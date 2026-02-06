РФ атакувала "Кинджалами", Х-59/69 та понад 300 БпЛА: Сили ППО знешкодили 297 цілей

Росіяни атакували Україну понад 300 БпЛА різних типів, а також 7 ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Так, рашисти випустили 328 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 200 із них – "шахеди".

Також ворог здійснив пуски 2 аеробалістичних ракет "Кинджал" і 5 керованих авіаційних ракет "Х-59/69".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. В результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.



Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

