Україна та Росія "дуже близькі" до мирної угоди, ми майже досягли цього, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія наблизилися до врегулювання війни після перемовин в Абу-Дабі за посередництва США.

Про це він сказав під час виступу на Національному молитовному сніданку.

Заява Трампа

Американський політик сказав, що кінець конфлікту в Судані, а також "конфлікт" між Росією та Україною, дуже близький.

Говорячи про Судан, Трамп зазначив, що він "наполегливо працює над припиненням цієї війни", додавши, що його адміністрація близька до досягнення цієї мети.

"Це буде дев'ята. Якщо ми не досягнемо [завершення війни] спочатку між Росією та Україною. Але ми наполегливо працюємо над припиненням цієї війни; ми дуже близькі до цього, ми майже досягли цього", - додав він.

Мирні перемовини в ОАЕ

