Трамп заявил, что заслуживает попасть в рай: "Я сделал очень много хорошего"

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя достойным попасть в рай, поскольку, по его словам, сделал "очень много хорошего".

Об этом он сказал во время ежегодного Молитвенного завтрака в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

Выступая перед участниками мероприятия, Трамп сказал, что, несмотря на собственные недостатки, считает свои действия достаточным основанием для такого убеждения.

"Я действительно считаю, что должен попасть в рай. На самом деле я думаю, что, скорее всего, туда попаду. Я имею в виду, что я не идеальный кандидат, но я сделал очень много хорошего", - заявил президент США.

