нє щоб з Україною один раз влатати ***** кацапам і забути на десятиліття.
04.02.2026 16:06 Відповісти
выразите озабоченость?
04.02.2026 16:12 Відповісти
Я знаю хто царапає мені автівку, я впевнений хто ріже мені шини, а бачив особисто хто розбив лобове. Чому не реагую? Реагую. Потужною срачкою.
04.02.2026 16:19 Відповісти
 
 