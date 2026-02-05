Новости Мирные переговоры Трехсторонние переговоры в ОАЭ
4 233 20

Украина, США и РФ обсудили в Абу-Даби методы введения и мониторинга прекращения огня, - Умеров

Трехсторонние переговоры в ОАЭ

В течение 4-5 февраля делегации США, Украины и России в Абу-Даби провели вторые трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. 

Об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Коммюнике по итогам мирных переговоров

По его словам, обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения прочного мира.

Делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществят взаимное освобождение по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев.

Обсуждение перемирия

"В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий", - заявил Умеров.

Делегации договорились проинформировать свои соответствующие столицы и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель. Они выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за организацию переговоров.

Украина благодарна президенту Дональду Трампу за его лидерство в продвижении усилий, направленных на прекращение войны, добавил он.

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Ермак з Зельонським з 2019 року моніторіли, розміновували та розводили. Досвід величезний, Бубочка майстер по разводам, 100%.
05.02.2026 19:50 Ответить
як на мене, нічого окрім бла-бла -бла не буде підписано.
але добре що повернули наших воїнів
05.02.2026 19:53 Ответить
умєрка - чий Крим?
05.02.2026 19:46 Ответить
Йому вже попуй. Він сам американський.
05.02.2026 20:18 Ответить
Спасли 157 солдат - бо кацапи б їх угробили - вже скількох закатували а переговори ..........
05.02.2026 19:49 Ответить
ви про території та готель в Гаазі домовились? якщо ні - не витрачайте дарма гроші платників податків. бо наприкінець виявиться, що без половини території України дехто навіть не збирається припиняти вогонь...
05.02.2026 19:49 Ответить
Непогано відпочили, перевірили фінанси, прикупили кілька нових вілл - всім спасибі.
05.02.2026 19:52 Ответить
Перемовини вже йдуть якщо не помиляюся з початку 2025? Тобто, рік. А чого спішити пану Умерову. У нього все добре. Можна так перемовлятися ще хоч все наступне життя.
05.02.2026 20:16 Ответить
Фейк.
05.02.2026 23:52 Ответить
Тоді видаляю, щоб не плодити фейки
06.02.2026 00:00 Ответить
ото були переговори
в Абу-Дабі не те, що в Маямі
є, що згадати,
але нема, що дітям людям розказати
05.02.2026 19:59 Ответить
Спочатку перша умова , наша умова Українців -- повернення всіх полонених( військових , політичних, цивільних ) повернення всіх викрадених українських дітей країною агресором московією ! Не дай Боже , хрипатий підпише хоч щось ,без виконання першої нашої угоди --українці дуже злі , порвемо всіх слуг уродів на шмаття !
05.02.2026 20:33 Ответить
Radio France internationale

Cхоже на те, що росіяни точно не будуть серйозно обговорювати припинення бойових дій до кінця зими, бо розглядають цю саму зиму як власний ключовий козир на переговорах.
Особливо за умов, коли на фронті ситуація стабілізувалася і жодних успішних наступів з боку росіян уже давно не було.
Bисувати аргумент, що «росіяни і так захоплять Донбас скоро, тому віддайте його просто так», більше не можна.
Аргумент, який зможуть зрозуміти і росіяни - це сила.

путін уже давно керується не раціональними міркуваннями, а ірраціональною ненавистю до України, та бажанням довести, що війна, яка почалася 2022 року, була правильним рішенням.
05.02.2026 20:39 Ответить
@ (мова оригіналу):

Российское развёртывание на фронте и как это связано с переговорным процессом.

Дисклеймер: считаю, что https://t.me/zvizdecmanhustu/3227 текст Константина Машовца, который вы сейчас прочтёте (в пересказе), важнее десятков материалов и публичных заявлений, звучащих в связи с переговорами.
Развёртывание войск - это первый и главный признак РЕАЛЬНЫХ планов противника, потому что это прямая подготовка к военным действиям. Это важнее тысяч заявлений.
Машовец все эти годы следит за развёртыванием российским войск - в этом заключается уникальная ценность его материалов. По развёртыванию он определяет дальнейший ход российских стратегических кампаний.

Итак, для вашего понимания.

▪️Россия уже начала готовиться к летней кампании этого года.

▪️Всё развернётся вокруг двух гипотетических наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать с конца апреля.

▪️С большой долей вероятности направлениями этих операций могут стать две агломерации:
- Славянско-Краматорская;
- Орехово-Запорожская.

▪️В этой связи до конца весны российское командование будет занято подготовкой к этой кампании, а именно:

1. Формированием и развёртыванием стратегических резервов.

2. Накоплением ресурсов оперативного и стратегического уровней на соответствующих направлениях.

3. Предварительным занятием "стартовых" районов и рубежей для развёртывания ударных группировок.

4. Прикрытием развёртывания группировок средствами ПВО, РЭБ и контрразведки.

5. Проведением скрытой перегруппировки сил и средств в соответствии с планом и графиком развёртывания.

▪️В данный момент наибольшие сложности командование ВС РФ испытывает с пунктом 3, так как их группировки войск увязли в тактической зоне по своим направлениям и темпы их продвижения не соответствуют никаким заранее жёстко установленным срокам.

▪️В связи с этим командование ВС РФ стоит перед дилеммой, задействовать ли стратегические резервы. Варианта может быть три:

1. Они могут сдвинуть сроки весенне-летней наступательной кампании, подкопив ресурсы.

2. Они могут начать эту кампанию тем же составом, который входит в уже развёрнутые группировки.

3. Они могут задействовать стратегические резервы уже в ближайшее время, чтобы ускорить выход на районы и рубежи, удобные для последующего развёртывания.

▪️В то же время, Машовец считает, что командование ВС РФ не горит особым желанием задействовать резервы, которые оно бережно пытается накопить с осени, так как если бросить резервы сейчас, то шансы на успех во время весенне-летней наступательной кампании будут существенно ниже.

▪️В связи со всем вышеперечисленным Машовец не видит смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом".

▪️Участие российских переговорщиков Машовец рассматривает исключительно как попытку прикрытия российских реальных планов на лето 2026.

▪️Кремль готовится осуществить ещё одну попытку окончить войну силовым способом "на нужных ему условиях".

▪️Всё же есть один положительный момент: Машовец считает, что эта попытка, связанная с наступательной весенне-летней кампанией, может стать последней для Кремля в этой войне.

▪️Если она сорвётся, мы можем получить реальные шансы на завершение войны.
05.02.2026 20:59 Ответить
Так що дивного? Будуть "асвабажлать Варшаву" абощо
05.02.2026 21:14 Ответить
Обсє може поділитися методикою.
05.02.2026 21:26 Ответить
"Тристоронні перемовини в Абу-Дабі завершилися (нічим), - начальниця патронатної служби та помічниця керівника Міноборони Діана Давітян, сестра Веміра Давітяна, який продає викрадене зерно росіянам, повідомила від імені Умєрова, брат якого забезпечує пальним ЗС РФ у Криму, поки сам Умєров ховається у сімейному особняку у Флориді від САП\НАБУ. Це "українська влада" ?"
06.02.2026 07:39 Ответить
Черговий раз домовились домовлятися про шляхи домовленостей щоб домовлятися як домовитись. Простими словами- зустріч ні про що, єдине добре що полонених повернули.
06.02.2026 10:06 Ответить
З приходом до влади зрадника янелоха все перетворилось на 95квартал у тому числі і так звані переговорники. Окрім Кислиці всі остальні там люди без образованія , без опита дипломатичної работи, без знань і політичного мислення. Арахамія, Буданов,Умеров це цірк не українці, не політіки ,не мудрі, не добросовестні, нічого гарного не зробившие люди які на хвилі популізму зетварі завдяки безгранічної преданості підору вилезли у владу і зараз вирішують судьбу України. Е ж в Україні достойні мудрі Українці які все життя присвятили Україні і мають знання і жизнений опит. Зетварь навмисно все спопрлюжуе користуючись неограніченой владой яку йому дали дурні виборці.
06.02.2026 10:26 Ответить
 
 