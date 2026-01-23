Задержана агент, которая наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ и шпионила за Силами обороны
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку ФСБ, которая корректировала воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Киева и шпионила за перемещениями Сил обороны.
Среди основных задач этой фигурантки был поиск и передача фото, видео и координат столичных теплоэлектроцентралей, по которым рашисты готовили новую серию ракетно-дроновых ударов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Как установило расследование, задание ФСБ выполняла жительница Ривненской области, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах.
После вербовки агентку "отрядили" в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала их техническое состояние после регулярных атак РФ.
Впоследствии фигурантка получила еще одно задание: выехать в Одесскую, а затем Черниговскую области, чтобы следить за перемещением эшелонов и колонн Сил обороны.
Для сбора разведданных по Одесской области она сначала поселилась в гостиничном номере "с видом" на местную станцию Укрзализныци. Из окна жилища агентка следила за движением поездов с военной техникой в направлении фронта.
Далее фигурантка приехала в Черниговскую область и арендовала квартиру возле автотрассы. На подоконнике временного жилья она установила телефонную камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ.
С помощью видеоустройства российская спецслужба надеялась отследить количество и виды военной техники, которая направлялась на передовую.
Контрразведчики СБУ задержали агентку в Черниговской области. У нее изъяли два смартфона, сменные сим-карты и другие доказательства работы на врага.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.
Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Насмотрелись шпионских фильмов?
А ще китайську помийку - тік-ток.
До речі бажано і решту досвіду використовувати. в кількості дітей наприклад.
Зібрати всіх цих виродків в якомусь покинутому приміщенні (чи вишикувати на відкритій місцевості), передати по їхніх неспалених каналах, що по цих координатах знаходиться якийсь супер-пупер штаб, виробництво зброї або навчальний табір ЗСУ і чекати, поки туди прилетить балістика. Вирішуються одразу кілька моментів - позбуваємось ворогів (яких не потрібно буде годувати за рахунок бюджету), звільняємо місця для наступних (якщо вони, після таких акцій, з'являться), подаємо яскравий приклад всім, хто по своїй тупості чи жадібності до грошей, йде на співпрацю з ворогами.
Як вариант. Шикуємо їх шеренгами і відправляємо на розмінування територій.
А взагалі-то я добрий. )))
- Але ж вона... а, нє, ця некрасіва...
Дуров з фсб рвуть волосся на сраці.
Вони стоять на своїх місцях з часів Совка.
СБУ знов надуває щоки, зловивши дрібну шваль.