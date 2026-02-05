Прогрес у мирних перемовинах є, але заважають європейці та британці, - Дмитрієв
Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що в мирних переговорах є прогрес і позитивний рух вперед.
Водночас Дмитрієв сказав про "розпалювачів війни" з Європи та Великої Британії, які "постійно намагаються втрутитися в цей процес".
"І чим більше таких спроб, тим більше ми бачимо, що прогрес безумовно є. Є позитивний рух вперед", - додав він.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі стартували наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Арахамия: РФ обещала закончить войну в случае отказа Украины от НАТО
Арахамия также добавил, что прибывший тогда в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Украине ничего не подписывать и "просто воевать".