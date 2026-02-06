Російський обстріл Запоріжжя пошкодив собачий притулок: багато тварин поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У результаті російського обстрілу Запоріжжя зазнав пошкоджень собачий притулок, багато тварин отримали поранення.

Про це повідомили у Запорізькій міській раді, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що внаслідок удару постраждали десятки собак. Комунальне підприємство "Побутовик" транспортує тварин до ветеринарних клінік, де їм надають необхідну допомогу.

Також у міськраді повідомили, що внаслідок російських ударів 5-6 лютого пошкоджені житлові будинки у Заводському та Шевченківському районах Запоріжжя.

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До ліквідації наслідків обстрілів залучили фахівців районних адміністрацій, рятувальників ДСНС, співробітників Національної поліції, комунальні служби та спеціалістів департаменту соціального захисту населення.

Протягом ночі російські безпілотники атакували населені пункти Запорізької області. Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

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