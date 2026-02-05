Україна та Росія "дуже близькі" до мирної угоди, ми майже досягли цього, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія наблизилися до врегулювання війни після перемовин в Абу-Дабі за посередництва США.
Про це він сказав під час виступу на Національному молитовному сніданку, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Трампа
Американський політик сказав, що кінець конфлікту в Судані, а також "конфлікт" між Росією та Україною, дуже близький.
Говорячи про Судан, Трамп зазначив, що він "наполегливо працює над припиненням цієї війни", додавши, що його адміністрація близька до досягнення цієї мети.
"Це буде дев'ята. Якщо ми не досягнемо [завершення війни] спочатку між Росією та Україною. Але ми наполегливо працюємо над припиненням цієї війни; ми дуже близькі до цього, ми майже досягли цього", - додав він.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.
- 5 лютого В рамках обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Але ми наполегливо працюємо над тиском на Україну; ми дуже близькі до цього, ми майже досягли цього".
