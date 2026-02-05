Следующие трехсторонние переговоры состоятся в ближайшее время, - Зеленский

Переговоры в ОАЭ: Зеленский сделал заявление о следующей встрече

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоится в ближайшее время.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоится обмен, я поздравляю все семьи, которые встретят своих близких и родных дома. 157 воинов вернулись домой. Я попросил еще раз поднять этот вопрос, поэтому, я думаю, что сейчас группы снова встретятся и обсудят этот вопрос. Поскольку они обсудили этот обмен, он состоялся. Нужно еще поднять вопрос следующих обменов. 

Поэтому по следующим обменам фидбека нет, сейчас они об этом поговорят", - отметил он.

"Что касается следующей встречи. Да, она будет, договорились, что будет следующая встреча в ближайшее время. 

Относительно характера разговора и о чем говорили. Говорили обо всем. Считаю, что информация очень сенситивная, хотят приехать (участники украинской делегации. - Ред.) и мне доложить подробно. Тогда я буду уже с вами общаться, понимая, где мы находимся", - сказал президент.

Зеленский отметил важность того, что процесс продолжается.

"Хочется более быстрых результатов. Если следующая встреча есть, значит есть шанс на продолжение диалога, который, очень хотим, чтобы привел к окончанию войны", - подытожил глава государства.

На наступних тристоронніх перемовинах домовимося найближчим часом провести наступні тристоронні перемовини...
05.02.2026 16:28 Ответить
Коли вже ці танці з бубнами закінчаться? Бо Зеленський працює як генератор постійного шуму
05.02.2026 17:07 Ответить
Ждите,3 года кормит завтраком,2-3 недели,план готов на 90,91,98,99,9%...И так всё время.Клоун квартальный,никакой конкретики.
05.02.2026 19:30 Ответить
 
 