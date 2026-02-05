Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі
В Абу-Дабі стартував другий день тристоронніх мирних переговорів.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі.
Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій.
Підсумки – згодом", - зазначив він.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі стартували наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
нашо йому та відповідальність...
Умєров піднявся на повний зріст і голосно(як справжній патріот), з жахливим акцентом, заспівав перший куплет гімну США.
Буданов шепотів собі під ніс: "Кава в Криму.🤔
У Росії залишилося ракет лише на кілька масованих обстрілів".🤔
В повітрі витали думки про перемогу і запах від чебуреків, які Рустем взяв з собою в дорогу.
Україна понад усе!!!
А вслед за Донецкой и все остальные вплоть до Закарпатской, разве что её Орбану подарят.
Поэтому выход один- вместо никчемных переговоров сотня баллистических ракет на мааацкву каждую ночь. На вопрос где их взять, отвечу: мыльце + верёвка + табуретик для зелени, и они сразу найдутся.