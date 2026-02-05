Украина, США и РФ обсудили в Абу-Даби методы введения и мониторинга прекращения огня, - Умеров

В течение 4-5 февраля делегации США, Украины и России в Абу-Даби провели вторые трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине.

Об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Коммюнике по итогам мирных переговоров

По его словам, обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения прочного мира.

Делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществят взаимное освобождение по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующие трехсторонние переговоры состоятся в ближайшее время, - Зеленский

Обсуждение перемирия

"В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий", - заявил Умеров.

Делегации договорились проинформировать свои соответствующие столицы и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель. Они выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за организацию переговоров.

Украина благодарна президенту Дональду Трампу за его лидерство в продвижении усилий, направленных на прекращение войны, добавил он.

Читайте также: Буданов об итогах встречи с США и РФ в Абу-Даби: Переговоры прошли конструктивно

Мирные переговоры в ОАЭ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия "очень близки" к мирному соглашению, мы почти достигли этого, - Трамп