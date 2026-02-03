УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17312 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Макрона з Путіним
3 753 26

Франція готує відновлення діалогу з Путіним на "технічному рівні", - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним готується на "технічному рівні", попри те, що Росія не виявляє реальної готовності до миру.

Про це він сказав під час відвідин регіону Верхня Сона у Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Переговори з Путіним

"Це має бути підготовлено, тому зараз тривають технічні обговорення з приводу підготовки до цього", - заявив Макрон.

За його словами, потрібно, щоб ці переговори відбувалися "прозоро та у консультації" з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Франції пояснив мету відновлення контактів Макрона з Путіним

"Важливо, щоб європейці фактично відновили власні канали обговорення", - додав французький лідер.

Росія не готова до миру

Водночас Макрон не назвав жодної дати, оскільки "нестерпні російські бомбардування" не демонструють справжньої готовності Росії до переговорів.

"Насамперед, сьогодні ми продовжуємо підтримувати Україну, яка перебуває під бомбами, в холоді, під час атак росіян на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України, що є неприпустимим і не демонструє справжньої готовності до переговорів про мир", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна невдовзі отримає від Франції генератори, - Зеленський після розмови з Макроном

Автор: 

путін володимир (25361) росія (69977) Франція (3318) Макрон Емманюель (1755)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
З ЧОГО Б МОСКОВИТАМ НЕ РОБИТИ ГЕНОЦИД???

- можна бити 4 роки по пологовим будинкам
- потім ще 3 роки - чого б і ні
- потім ще 3-5
......а потім коли уже населення українців буде біля 7 млн ВЕЛИКОДУШНО сказати " окей ми готові до миру " і вийти ще і миротворцями. Геніально ж?

Це якби вбивця убив уже 11 жінок і сказав - давайте так я вбю ще 9 і тоді ВЕЛИКОДУШНО зупинюсь - і ні тюрми і смертної кари. Ну не шикарні умови?
показати весь коментар
03.02.2026 16:28 Відповісти
+8
Пані Макронша, вперіщіть цього гавнюка!
показати весь коментар
03.02.2026 16:30 Відповісти
+7
Чим більше ці довбні говорять з путлером тим більше він впевнений, що все робе правильно і незабаром він всіх переграє та доб'ється свого. Тиск де тільки можливо, ізоляція та поставки озброєнь Україні навіть більше ніж потрібно - ось що діє на плешивого, але де це все?
показати весь коментар
03.02.2026 16:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤮🤮🤮
показати весь коментар
03.02.2026 16:23 Відповісти
*************.... широмижник сраний...
показати весь коментар
03.02.2026 16:24 Відповісти
Це театр для рудої бібізяни. Всі знають, шо я мʼяко кажучи не фанат Зєлі, але тут в даній ситуації це єдине можливе рішення.
показати весь коментар
03.02.2026 17:51 Відповісти
Макрон знов хоче лекції про "альтернативну історію" від "резиновой попы" послухати? 🤔
показати весь коментар
03.02.2026 16:27 Відповісти
З ЧОГО Б МОСКОВИТАМ НЕ РОБИТИ ГЕНОЦИД???

- можна бити 4 роки по пологовим будинкам
- потім ще 3 роки - чого б і ні
- потім ще 3-5
......а потім коли уже населення українців буде біля 7 млн ВЕЛИКОДУШНО сказати " окей ми готові до миру " і вийти ще і миротворцями. Геніально ж?

Це якби вбивця убив уже 11 жінок і сказав - давайте так я вбю ще 9 і тоді ВЕЛИКОДУШНО зупинюсь - і ні тюрми і смертної кари. Ну не шикарні умови?
показати весь коментар
03.02.2026 16:28 Відповісти
Пані Макронша, вперіщіть цього гавнюка!
показати весь коментар
03.02.2026 16:30 Відповісти
Макрон-ти дебіл.
показати весь коментар
03.02.2026 16:35 Відповісти
Технический уровень это виселицы у мавзолея..
показати весь коментар
03.02.2026 16:36 Відповісти
Недарма йому жінка писок ,,шліфує".... Треба ще буків дати!
показати весь коментар
03.02.2026 16:37 Відповісти
Це так якби з Гітлером весною 1945 шукали заглянути йому в ...очі(((
показати весь коментар
03.02.2026 16:40 Відповісти
Он у сирського батько в росії, лікується в москві, опа двушки міндича в москву регулярно відправляють, який Гітлер?! Ви про що?
показати весь коментар
03.02.2026 16:47 Відповісти
А то міндіч буде сирському гроші давати 😁😁😁 собі, радімому..
На ювелірний бізнес
показати весь коментар
03.02.2026 17:04 Відповісти
Чим більше ці довбні говорять з путлером тим більше він впевнений, що все робе правильно і незабаром він всіх переграє та доб'ється свого. Тиск де тільки можливо, ізоляція та поставки озброєнь Україні навіть більше ніж потрібно - ось що діє на плешивого, але де це все?
показати весь коментар
03.02.2026 16:40 Відповісти
Це ж було вже...
показати весь коментар
03.02.2026 16:46 Відповісти
А те що у сирка батьки в росії живуть і підтримують пукіна це нікого не бентежить? Це якщо порівняти з другою світовою війною , щоб у Жукова були родичі в Німеччині і вони б підтримували Гітлера, ви можете тоді таке собі уявити? Я ні, а зараз ось, цілком нормально..
показати весь коментар
03.02.2026 16:49 Відповісти
один през работает диктором новостей, другой телефонистом...
показати весь коментар
03.02.2026 17:16 Відповісти
Путлеру та со товариші начхати на Європу, вони розуміють та рахуються з тими, хто дійсно може натовкти пику!
показати весь коментар
03.02.2026 17:32 Відповісти
На онаническом уровне.
показати весь коментар
03.02.2026 17:59 Відповісти
Дурак
показати весь коментар
03.02.2026 18:12 Відповісти
Задній привід не дає покою європолітикам
показати весь коментар
03.02.2026 20:04 Відповісти
ФРАНЦУЗИ.ПРОРАШИСТСЬКІ ШЛЮХИ ПРИДУМАЛИ.ЯКОЮ НАЗВОЮ ПРИКРИТИ СВОЇ ДОГОВОРИ ПРО МАЙБУТНЮ СПІВПРАЦЮ ІЗ СВІТОВИМ ЗЛОЧИНЦЕМ КУЙЛОМ....А ДЕ ДО РЕЧІ "ЗЕЛЕНЕ ЧЕРГОВЕ НАІПАЛОВО ІЗ СОТНЕЮ "МІРАЖІВ" ??/
показати весь коментар
03.02.2026 20:11 Відповісти
ссыкливые,мерзкие твари эти жабоеды!
показати весь коментар
03.02.2026 20:31 Відповісти
І в очі, в очі заглянути підготуйте обовʼязково. На технічному рівні. Напівшишечки, щоб не до гланд.
показати весь коментар
03.02.2026 20:33 Відповісти
Еммануель Куколд
показати весь коментар
03.02.2026 21:49 Відповісти
От і Поповзли "бажаючі"до пуйла вибивати собі преференції
показати весь коментар
04.02.2026 08:10 Відповісти
 
 