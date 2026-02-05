Буданов про підсумки зустрічі зі США та РФ в Абу-Дабі: Перемовини пройшли конструктивно
Голова Офісу президента Кирило Буданов, який є учасником української делегації на тристоронніх перемовинах між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, зробив першу заяву про підсумки консультацій 4-5 лютого.
Про це він сказав в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Результати зустрічей
"Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво", - сказав Буданов.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.
Топ коментарі
+17 Wild MadDog
показати весь коментар05.02.2026 16:07 Відповісти Посилання
+16 Bogdan #603107
показати весь коментар05.02.2026 16:18 Відповісти Посилання
+12 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар05.02.2026 16:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Будемо чинити зло москалям.
майже як друзі. Я відчув надію», -
сказав американський посадовецьhttps://www.ukr.net/news/details/politics/115665721.html
Знайдеться й конструктив.
Тепер будемо ставити Буданова за конструктивізм і ліпити з нього нового президента.
а завтра - домовились домовлятися далі?
Домовились провести - обмін,вже добре.А в іншому? Територія,суверенітет і територіальна цілісність,ЗАЕС, репарації,притягнення до відповідальності злочинців,в чому конструктивізм? Домовились домовлятись?
Українцям вже стільки набріхано, що люди вже нікому не довіряють
Можна почути конкретно?
Все інше втрата часу