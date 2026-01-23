Задержана агент, которая наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ и шпионила за Силами обороны

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку ФСБ, которая корректировала воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Киева и шпионила за перемещениями Сил обороны.

Среди основных задач этой фигурантки был поиск и передача фото, видео и координат столичных теплоэлектроцентралей, по которым рашисты готовили новую серию ракетно-дроновых ударов, передает Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, задание ФСБ выполняла жительница Ривненской области, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах.

После вербовки агентку "отрядили" в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала их техническое состояние после регулярных атак РФ.

Впоследствии фигурантка получила еще одно задание: выехать в Одесскую, а затем Черниговскую области, чтобы следить за перемещением эшелонов и колонн Сил обороны.

Для сбора разведданных по Одесской области она сначала поселилась в гостиничном номере "с видом" на местную станцию Укрзализныци. Из окна жилища агентка следила за движением поездов с военной техникой в направлении фронта.

Далее фигурантка приехала в Черниговскую область и арендовала квартиру возле автотрассы. На подоконнике временного жилья она установила телефонную камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ.

С помощью видеоустройства российская спецслужба надеялась отследить количество и виды военной техники, которая направлялась на передовую.

Контрразведчики СБУ задержали агентку в Черниговской области. У нее изъяли два смартфона, сменные сим-карты и другие доказательства работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества











