Украина и Россия "очень близки" к мирному соглашению, мы почти достигли этого, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп считает, что Украина и Россия приблизились к урегулированию войны после переговоров в Абу-Даби при посредничестве США.
Об этом он сказал во время выступления на Национальном молитвенном завтраке, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление Трампа
Американский политик сказал, что конец конфликта в Судане, а также "конфликт" между Россией и Украиной, очень близок.
Говоря о Судане, Трамп отметил, что он "настойчиво работает над прекращением этой войны", добавив, что его администрация близка к достижению этой цели.
"Это будет девятая. Если мы не достигнем [завершения войны] сначала между Россией и Украиной. Но мы упорно работаем над прекращением этой войны; мы очень близки к этому, мы почти достигли этого", - добавил он.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
- 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену с 2022 года.
