Следующие трехсторонние переговоры состоятся в ближайшее время, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоится в ближайшее время.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоится обмен, я поздравляю все семьи, которые встретят своих близких и родных дома. 157 воинов вернулись домой. Я попросил еще раз поднять этот вопрос, поэтому, я думаю, что сейчас группы снова встретятся и обсудят этот вопрос. Поскольку они обсудили этот обмен, он состоялся. Нужно еще поднять вопрос следующих обменов.
Поэтому по следующим обменам фидбека нет, сейчас они об этом поговорят", - отметил он.
Следующие мирные переговоры
"Что касается следующей встречи. Да, она будет, договорились, что будет следующая встреча в ближайшее время.
Относительно характера разговора и о чем говорили. Говорили обо всем. Считаю, что информация очень сенситивная, хотят приехать (участники украинской делегации. - Ред.) и мне доложить подробно. Тогда я буду уже с вами общаться, понимая, где мы находимся", - сказал президент.
Зеленский отметил важность того, что процесс продолжается.
"Хочется более быстрых результатов. Если следующая встреча есть, значит есть шанс на продолжение диалога, который, очень хотим, чтобы привел к окончанию войны", - подытожил глава государства.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби стартовали следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
