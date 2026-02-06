РФ атакувала "Кинджалами", Х-59/69 та понад 300 БпЛА: Сили ППО знешкодили 297 цілей
Росіяни атакували Україну понад 300 БпЛА різних типів, а також 7 ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, рашисти випустили 328 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 200 із них – "шахеди".
Також ворог здійснив пуски 2 аеробалістичних ракет "Кинджал" і 5 керованих авіаційних ракет "Х-59/69".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. В результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.
Наразі атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
На інші регіони мАцкві насерти.
Захід скаже: обоє рябоє, разбірайтєсь мєжду собой самі.
Розбермося самі, без Заходу?
а) нема чим, або того, що є - не достатньо.
б) нема команди/волі у керівництва держави на подібні масовані удари.
Це при руснявих можливостях і нашій різниці розмірів.
Тільки європейські політики у абсолютній своїй більшості, як і пересічні європейці, у це чомусь не сильно вірять.