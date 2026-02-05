Зеленский: Следующие мирные переговоры, вероятно, состоятся в США

Следующие встречи делегаций в рамках мирных переговоров, вероятно, состоятся в США.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня был доклад нашей переговорной команды после двух дней встреч и переговоров в Эмиратах с американской стороной и с российской стороной. Ожидаю команду в Киеве для полноценного доклада: многие аспекты невозможно обсудить по телефону. Из того, что можно уже сказать, - в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и таким, который лишает Россию аппетита воевать дальше.

"Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у России не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, которые возвращают и гарантируют настоящую безопасность. Я благодарю всех партнеров, которые нас в этом поддерживают", - добавил глава государства.

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Схоже - Трамп хоче , аби фінал процесу відбувся в нього , щоб подати це , як чергову свою перемогу ...
Оман гораздо лучшее для них место, главное- проверенное.
На острові епштейна з ногою паніна?
Чого обличча тьотки перестали показувати ?)))) мабуть прихіуїла
Ще би лідора привіз як Мадуру
Зеленський: Наступні мирні переговори, ймовірно, відбудуться у США Джерело: https://censor.net/ua/n3599130

А в якому році?
Домовились домовлятись. Це ж вам не змусити путіна підписати Мінські угоди
Цікаво, скільки грошей з бюджету воно вже викатало..бо одни перельоти мільйони коштують..ще й утримання в Польщі літака, екіпажу та обслуги..
Ще не всі народні гроші виїздили на подорожі?)))
Пока полная власть у педофила трампа никакого перемирия не будет... Перемены начнутся когда демократы возьмут контроль над Конгрессом.
Значит будут что то подписывать
Це вже який раз він натякає на США? То готовий до Трампа поїхати, то вже туди переговори... Випустіть, точніше прийміть його, а то Лєна вже нудьгує.
Які мирні переговори?
Гони кацапа звідусіль
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі
https://www.youtube.com/watch?v=cKjPfDGc5oc
