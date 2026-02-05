Прогрес у мирних перемовинах є, але заважають європейці та британці, - Дмитрієв

Що кажуть росіяни про перемовини? Звинувачують Європу

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що в мирних переговорах є прогрес і позитивний рух вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Що відомо?

Водночас Дмитрієв сказав про "розпалювачів війни" з Європи та Великої Британії, які "постійно намагаються втрутитися в цей процес".

"І чим більше таких спроб, тим більше ми бачимо, що прогрес безумовно є. Є позитивний рух вперед", - додав він.

Читайте: Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі

Мирні перемовини в ОАЕ

Також читайте: Зеленський: Сподіваюся, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік

Топ коментарі
+18
Ваших ми вже давно купили, а ось англічанка нам гадіть. -каже Хитродмітрієв.
05.02.2026 12:30 Відповісти
+17
Прогресс буде, коли такі "кадри" почнуть випадати з вікон.
Безкарність тільки надихає нелюдів.
05.02.2026 12:34 Відповісти
+15
Заважають тільки лишнєхромосомні кацапи-терористи яким і є особисто Дмитрієв.
05.02.2026 12:32 Відповісти
хитрий дмитрій
05.02.2026 12:28 Відповісти
Чому? Тут він чесний. Але дивує інше - чому доля України більше цікавить європейців, зокрема британців, а не так звану "українську" делегацію, яка схоже готова лягти під кацапів і капітулювати, прирікши на знищення Україну і все, що з нею пов'язане. Штати до уваги не берем - їм по&уй.
05.02.2026 12:51 Відповісти
А що тут дивного? Уморов, Арахамія... Патріотизмом там і не пахне.
А Буданов - зелена обслуга голобородька, "чевоізволітє хазяін".
05.02.2026 13:09 Відповісти
Кому це "схоже" - звідки такі "висновки" ?
05.02.2026 13:44 Відповісти
Вам не схоже. Це зрозуміло.
05.02.2026 14:14 Відповісти
манкурт хутродупо-***********
05.02.2026 12:30 Відповісти
То і цей фашист вже знає - Україна це Європа
05.02.2026 12:31 Відповісти
И другие " недоразвитые" цивилизации.
05.02.2026 12:31 Відповісти
... і українці 🤔
05.02.2026 12:34 Відповісти
Нажаль, вони на переговори не потрапили
05.02.2026 13:10 Відповісти
Підар сказав, що він би може і був би нормальним, але ж в дупі свербить...
05.02.2026 12:35 Відповісти
Коли вже цю гниду грохнуть???
05.02.2026 12:36 Відповісти
140 миллионов на плате лишних
05.02.2026 12:42 Відповісти
Пробують завадити Зелі, Трампу, та Пуйлу підписати приховану капітуляцію. Вже декілька разів переговорна група збирається, щоб знайти спосіб, як загорнути здачу інтересів України в обгортку "Перемоги Зеленского". Вже не говорять про справедливим мир, вже не говорять про потужну перемогу. Пішли вкиди, що треба віддати захоплені, і ті, що не можуть захопити, бо люди важливіші, ніж території. Вже Зеля заявив, що "Поразка нам не світить, бо ми перемагаємо". Але всі обіцянки гарантій, це "Будапешт 2". Більшість гарантій підтверджуються обіцянками на словах.
05.02.2026 12:46 Відповісти
США вже не заважають. Знайшли інше пугало. Тупі уй@бки.
05.02.2026 12:58 Відповісти
США допомагають. Рашці. На жаль...
05.02.2026 13:18 Відповісти
Що хєрово для паРаші то гарно для України і Європи.Це чмо дмітрієв звинувачує ЄС і Британію у розпалюванні війни яку недоімперія на чолі ,воїстинно,з ****** розв'язала проти України.
05.02.2026 13:00 Відповісти
А нам , на этих "переговорах" , очень мешают - иРАН , кНДР и особенно кИтаезы ...
05.02.2026 13:09 Відповісти
Україна "вже лягли і просють" (с)? Тільки європейці з британцями проти капітуляції?!
05.02.2026 13:20 Відповісти
А Українці не заважають?
05.02.2026 13:26 Відповісти
а яйця тобі не заважають?
05.02.2026 13:36 Відповісти
Зато кацапам допомагають КНР і КНДР - косоокі братья...
05.02.2026 13:42 Відповісти
Тож подякуємо європейцям і британцям
05.02.2026 13:57 Відповісти
Заважають слугам наріду " здати" Донбас остаточно та без бою...як завадили в Стамбулі здати Україну в 2022 році..
05.02.2026 14:12 Відповісти
Підсумовуючи - заважають люди з певними ознаками психічної здоровості.
05.02.2026 14:50 Відповісти
 
 