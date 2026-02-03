Франция готовит возобновление диалога с Путиным на "техническом уровне", - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.
Об этом он сказал во время посещения региона Верхняя Сона во Франции, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Le Monde.
Переговоры с Путиным
"Это должно быть подготовлено, поэтому сейчас продолжаются технические обсуждения по поводу подготовки к этому", - заявил Макрон.
По его словам, нужно, чтобы эти переговоры проходили "прозрачно и в консультации" с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Важно, чтобы европейцы фактически возобновили собственные каналы обсуждения", - добавил французский лидер.
Россия не готова к миру
В то же время Макрон не назвал ни одной даты, поскольку "невыносимые российские бомбардировки" не демонстрируют настоящей готовности России к переговорам.
"Прежде всего, сегодня мы продолжаем поддерживать Украину, которая находится под бомбами, в холоде, во время атак россиян на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, что недопустимо и не демонстрирует настоящей готовности к переговорам о мире", - подчеркнул он.
- Ранее Макрон заявлял о намерениях возобновить контакты с Путиным в ближайшее время.
- Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции работой на публику.
- можна бити 4 роки по пологовим будинкам
- потім ще 3 роки - чого б і ні
- потім ще 3-5
......а потім коли уже населення українців буде біля 7 млн ВЕЛИКОДУШНО сказати " окей ми готові до миру " і вийти ще і миротворцями. Геніально ж?
Це якби вбивця убив уже 11 жінок і сказав - давайте так я вбю ще 9 і тоді ВЕЛИКОДУШНО зупинюсь - і ні тюрми і смертної кари. Ну не шикарні умови?
