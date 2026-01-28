СБУ и Нацполиция задержали агентов ФСБ, совершавшего поджоги в Кропивницком и Черновцах

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали еще трех агентов ФСБ, которые по заказу врага совершали поджоги в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Так, в Кропивницком разоблачен 19-летний местный житель, который пытался сжечь здание одного из районных советов областного центра. Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" с 10-литровой канистрой бензина, который он вылил на входную дверь муниципального учреждения.

Как установило расследование, фигурант был завербован российскими спецслужбами через сайт знакомств. Там ему ответила "девушка", которая сразу предложила встретиться.

Впрочем, вместо свидания на мессенджер юноше пришло сообщение, что его "знакомую" якобы похитили и, чтобы ее "освободить", он должен сжечь райсовет.

По аналогичной схеме ФСБ завербовала еще одного жителя областного центра. Им оказался 21-летний безработный, который по заказу оккупантов пытался уничтожить огнем местное отделение Укрпочты.

Контрразведка СБУ также задержала злоумышленника на месте преступления, когда он облил бензином и поджег входную дверь и оконный роллет госучреждения.

В Черновцах разоблачен 24-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, который пытался уничтожить технологическое оборудование опорной электроподстанции. Для совершения преступления он использовал 5 литров бензина, который вылил возле оборудования и пытался его поджечь.

Контрразведчики СБУ задержали иностранца при попытке поджога.

В настоящее время всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

диверсия, совершенная в условиях военного положения;

умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога.

Злоумышленники находятся под стражей

Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.







