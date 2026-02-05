Буданов об итогах встречи с США и РФ в Абу-Даби: Переговоры прошли конструктивно
Глава Офиса президента Кирилл Буданов, который является участником украинской делегации на трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, сделал первое заявление об итогах консультаций 4-5 февраля.
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Результаты встреч
"Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", - сказал Буданов.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
Топ комментарии
Будемо чинити зло москалям.
майже як друзі. Я відчув надію», -
сказав американський посадовецьhttps://www.ukr.net/news/details/politics/115665721.html
Знайдеться й конструктив.
Тепер будемо ставити Буданова за конструктивізм і ліпити з нього нового президента.
а завтра - домовились домовлятися далі?
Домовились провести - обмін,вже добре.А в іншому? Територія,суверенітет і територіальна цілісність,ЗАЕС, репарації,притягнення до відповідальності злочинців,в чому конструктивізм? Домовились домовлятись?
Українцям вже стільки набріхано, що люди вже нікому не довіряють
Можна почути конкретно?
Все інше втрата часу