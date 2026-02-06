Работу Воздушных сил в части областей считаю неудовлетворительной, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, были доклады по ситуации в Киеве и области, в Харьковской, Полтавской областях, в Кропивницком и области, также в Винницкой области, в Днепровской области, на Запорожье, громадах на границе с Россией и вблизи фронта.
"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушными силами и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "шахедов", - говорится в сообщении.
Энергетика
"Были доклады по восстановлению энергетики и поддержке людей в Харьковской области. Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1200 домов в разных районах столицы - без отопления. Нужно больше поддержки для людей из таких домов. Поручил привлечь цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей и громад в режиме реального времени", - рассказал президент.
Логистика
Руководитель "Укрзализныци" доложил о последствиях российских ударов по логистике.
"Ни на один день такие удары не прекращались, и в течение января было зафиксировано существенное увеличение российских ударов именно по железной дороге. Благодарен всем железнодорожникам за оперативное восстановление и сохранение работы железной дороги", - отметил глава государства.
Также МВД доложило о привлечении необходимых сил для восстановления и работы пунктов поддержки и обогрева.
"Министр энергетики доложил по графику ввода в эксплуатацию объектов когенерации. Премьер-министр Украины доложила по выполнению правительственных программ поддержки, в частности программы с тепловыми пакетами - будем увеличивать эту программу", - подытожил президент.
