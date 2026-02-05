Трамп заявив, що заслуговує потрапити до раю: "Я зробив страшенно багато хорошого"

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю, оскільки, за його словами, зробив "страшенно багато хорошого".

Про це він сказав під час щорічного Молитовного сніданку у Вашингтоні.

Виступаючи перед учасниками заходу, Трамп сказав, що, попри власні недоліки, вважає свої дії достатньою підставою для такого переконання.

"Я справді вважаю, що повинен потрапити до раю. Насправді я думаю, що, швидше за все, туди потраплю. Я маю на увазі, що я не ідеальний кандидат, але я зробив страшенно багато хорошого", - заявив президент США.

