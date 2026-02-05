Украина и Россия "очень близки" к мирному соглашению, мы почти достигли этого, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп считает, что Украина и Россия приблизились к урегулированию войны после переговоров в Абу-Даби при посредничестве США.

Об этом он сказал во время выступления на Национальном молитвенном завтраке, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Трампа

Американский политик сказал, что конец конфликта в Судане, а также "конфликт" между Россией и Украиной, очень близок.

Говоря о Судане, Трамп отметил, что он "настойчиво работает над прекращением этой войны", добавив, что его администрация близка к достижению этой цели.

"Это будет девятая. Если мы не достигнем [завершения войны] сначала между Россией и Украиной. Но мы упорно работаем над прекращением этой войны; мы очень близки к этому, мы почти достигли этого", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что заслуживает попасть в рай: "Я сделал очень много хорошего"

Мирные переговоры в ОАЭ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об "энергетическом перемирии" в Украине: Путин сдержал свое слово