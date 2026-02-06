УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16807 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Кіровоградщини
4 199 33

Кропивницький від ранку під масованою атакою РФ: пуск "Кинджалу", "шахедів" та інших ракет

Вибухи пролунали у Кропивницькому: що відомо?

У Кропивницькому під час тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К, що є носієм ракет "Кинджал".

Згодом там заявили про пуск ракети в бік Кропивницького.

Суспільне пише про вибухи у Кропивницькому.

Також відомо, що група ракет летить на Кіровоградщину з Миколаївщини та Дніпропетровщини. У місті знову пролунала серія вибухів.

Повітряні сили повідомили, що на Кропивницький було знову здійснено пуск швидкісної цілі. У місті знову лунали вибухи.

Читайте: СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які здійснювали підпали у Кропивницькому та Чернівцях. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Від ранку у Кропивницькому кілька разів лунали вибухи. Місто атакували російські БпЛА.

Читайте також: 16-річна дівчина готувала удар РФ по ТЕЦ у Кропивницькому, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Кропивницький (371) обстріл (33906)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Дайте рашистам болючу відповідь!!!

Зніміть ще пару відео нічних пусків невідомо чого невідомо куди
Охлосу зайде на 1000%.
показати весь коментар
06.02.2026 09:13 Відповісти
+6
А що фуйла клясти? Він робить ракети бомби- орки задоволені. Та і як прокльони подіють на фуйла? Ми до нього можемо дотягтись, зловити та підвісити за фаберже на березі? Ні.
А квартальний Лідар тут, під боком, відосіки нам гундосить.
показати весь коментар
06.02.2026 09:40 Відповісти
+4
в Україні гарантовано фіксують прильоти паРашних ракет

а Zельона пропаганда піарить злети псевдофламінгів в нікуди.
показати весь коментар
06.02.2026 09:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в Україні гарантовано фіксують прильоти паРашних ракет

а Zельона пропаганда піарить злети псевдофламінгів в нікуди.
показати весь коментар
06.02.2026 09:05 Відповісти
Чому в нікуди??в небо
показати весь коментар
06.02.2026 09:13 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2026 09:17 Відповісти
Дайте рашистам болючу відповідь!!!

Зніміть ще пару відео нічних пусків невідомо чого невідомо куди
Охлосу зайде на 1000%.
показати весь коментар
06.02.2026 09:13 Відповісти
Охлос і без цих відосиків за кордони 91
показати весь коментар
06.02.2026 09:14 Відповісти
Саме так.
Вони хочуть, щоб хтось інший пішов і відвоювував ті кордони.
В них на це нема часу.
показати весь коментар
06.02.2026 11:19 Відповісти
Там штілєрман і терех вже розповідають байки,як їх контора "роги та копита" вже робить балістичні ракети для ударів по мацквабаду.
показати весь коментар
06.02.2026 09:16 Відповісти
Куди- відомо. Наші фламінги нанесли вдар по орешнікам. В хлам рознесли там все.
Наступна ціль- авіаносець Кузя, у владівостоці.
показати весь коментар
06.02.2026 09:20 Відповісти
Коли пуск фламінгів?
показати весь коментар
06.02.2026 09:13 Відповісти
Міноборони вчора повідомляв, що вони нещодавно відвідали Кап'яр, правда, за відсутності там 'орєшніка' .
показати весь коментар
06.02.2026 09:20 Відповісти
Та хоч зараз! Наберіть у пошуковику "Пуск фламінгів" - і дивіться на здоров'я!
показати весь коментар
06.02.2026 10:53 Відповісти
Красномовні наслідки 'успішних' переговорів в Абу-Дабі, однако... Між іншим, сьогодні відкривається зимова Олімпіада, а про 'олімпійське перемир'я' вже ніхто навіть не заїкається. Які ще потрібні Штатам результати мирних переговорів, щоб нарешті запровадити анонсовані санкції проти Москви?
показати весь коментар
06.02.2026 09:18 Відповісти
Ми якісь терпіли. Ще кілька років щоденних атак і ми на межі знищення.
А в коментарях чомусь ніхто ***** не кляне , наче це не він таке з нами робить.
показати весь коментар
06.02.2026 09:19 Відповісти
На жаль, від проклять ні йому, ні будь-кому на болотах ані холодно, ані парко. Треба максимально мститися всіма способами, які є технічно доступними для зсу та наших спецслужб (як це роблять ті ж американці чи ізраїльтяни).
показати весь коментар
06.02.2026 09:25 Відповісти
Ще трох, дайте Лідару ще 100 днів- і він навчиться.
показати весь коментар
06.02.2026 09:26 Відповісти
От саме про таких я і кажу, що клянуть Лідора , а не *****.
показати весь коментар
06.02.2026 09:36 Відповісти
А що фуйла клясти? Він робить ракети бомби- орки задоволені. Та і як прокльони подіють на фуйла? Ми до нього можемо дотягтись, зловити та підвісити за фаберже на березі? Ні.
А квартальний Лідар тут, під боком, відосіки нам гундосить.
показати весь коментар
06.02.2026 09:40 Відповісти
Ні-ні, у вас інше завдання. Вам треба, щоб ми знесли нашого Лідора, як ми це вміємо, а ваше ***** призначить нам свого кагебешного мертвечука чи ще якусь худобу. ***** треба знищити нас зсередини, тому ви та такі як ви тут працюєте.
показати весь коментар
06.02.2026 09:53 Відповісти
Я буду голосувати за Порошенка. А квартального кловуна - в тюрму.
показати весь коментар
06.02.2026 09:57 Відповісти
Я теж голосувала за Порошенка, а що ми маємо?
показати весь коментар
06.02.2026 10:34 Відповісти
Ви хотіли запитати- що ми мали при Порошенку і що ми зараз маємо?
Якось дивно формулюєте, Порошенка вже 7 років немає- а ви запитуєте наче він при владі.
показати весь коментар
06.02.2026 10:44 Відповісти
Тут ціллю інформаційної роботи русні є переведення сприйняття росії як вищої/стихійної сили, як лісова пожежа або землетрус, яка не несе жодної відповідальності за спричинену шкоду.
Плюс нагнітання ненависті до чинної влади, яку на наступних виборах, за аналогією з 2019 роком, можна швидко каналізувати у "Голобородько-2" під девізом "будь-хто, аби не зєля".
показати весь коментар
06.02.2026 09:44 Відповісти
Хуже не буде. Нажився на війні. Отакий ви головнокомандувач. Барига. Зате паржом по пріколу.
показати весь коментар
06.02.2026 09:48 Відповісти
А якщо Порошенко до виборів зєля не допустить, що тоді?
показати весь коментар
06.02.2026 10:29 Відповісти
А хто його питатиме?
показати весь коментар
06.02.2026 10:32 Відповісти
Натякаєте, що у нас тут "внєшнєє управлєніє".
Якби так було, ніяких "двушєк на мАцкву" не ходило б.
показати весь коментар
06.02.2026 10:33 Відповісти
Яка пиктична користь від вашого лідора , крім того що електрики не стало .
показати весь коментар
06.02.2026 10:02 Відповісти
Духовний вождь племені, він зцілює
показати весь коментар
06.02.2026 10:12 Відповісти
нічне Фламінго ще летить, траекторія польоту невидимої ракети складна і довга💩
показати весь коментар
06.02.2026 09:45 Відповісти
Ніт щоб зарядити те фламінго півтори тонами вибухівки та вгатити по белгородській тец так щоб два роки ремонтували.
показати весь коментар
06.02.2026 09:54 Відповісти
Потужна ракета - потужний вибух
показати весь коментар
06.02.2026 10:10 Відповісти
Тут ще один про ЯЗ постійно торочить мовляв як виготовимо, вдаримо по москалям отоді заживемо. А те що у відповідь прилетить по дві ядерні боєголовки на кожне місто то таке...
показати весь коментар
06.02.2026 09:58 Відповісти
І ще один є, який вже зупинив ядерну війну між Україною і ордою.
Десь памперс міняє.
показати весь коментар
06.02.2026 10:08 Відповісти
 
 