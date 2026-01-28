УКР
СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які здійснювали підпали у Кропивницькому та Чернівцях. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали ще трьох агентів ФСБ, які на замовлення ворога вчиняли підпали у різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Так, у Кропивницькому викрито 19-річного місцевого мешканця, який намагався спалити будівлю однієї з районних рад обласного центру. Співробітники СБУ затримали його "на гарячому" з 10-літровою каністрою бензину, який він вилив на вхідні двері муніципальної установи.

Як встановило розслідування, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через сайт знайомств. Там йому відповіла "дівчина", яка одразу запропонувала зустрітися.

Утім, замість побачення на месенджер юнака прийшло повідомлення, що його "знайому" нібито викрали і, щоб її "звільнити", він має спалити райраду.

За аналогічною схемою ФСБ завербувала ще одного мешканця обласного центру. Ним виявився 21-річний безробітний, який на замовлення окупантів намагався знищити вогнем місцеве відділення Укрпошти.

Контррозвідка СБУ також затримала зловмисника на місці злочину, коли він облив бензином і підпалив вхідні двері та віконний ролет держзакладу.

У Чернівцях викрито 24-річного громадянина однієї з країн Близького Сходу, який намагався знищити технологічне обладнання опорної електропідстанції. Для вчинення злочину він використав 5 літрів бензину, який вилив біля устаткування і намагався його підпалити.

Контррозвідники СБУ затримали іноземця при спробі підпалу.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;
  • умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу.

Зловмисники перебувають під вартою

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ
СБУ

Якщо держава буде платити basic income то страх втратити його буде змушувати відмовлятись від проплачених диверсій.
А ніщебродам втрачати нічого.
28.01.2026 16:58 Відповісти
ці легенди про сайт знайомств-для дебілів.
28.01.2026 17:08 Відповісти
Так, все через гебе-грам. Наші його не закривають бо вміють читати і так собі заробляють палки на погони. А те що 1 з 10 таки щось підпалить чи підірве - пох...
28.01.2026 17:10 Відповісти
Навіть українською з цим підАром спілкуються кацапи. А телеХВон на ізьикє, мабуть кацапи дали...
28.01.2026 17:18 Відповісти
 
 