Новини Тристоронні перемовини в ОАЕ
6 304 38

Буданов про підсумки зустрічі зі США та РФ в Абу-Дабі: Перемовини пройшли конструктивно

Перемовини між Україною, США та РФ в Абу-Дабі 4 лютого

Голова Офісу президента Кирило Буданов, який є учасником української делегації на тристоронніх перемовинах між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, зробив першу заяву про підсумки консультацій 4-5 лютого.

Про це він сказав в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Результати зустрічей

"Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво", - сказав Буданов.

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Буданов Кирило (621) ОАЕ (431) перемовини (3762) росія (69977) США (26516)
Топ коментарі
буде черговий підарський масований обстріл балістикою, кр та дронами мирних Українців
05.02.2026 16:07 Відповісти
В чому конструктив то полягає?
05.02.2026 16:18 Відповісти
Звичайно що ти в Швейцарії згоден.
05.02.2026 16:21 Відповісти
Я згоден на обстріли, аби вони були на москві також. Я бажаю смерті цивільним москалям.
05.02.2026 16:09 Відповісти
Матрасний флажок ти проти знищення москви?
05.02.2026 16:45 Відповісти
Не ціною знищення України.
06.02.2026 00:43 Відповісти
Оце дійсно конструктивно...
05.02.2026 16:31 Відповісти
Давайте організуємо вже благодійний злочинний фонд. Визначаємо ціль на московщині, і скидаємось на дренальот який її розбомбить.
Будемо чинити зло москалям.
05.02.2026 16:47 Відповісти
Aбо наймати фанатиків, їх там достатньо
05.02.2026 17:34 Відповісти
Ох як потужно. Ми вам в Швейцарії можемо з Києва допомогти триматися під обстрілами?)
05.02.2026 18:48 Відповісти
Іноді краще мовчки пити каву,Кирило. Можна і не в Ялті.
05.02.2026 16:08 Відповісти
вечеря та обід були дружніми та конструктивні
05.02.2026 16:12 Відповісти
Був офіцер розвідки---став............
05.02.2026 16:19 Відповісти
Був лайном, лайном і залишився. А розвідку в ГУР він знищив. Її там майже не залишилось.
05.02.2026 16:30 Відповісти
Якби був офіцером розвідки, то не трендів би, а мовчки виконував свою роботу!
05.02.2026 18:03 Відповісти
Не дай Боже нам таких друзів
05.02.2026 18:13 Відповісти
«Був момент, коли всі виглядали

майже як друзі. Я відчув надію», -

сказав американський посадовецьhttps://www.ukr.net/news/details/politics/115665721.html
05.02.2026 16:22 Відповісти
Є досвідчені конструктори перемовин, є мобільна конструкція "Стамбул-Абу-Дабі".
Знайдеться й конструктив.
05.02.2026 16:23 Відповісти
да конструктивно но война продолжается, то наверно не совсем, лапшу оставь себе, скормишь зеленке
05.02.2026 16:27 Відповісти
Конструктивізм прямо пре. Домовлялися про мир, домовились про обмін. Це такий заготовлений туз в рукаві на той випадок якщо ні до чого не домовляться.
Тепер будемо ставити Буданова за конструктивізм і ліпити з нього нового президента.
05.02.2026 16:27 Відповісти
Може б я і поважав Будю, але коли той очолив ОПу, то для мене став від зеленою зашкварою.
05.02.2026 16:28 Відповісти
Вчора ще були й продуктивними, а сьогодні лише конструктивними...
а завтра - домовились домовлятися далі?
05.02.2026 16:38 Відповісти
А почему у нас в Запорожской области обстрелы продолжаются?
05.02.2026 16:44 Відповісти
А в чому конкретно пролягає цей самий конструктив, пан хороший? Не тримай всіх нас за дурнів!
05.02.2026 16:44 Відповісти
У Лєго грали
05.02.2026 16:57 Відповісти
Конструктивно... кацапи буданзі дозволять поїхати і випити філіжаночку кави в Ялті?
05.02.2026 17:16 Відповісти
Висновок один - всі політики пиз...боли,абсолютно.Наші,не наші - всі.В чому заключається конструктив?
Домовились провести - обмін,вже добре.А в іншому? Територія,суверенітет і територіальна цілісність,ЗАЕС, репарації,притягнення до відповідальності злочинців,в чому конструктивізм? Домовились домовлятись?
05.02.2026 17:21 Відповісти
Тристоронні перемовини в Абу-Дабі завершилися (нічим), - начальниця патронатної служби та помічниця керівника Міноборони Діана Давітян, сестра Веміра Давітяна, який продає викрадене зерно росіянам, повідомила від імені Умєрова, брат якого забезпечує пальним ЗС РФ у Криму, поки сам Умєров ховається у сімейному особняку у Флориді від САП\НАБУ. Це "українська влада" ?
05.02.2026 17:28 Відповісти
евреи, татары, грузины, азеры....
05.02.2026 17:33 Відповісти
конструктив будет когда война закончится, а пока это п****ь ни о чем больше года
05.02.2026 17:32 Відповісти
Як казав цей персонаж раніше - Під час війни треба багато брехати.
05.02.2026 17:34 Відповісти
То хай бреше кацапам
Українцям вже стільки набріхано, що люди вже нікому не довіряють
05.02.2026 18:34 Відповісти
Хоч 157 пленних визволили і то зиск.
05.02.2026 17:35 Відповісти
Що конструктивного ви там висиділи?
Можна почути конкретно?
05.02.2026 18:18 Відповісти
Конструктивно буде коли окупанти вийдуть за наші кордони
Все інше втрата часу
05.02.2026 18:23 Відповісти
Надо наступать на окуппированные районы, с которых ведётся обстрел. Почему рф ещё в мелитополе? Чего ждём?
05.02.2026 20:04 Відповісти
 
 