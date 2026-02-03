Франция готовит возобновление диалога с Путиным на "техническом уровне", - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.

Об этом он сказал во время посещения региона Верхняя Сона во Франции, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Le Monde.

Переговоры с Путиным

"Это должно быть подготовлено, поэтому сейчас продолжаются технические обсуждения по поводу подготовки к этому", - заявил Макрон.

По его словам, нужно, чтобы эти переговоры проходили "прозрачно и в консультации" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важно, чтобы европейцы фактически возобновили собственные каналы обсуждения", - добавил французский лидер.

Россия не готова к миру

В то же время Макрон не назвал ни одной даты, поскольку "невыносимые российские бомбардировки" не демонстрируют настоящей готовности России к переговорам.

"Прежде всего, сегодня мы продолжаем поддерживать Украину, которая находится под бомбами, в холоде, во время атак россиян на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, что недопустимо и не демонстрирует настоящей готовности к переговорам о мире", - подчеркнул он.

