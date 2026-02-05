В Абу-Дабі стартував другий день тристоронніх мирних переговорів.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі.



Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій.



Підсумки – згодом", - зазначив він.

