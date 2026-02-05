Украина, США и РФ обсудили в Абу-Даби методы введения и мониторинга прекращения огня, - Умеров
В течение 4-5 февраля делегации США, Украины и России в Абу-Даби провели вторые трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине.
Об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Коммюнике по итогам мирных переговоров
По его словам, обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения прочного мира.
Делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществят взаимное освобождение по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев.
Обсуждение перемирия
"В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий", - заявил Умеров.
Делегации договорились проинформировать свои соответствующие столицы и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель. Они выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за организацию переговоров.
Украина благодарна президенту Дональду Трампу за его лидерство в продвижении усилий, направленных на прекращение войны, добавил он.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
але добре що повернули наших воїнів
в Абу-Дабі не те, що в Маямі
є, що згадати,
але нема, що
дітямлюдям розказати
Cхоже на те, що росіяни точно не будуть серйозно обговорювати припинення бойових дій до кінця зими, бо розглядають цю саму зиму як власний ключовий козир на переговорах.
Особливо за умов, коли на фронті ситуація стабілізувалася і жодних успішних наступів з боку росіян уже давно не було.
Bисувати аргумент, що «росіяни і так захоплять Донбас скоро, тому віддайте його просто так», більше не можна.
Аргумент, який зможуть зрозуміти і росіяни - це сила.
путін уже давно керується не раціональними міркуваннями, а ірраціональною ненавистю до України, та бажанням довести, що війна, яка почалася 2022 року, була правильним рішенням.
Российское развёртывание на фронте и как это связано с переговорным процессом.
Дисклеймер: считаю, что https://t.me/zvizdecmanhustu/3227 текст Константина Машовца, который вы сейчас прочтёте (в пересказе), важнее десятков материалов и публичных заявлений, звучащих в связи с переговорами.
Развёртывание войск - это первый и главный признак РЕАЛЬНЫХ планов противника, потому что это прямая подготовка к военным действиям. Это важнее тысяч заявлений.
Машовец все эти годы следит за развёртыванием российским войск - в этом заключается уникальная ценность его материалов. По развёртыванию он определяет дальнейший ход российских стратегических кампаний.
Итак, для вашего понимания.
▪️Россия уже начала готовиться к летней кампании этого года.
▪️Всё развернётся вокруг двух гипотетических наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать с конца апреля.
▪️С большой долей вероятности направлениями этих операций могут стать две агломерации:
- Славянско-Краматорская;
- Орехово-Запорожская.
▪️В этой связи до конца весны российское командование будет занято подготовкой к этой кампании, а именно:
1. Формированием и развёртыванием стратегических резервов.
2. Накоплением ресурсов оперативного и стратегического уровней на соответствующих направлениях.
3. Предварительным занятием "стартовых" районов и рубежей для развёртывания ударных группировок.
4. Прикрытием развёртывания группировок средствами ПВО, РЭБ и контрразведки.
5. Проведением скрытой перегруппировки сил и средств в соответствии с планом и графиком развёртывания.
▪️В данный момент наибольшие сложности командование ВС РФ испытывает с пунктом 3, так как их группировки войск увязли в тактической зоне по своим направлениям и темпы их продвижения не соответствуют никаким заранее жёстко установленным срокам.
▪️В связи с этим командование ВС РФ стоит перед дилеммой, задействовать ли стратегические резервы. Варианта может быть три:
1. Они могут сдвинуть сроки весенне-летней наступательной кампании, подкопив ресурсы.
2. Они могут начать эту кампанию тем же составом, который входит в уже развёрнутые группировки.
3. Они могут задействовать стратегические резервы уже в ближайшее время, чтобы ускорить выход на районы и рубежи, удобные для последующего развёртывания.
▪️В то же время, Машовец считает, что командование ВС РФ не горит особым желанием задействовать резервы, которые оно бережно пытается накопить с осени, так как если бросить резервы сейчас, то шансы на успех во время весенне-летней наступательной кампании будут существенно ниже.
▪️В связи со всем вышеперечисленным Машовец не видит смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом".
▪️Участие российских переговорщиков Машовец рассматривает исключительно как попытку прикрытия российских реальных планов на лето 2026.
▪️Кремль готовится осуществить ещё одну попытку окончить войну силовым способом "на нужных ему условиях".
▪️Всё же есть один положительный момент: Машовец считает, что эта попытка, связанная с наступательной весенне-летней кампанией, может стать последней для Кремля в этой войне.
▪️Если она сорвётся, мы можем получить реальные шансы на завершение войны.