Франція готує відновлення діалогу з Путіним на "технічному рівні", - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним готується на "технічному рівні", попри те, що Росія не виявляє реальної готовності до миру.
Про це він сказав під час відвідин регіону Верхня Сона у Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.
Переговори з Путіним
"Це має бути підготовлено, тому зараз тривають технічні обговорення з приводу підготовки до цього", - заявив Макрон.
За його словами, потрібно, щоб ці переговори відбувалися "прозоро та у консультації" з президентом України Володимиром Зеленським.
"Важливо, щоб європейці фактично відновили власні канали обговорення", - додав французький лідер.
Росія не готова до миру
Водночас Макрон не назвав жодної дати, оскільки "нестерпні російські бомбардування" не демонструють справжньої готовності Росії до переговорів.
"Насамперед, сьогодні ми продовжуємо підтримувати Україну, яка перебуває під бомбами, в холоді, під час атак росіян на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України, що є неприпустимим і не демонструє справжньої готовності до переговорів про мир", - наголосив він.
- Раніше Макрон заявляв про наміри відновити контакти з Путіним найближчим часом.
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав заяву президента Франції роботою на публіку.
- можна бити 4 роки по пологовим будинкам
- потім ще 3 роки - чого б і ні
- потім ще 3-5
......а потім коли уже населення українців буде біля 7 млн ВЕЛИКОДУШНО сказати " окей ми готові до миру " і вийти ще і миротворцями. Геніально ж?
Це якби вбивця убив уже 11 жінок і сказав - давайте так я вбю ще 9 і тоді ВЕЛИКОДУШНО зупинюсь - і ні тюрми і смертної кари. Ну не шикарні умови?
