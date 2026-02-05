Прогресс в мирных переговорах есть, но мешают европейцы и британцы, - Дмитриев
Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил, что в мирных переговорах есть прогресс и положительное движение вперед.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что известно
В то же время Дмитриев сказал о "разжигателях войны" из Европы и Великобритании, которые "постоянно пытаются вмешаться в этот процесс".
"И чем больше таких попыток, тем больше мы видим, что прогресс безусловно есть. Есть позитивное движение вперед", - добавил он.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби стартовали следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
А Буданов - зелена обслуга голобородька, "чевоізволітє хазяін".
Безкарність тільки надихає нелюдів.
Прогрес у мирних перемовинах є, але заважають європейці та британці, - Дмитрієв
