Следующие трехсторонние переговоры состоятся в ближайшее время, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоится в ближайшее время.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоится обмен, я поздравляю все семьи, которые встретят своих близких и родных дома. 157 воинов вернулись домой. Я попросил еще раз поднять этот вопрос, поэтому, я думаю, что сейчас группы снова встретятся и обсудят этот вопрос. Поскольку они обсудили этот обмен, он состоялся. Нужно еще поднять вопрос следующих обменов.

Поэтому по следующим обменам фидбека нет, сейчас они об этом поговорят", - отметил он.

"Что касается следующей встречи. Да, она будет, договорились, что будет следующая встреча в ближайшее время.

Относительно характера разговора и о чем говорили. Говорили обо всем. Считаю, что информация очень сенситивная, хотят приехать (участники украинской делегации. - Ред.) и мне доложить подробно. Тогда я буду уже с вами общаться, понимая, где мы находимся", - сказал президент.

Зеленский отметил важность того, что процесс продолжается.

"Хочется более быстрых результатов. Если следующая встреча есть, значит есть шанс на продолжение диалога, который, очень хотим, чтобы привел к окончанию войны", - подытожил глава государства.

