РФ атакувала "Кинджалами", Х-59/69 та понад 300 БпЛА: Сили ППО знешкодили 297 цілей

РФ 6 лютого била Кинджалами, ракетами та шахедами: що відомо?

Росіяни атакували Україну понад 300 БпЛА різних типів, а також 7 ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, рашисти випустили 328 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 200 із них – "шахеди".

Також ворог здійснив пуски 2 аеробалістичних ракет "Кинджал" і 5 керованих авіаційних ракет "Х-59/69".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. В результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Топ коментарі
+5
Щодо ракет -респект роботі ЗСУ
06.02.2026 12:55
06.02.2026 12:55 Відповісти
+3
Ні одної ракети((
06.02.2026 12:54
06.02.2026 12:54 Відповісти
+2
От тут і стає очевидно, що ппотидією цьому терору має бути терор у відповідь. ППО - це пасивна оборона, яка дає ******** стан - частина засрбів урвження ворога знешкоджена, але частина таки влучила і наробила біди. Щоб удари припинилися, чи принаймні ослабли, потрібно знищувати можливості ворога атакувати - тобто знищувати пускові, склади озброєнь, потужності, які ці озброєння виробляють і звісно ж ворожі ТЕЦ, ДРЕС, ГЕС, генеруючі і передавальні потужності.
06.02.2026 13:20
06.02.2026 13:20 Відповісти
Ні одної ракети((
06.02.2026 12:54
06.02.2026 12:54 Відповісти
Щодо ракет -респект роботі ЗСУ
06.02.2026 12:55
06.02.2026 12:55 Відповісти
Не досягди цідей ракети? Ой, сумнівно...
06.02.2026 12:57
06.02.2026 12:57 Відповісти
А навіщо повідомляти якщо уражені не цивільні об'єкти.
06.02.2026 13:09
06.02.2026 13:09 Відповісти
А тобі так хотілося щоб попало попаде тобі прямо в дурну діряву макітру
06.02.2026 14:15
06.02.2026 14:15 Відповісти
йдеш ти *****
06.02.2026 14:53
06.02.2026 14:53 Відповісти
мАцква прикрита щільно, не проб'єш.
На інші регіони мАцкві насерти.
Захід скаже: обоє рябоє, разбірайтєсь мєжду собой самі.
Розбермося самі, без Заходу?
06.02.2026 13:33
06.02.2026 13:33 Відповісти
Ніт, не прикрита щільно. Нагадаю, що наш дрон без великих проблем долетів до самого кремля. Проблема в ьому, що швидше за все по мацкві не б'ють. Або нема чим, або нема наказу. Швидше перше. І яким би щільним не був захист - при масованій атаці він перевантажується і пропумкає удари.
06.02.2026 14:02
06.02.2026 14:02 Відповісти
Не прикрита щільно, тільки про успішні (щоб без світла/тепла частина міста пару днів сиділа) ми не чули ані разу.
06.02.2026 14:07
06.02.2026 14:07 Відповісти
Я написав, чому. Повторю ще раз :
а) нема чим, або того, що є - не достатньо.
б) нема команди/волі у керівництва держави на подібні масовані удари.
06.02.2026 14:42
06.02.2026 14:42 Відповісти
Ну, якщо так подивитись, то і у русні недостатньо для того, щоб двома-трьома ударами зробити електроенергію історією на всій території України.
06.02.2026 14:43
06.02.2026 14:43 Відповісти
Русня завдає масованих ударів 300 + безпілотниками і 5+ ракетами. Чи відомо вам про українські удари такою кількістю.?
06.02.2026 14:52
06.02.2026 14:52 Відповісти
Кажу про гіпотетичну "достатність". Навіть таких ударів недостатньо, щоб покласти Україну повністю і на дуже довго (місяці геть без електроенергії по всій країні).
Це при руснявих можливостях і нашій різниці розмірів.
Це при руснявих можливостях і нашій різниці розмірів.
06.02.2026 14:57
06.02.2026 14:57 Відповісти
Стосовно України - згідний, бо ми боремося за виживання і якщо відступимо ми, то перестанемо існувати. Стосовно кацапіх - нн впевнений. Якщо вони відступлять, то залишаться у своїх межах, зі світлом, теплом і без ударів. Тому впевнений, що регулярні масовані удари України по кацапському тилу мали б вирішальний вплив на припинення агресії.
06.02.2026 15:09
06.02.2026 15:09 Відповісти
Під "тилом" маєте на увазі руснявих цивільних?
06.02.2026 15:23
06.02.2026 15:23 Відповісти
Якщо такі працюють на русняву оборонку, то так.
06.02.2026 22:21
06.02.2026 22:21 Відповісти
Русня точно так само виправдовує свій терор.
Тільки європейські політики у абсолютній своїй більшості, як і пересічні європейці, у це чомусь не сильно вірять.
07.02.2026 10:26
07.02.2026 10:26 Відповісти
тобто 7 ракет влучили ( ..кепсько
06.02.2026 13:38
06.02.2026 13:38 Відповісти
Коли нарешті знесуть завод в єлабузі ? адже ворог посилює виробництво бпла як і ракет ,після відставки Малюка жоднеої успішної операції на території ворога.
06.02.2026 14:45
06.02.2026 14:45 Відповісти
 
 