Зеленский: Следующие мирные переговоры, вероятно, состоятся в США

Следующие встречи делегаций в рамках мирных переговоров, вероятно, состоятся в США.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Следующие встречи, вероятно, в США

"Сегодня был доклад нашей переговорной команды после двух дней встреч и переговоров в Эмиратах с американской стороной и с российской стороной. Ожидаю команду в Киеве для полноценного доклада: многие аспекты невозможно обсудить по телефону. Из того, что можно уже сказать, - в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и таким, который лишает Россию аппетита воевать дальше.

"Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у России не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, которые возвращают и гарантируют настоящую безопасность. Я благодарю всех партнеров, которые нас в этом поддерживают", - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский: Надеюсь, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год

Мирные переговоры в ОАЭ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Читайте также: Украина, США и РФ обсудили в Абу-Даби методы введения и мониторинга прекращения огня, - Умеров