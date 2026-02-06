Кропивницький від ранку під масованою атакою РФ: пуск "Кинджалу", "шахедів" та інших ракет

У Кропивницькому під час тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К, що є носієм ракет "Кинджал".

Згодом там заявили про пуск ракети в бік Кропивницького.

Суспільне пише про вибухи у Кропивницькому.

Також відомо, що група ракет летить на Кіровоградщину з Миколаївщини та Дніпропетровщини. У місті знову пролунала серія вибухів.

Повітряні сили повідомили, що на Кропивницький було знову здійснено пуск швидкісної цілі. У місті знову лунали вибухи.

Що передувало?

Від ранку у Кропивницькому кілька разів лунали вибухи. Місто атакували російські БпЛА.

