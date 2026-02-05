Трамп заявив, що заслуговує потрапити до раю: "Я зробив страшенно багато хорошого"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю, оскільки, за його словами, зробив "страшенно багато хорошого".

Про це він сказав під час щорічного Молитовного сніданку у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

Виступаючи перед учасниками заходу, Трамп сказав, що, попри власні недоліки, вважає свої дії достатньою підставою для такого переконання.

"Я справді вважаю, що повинен потрапити до раю. Насправді я думаю, що, швидше за все, туди потраплю. Я маю на увазі, що я не ідеальний кандидат, але я зробив страшенно багато хорошого", - заявив президент США.

Топ коментарі
у пеклі чорти тебе разом із твоїм другом ****** будуть смажити
без варіянтів
05.02.2026 17:13 Відповісти
Після цієї заяви він всрався чи обісцявся? Сенат, Конгрес, ау! Ваш президент зломався і хоче до раю.
05.02.2026 17:14 Відповісти
трамп під* р, нарциз , під* філ , аферист ...тільки до Аду ,прямісенько !!!
05.02.2026 17:16 Відповісти
тарифів?
06.02.2026 00:09 Відповісти
Це типу він пошуткував??
06.02.2026 01:29 Відповісти
