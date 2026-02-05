Буданов про підсумки зустрічі зі США та РФ в Абу-Дабі: Перемовини пройшли конструктивно

Голова Офісу президента Кирило Буданов, який є учасником української делегації на тристоронніх перемовинах між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, зробив першу заяву про підсумки консультацій 4-5 лютого.

Про це він сказав в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати зустрічей

"Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво", - сказав Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі

Мирні перемовини в ОАЕ

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перелік спірних питань щодо миру в Україні значно скоротився, але найскладніші залишилися, - Рубіо