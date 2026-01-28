СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які здійснювали підпали у Кропивницькому та Чернівцях. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали ще трьох агентів ФСБ, які на замовлення ворога вчиняли підпали у різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, у Кропивницькому викрито 19-річного місцевого мешканця, який намагався спалити будівлю однієї з районних рад обласного центру. Співробітники СБУ затримали його "на гарячому" з 10-літровою каністрою бензину, який він вилив на вхідні двері муніципальної установи.

Як встановило розслідування, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через сайт знайомств. Там йому відповіла "дівчина", яка одразу запропонувала зустрітися.

Утім, замість побачення на месенджер юнака прийшло повідомлення, що його "знайому" нібито викрали і, щоб її "звільнити", він має спалити райраду.

За аналогічною схемою ФСБ завербувала ще одного мешканця обласного центру. Ним виявився 21-річний безробітний, який на замовлення окупантів намагався знищити вогнем місцеве відділення Укрпошти.

Контррозвідка СБУ також затримала зловмисника на місці злочину, коли він облив бензином і підпалив вхідні двері та віконний ролет держзакладу.

У Чернівцях викрито 24-річного громадянина однієї з країн Близького Сходу, який намагався знищити технологічне обладнання опорної електропідстанції. Для вчинення злочину він використав 5 літрів бензину, який вилив біля устаткування і намагався його підпалити.

Контррозвідники СБУ затримали іноземця при спробі підпалу.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу.

Зловмисники перебувають під вартою

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 14-річного підлітка у Росії засудили до 7 років виховної колонії за спробу підпалу військкомату. ВIДЕО