РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12503 посетителя онлайн
Новости Трехсторонние переговоры в ОАЭ
6 304 38

Буданов об итогах встречи с США и РФ в Абу-Даби: Переговоры прошли конструктивно

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби 4 февраля

Глава Офиса президента Кирилл Буданов, который является участником украинской делегации на трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, сделал первое заявление об итогах консультаций 4-5 февраля.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты встреч

"Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", - сказал Буданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начался второй день переговоров в Абу-Даби

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перечень спорных вопросов относительно мира в Украине значительно сократился, но самые сложные остались, - Рубио

Автор: 

Буданов Кирилл (587) ОАЭ (269) переговоры (5775) россия (97504) США (29372)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
буде черговий підарський масований обстріл балістикою, кр та дронами мирних Українців
показать весь комментарий
05.02.2026 16:07 Ответить
+16
В чому конструктив то полягає?
показать весь комментарий
05.02.2026 16:18 Ответить
+12
Звичайно що ти в Швейцарії згоден.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
буде черговий підарський масований обстріл балістикою, кр та дронами мирних Українців
показать весь комментарий
05.02.2026 16:07 Ответить
Я згоден на обстріли, аби вони були на москві також. Я бажаю смерті цивільним москалям.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:09 Ответить
Звичайно що ти в Швейцарії згоден.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:21 Ответить
Матрасний флажок ти проти знищення москви?
показать весь комментарий
05.02.2026 16:45 Ответить
Не ціною знищення України.
показать весь комментарий
06.02.2026 00:43 Ответить
Оце дійсно конструктивно...
показать весь комментарий
05.02.2026 16:31 Ответить
Давайте організуємо вже благодійний злочинний фонд. Визначаємо ціль на московщині, і скидаємось на дренальот який її розбомбить.
Будемо чинити зло москалям.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:47 Ответить
Aбо наймати фанатиків, їх там достатньо
показать весь комментарий
05.02.2026 17:34 Ответить
Ох як потужно. Ми вам в Швейцарії можемо з Києва допомогти триматися під обстрілами?)
показать весь комментарий
05.02.2026 18:48 Ответить
Іноді краще мовчки пити каву,Кирило. Можна і не в Ялті.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:08 Ответить
вечеря та обід були дружніми та конструктивні
показать весь комментарий
05.02.2026 16:12 Ответить
В чому конструктив то полягає?
показать весь комментарий
05.02.2026 16:18 Ответить
Був офіцер розвідки---став............
показать весь комментарий
05.02.2026 16:19 Ответить
Був лайном, лайном і залишився. А розвідку в ГУР він знищив. Її там майже не залишилось.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:30 Ответить
Якби був офіцером розвідки, то не трендів би, а мовчки виконував свою роботу!
показать весь комментарий
05.02.2026 18:03 Ответить
Не дай Боже нам таких друзів
показать весь комментарий
05.02.2026 18:13 Ответить
«Був момент, коли всі виглядали

майже як друзі. Я відчув надію», -

сказав американський посадовецьhttps://www.ukr.net/news/details/politics/115665721.html
показать весь комментарий
05.02.2026 16:22 Ответить
Є досвідчені конструктори перемовин, є мобільна конструкція "Стамбул-Абу-Дабі".
Знайдеться й конструктив.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:23 Ответить
да конструктивно но война продолжается, то наверно не совсем, лапшу оставь себе, скормишь зеленке
показать весь комментарий
05.02.2026 16:27 Ответить
Конструктивізм прямо пре. Домовлялися про мир, домовились про обмін. Це такий заготовлений туз в рукаві на той випадок якщо ні до чого не домовляться.
Тепер будемо ставити Буданова за конструктивізм і ліпити з нього нового президента.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:27 Ответить
Може б я і поважав Будю, але коли той очолив ОПу, то для мене став від зеленою зашкварою.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:28 Ответить
Вчора ще були й продуктивними, а сьогодні лише конструктивними...
а завтра - домовились домовлятися далі?
показать весь комментарий
05.02.2026 16:38 Ответить
А почему у нас в Запорожской области обстрелы продолжаются?
показать весь комментарий
05.02.2026 16:44 Ответить
А в чому конкретно пролягає цей самий конструктив, пан хороший? Не тримай всіх нас за дурнів!
показать весь комментарий
05.02.2026 16:44 Ответить
У Лєго грали
показать весь комментарий
05.02.2026 16:57 Ответить
Конструктивно... кацапи буданзі дозволять поїхати і випити філіжаночку кави в Ялті?
показать весь комментарий
05.02.2026 17:16 Ответить
Висновок один - всі політики пиз...боли,абсолютно.Наші,не наші - всі.В чому заключається конструктив?
Домовились провести - обмін,вже добре.А в іншому? Територія,суверенітет і територіальна цілісність,ЗАЕС, репарації,притягнення до відповідальності злочинців,в чому конструктивізм? Домовились домовлятись?
показать весь комментарий
05.02.2026 17:21 Ответить
Тристоронні перемовини в Абу-Дабі завершилися (нічим), - начальниця патронатної служби та помічниця керівника Міноборони Діана Давітян, сестра Веміра Давітяна, який продає викрадене зерно росіянам, повідомила від імені Умєрова, брат якого забезпечує пальним ЗС РФ у Криму, поки сам Умєров ховається у сімейному особняку у Флориді від САП\НАБУ. Це "українська влада" ?
показать весь комментарий
05.02.2026 17:28 Ответить
евреи, татары, грузины, азеры....
показать весь комментарий
05.02.2026 17:33 Ответить
конструктив будет когда война закончится, а пока это п****ь ни о чем больше года
показать весь комментарий
05.02.2026 17:32 Ответить
Як казав цей персонаж раніше - Під час війни треба багато брехати.
показать весь комментарий
05.02.2026 17:34 Ответить
То хай бреше кацапам
Українцям вже стільки набріхано, що люди вже нікому не довіряють
показать весь комментарий
05.02.2026 18:34 Ответить
Хоч 157 пленних визволили і то зиск.
показать весь комментарий
05.02.2026 17:35 Ответить
Що конструктивного ви там висиділи?
Можна почути конкретно?
показать весь комментарий
05.02.2026 18:18 Ответить
Конструктивно буде коли окупанти вийдуть за наші кордони
Все інше втрата часу
показать весь комментарий
05.02.2026 18:23 Ответить
Надо наступать на окуппированные районы, с которых ведётся обстрел. Почему рф ещё в мелитополе? Чего ждём?
показать весь комментарий
05.02.2026 20:04 Ответить
 
 