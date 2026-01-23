Задержана агент, которая наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ и шпионила за Силами обороны

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку ФСБ, которая корректировала воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Киева и шпионила за перемещениями Сил обороны.

Среди основных задач этой фигурантки был поиск и передача фото, видео и координат столичных теплоэлектроцентралей, по которым рашисты готовили новую серию ракетно-дроновых ударов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Как установило расследование, задание ФСБ выполняла жительница Ривненской области, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах.

После вербовки агентку "отрядили" в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала их техническое состояние после регулярных атак РФ.

Впоследствии фигурантка получила еще одно задание: выехать в Одесскую, а затем Черниговскую области, чтобы следить за перемещением эшелонов и колонн Сил обороны.

Для сбора разведданных по Одесской области она сначала поселилась в гостиничном номере "с видом" на местную станцию Укрзализныци. Из окна жилища агентка следила за движением поездов с военной техникой в направлении фронта.

Читайте: СБУ разоблачила еще одного корректировщика ФСБ, который помогал рашистам бомбить Славянск

Далее фигурантка приехала в Черниговскую область и арендовала квартиру возле автотрассы. На подоконнике временного жилья она установила телефонную камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ.

С помощью видеоустройства российская спецслужба надеялась отследить количество и виды военной техники, которая направлялась на передовую.

Контрразведчики СБУ задержали агентку в Черниговской области. У нее изъяли два смартфона, сменные сим-карты и другие доказательства работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

Читайте: СБУ "расколола" рашиста, который расстрелял пленного пограничника в Сумской области и пытался скрыть преступление

Топ комментарии
+27
віддайте її троєщинцям
23.01.2026 10:25 Ответить
+23
Повісити суку ,та закрийти нарешті ті телеграм канали через них ворог вербує бидло ,але комусь байдуже нац. безпека ,хтось думає про рейтинги.
23.01.2026 10:27 Ответить
+12
Щей українською відписує фсбшніку
23.01.2026 10:28 Ответить
віддайте її троєщинцям
23.01.2026 10:25 Ответить
Так то воно так.....Якшо не брати до уваги шо кацапи мають доступ до всих камер спостереження
23.01.2026 10:53 Ответить
Паша, если бы у них был доступ по вашим словам, то зачем им "шпион", который снимает все это? Не находите противоречия в своих словах?
Насмотрелись шпионских фильмов?
23.01.2026 11:40 Ответить
І?
23.01.2026 11:16 Ответить
Повісити падлюку і потенційну вбивцю без суда і слідства 😡
23.01.2026 11:35 Ответить
Почитайте в неті про сімейку судді Щасної із Києва.
23.01.2026 17:16 Ответить
Повісити суку ,та закрийти нарешті ті телеграм канали через них ворог вербує бидло ,але комусь байдуже нац. безпека ,хтось думає про рейтинги.
23.01.2026 10:27 Ответить
"... та закрийти нарешті ті телеграм канали..."

А ще китайську помийку - тік-ток.
23.01.2026 13:15 Ответить
В якщо у неї мамаша- голова якогось районного суду Києва, в ця доця прокурорша-антимайданівка, у якої чоловік - комуняка прокурор антимайданівець?
23.01.2026 17:14 Ответить
Щей українською відписує фсбшніку
23.01.2026 10:28 Ответить
🤣🤣🤣🤣
23.01.2026 10:30 Ответить
От ці всі "агенти" - вони ж ніхєра не ідейні, а тупо за бабки... І тупо убиває, що молодьож за бабки на таке готова! Ну от згадую себе в тому віці, якби мені якусь х@йню за 1000-2000 баксів запропонували зробити (та хоча б вікно побити чи двері комусь порізати), то я б послав би подалі!
23.01.2026 10:33 Ответить
Дверь не порезал бы за 2000? Во времена моей молодости, за $1000 долга убивали.
23.01.2026 10:51 Ответить
За 1000???за 50$ легко
23.01.2026 10:55 Ответить
Ну не зовсім так. Потім цю всю історію Кучма розігнав. Як почали миттєво закривати за найменший натяк на вимагання так зразу все і припинилось.
23.01.2026 11:02 Ответить
🤣🤣ну типу так....поезд стой!!!!раз..два
23.01.2026 11:05 Ответить
Ну бо я не гопнік із Трої, а виходець із родини київської інтелігенції...
23.01.2026 11:26 Ответить
Это вы так думаете.
23.01.2026 13:25 Ответить
Не спішать їх забирати.
23.01.2026 11:18 Ответить
Десь в 2007р, прийшли в училище комуняки, просили постояти за гроші з іхнім прапором. Мій син відмовився, син подруги погодився. Потім син подруги розклеював агітацію на виборах за Королевську. Почався Майдан, переночував в палатці на майдані в Луцьку, обмотаний прапором ходив. В лютому 2022р з друзями побіг в воєнкомат, їх не взяли. В 2025р трьох тцкашників розкидав, п'ятеро вкинули в бусик. Пройшов успішно влк, здоровий. Перед ним вибачились і дали бронь.
23.01.2026 11:29 Ответить
Тут і я прихуїв)
23.01.2026 10:42 Ответить
Таки да,,,кацапи ж до такого тупі шо щоб зібрати дані посилають розвідгрупи за лінію фронту..вони такі тупі шо не додумаються це зробити розвідувальними дронами....ну одним словом чмобіки
23.01.2026 10:29 Ответить
Навіть тупіші чмобіків. Не вміють користуватись гугл картою.
23.01.2026 11:26 Ответить
Вони наскільки тупі шо не вміють користуватись інтернетом
23.01.2026 11:29 Ответить
Прив'язати sучку біля транформатора на Київській ТЕЦ. Якщо виживе - перевезти на Рівненський цвинтар і поставити біля "Алеї Слави", де захоронені хлопці і дівчата. Написати табличку "оце тупе наводило кцапські ракети на захисників України і генеріруючі об'єкти". Їй вдови, які будуть йти до могил своїх чоловіків і синів будуть розповідати по чому в Одесі рубероїд.
23.01.2026 10:30 Ответить
Короче чужому научайтесь. У даному разі ти пропонуєш використовувати досвід Афганістану.
До речі бажано і решту досвіду використовувати. в кількості дітей наприклад.
23.01.2026 11:03 Ответить
Ні, я пропоную використати покарання для тупої вівці, яка підставила під ракети життя простих, ні в чому не винних українців.
23.01.2026 11:46 Ответить
Можна вирішити питання в законний спосіб щоб ця ідіотка зрозуміла, що вона робить і що буде показово для іншої сволоти. Просто переселити її з дітками, якщо вони в неї є, в приміщення, що знаходяться поруч із ТЕЦ, які вона здавала і нехай попробують пережити, як кияни атаку ворога ракетами. Хай відчує на своїй шкурі, як кияни переживають за своїх дітей.
23.01.2026 11:49 Ответить
Я вже, колись, пропонував дієвий вариант вирішення цієї проблеми.
Зібрати всіх цих виродків в якомусь покинутому приміщенні (чи вишикувати на відкритій місцевості), передати по їхніх неспалених каналах, що по цих координатах знаходиться якийсь супер-пупер штаб, виробництво зброї або навчальний табір ЗСУ і чекати, поки туди прилетить балістика. Вирішуються одразу кілька моментів - позбуваємось ворогів (яких не потрібно буде годувати за рахунок бюджету), звільняємо місця для наступних (якщо вони, після таких акцій, з'являться), подаємо яскравий приклад всім, хто по своїй тупості чи жадібності до грошей, йде на співпрацю з ворогами.
Як вариант. Шикуємо їх шеренгами і відправляємо на розмінування територій.
А взагалі-то я добрий. )))
23.01.2026 13:19 Ответить
маячня...
23.01.2026 10:32 Ответить
Але ж чергове звання присвоєно
23.01.2026 10:50 Ответить
Цікаво, сбу їй хоч заплатило добові за відрядження? Чи за свої їздила?
23.01.2026 11:30 Ответить
вода там холодна в ТЕЦ....ця недоістота може її трішки нагріти
23.01.2026 10:36 Ответить
- На кіл потвору!
- Але ж вона... а, нє, ця некрасіва...
23.01.2026 10:37 Ответить
Аж не віриться, що поміж нас є такі кончені. Та тупа курка гарно прикрашала б собою краєвид, гойдаючись на березі.
23.01.2026 10:40 Ответить
Хоть одному дали реальний термін. Покажіть на марафоні, назвіть прізвище імя, конфіскуйте все майно. Це все бла бла... і замилювання реальності.
23.01.2026 10:43 Ответить
Посмотрите интервью Золкина с коллаборантами, дают там реальные сроки по 15 лет и выше.
23.01.2026 11:43 Ответить
Аще дають цигарки та телефон, щоб подзвонити мамі. Тьху гидота! Мені того золкіна на один раз вистачило.
23.01.2026 13:22 Ответить
Дают, но это не имеет отношения к тому, что человек написал, сроки реальные дают и много коллаборантам с конфискацией обычно. Срок зависит от "тяжести" преступления. Конкретно этой мадам, минимум 15, а скорее всего пожизненное "светит".
23.01.2026 14:07 Ответить
ще й україську стрічку причепила до сумки
23.01.2026 10:44 Ответить
Маскується скільки їх таких ? Кацапи сво лота та не дурні відключають інтернет
23.01.2026 12:46 Ответить
Чергова гнида...
23.01.2026 10:46 Ответить
На кол с#ку👎
23.01.2026 11:11 Ответить
Дайте її хоч за горло потримати!❤️🇺🇦❤️
23.01.2026 11:24 Ответить
Слава сбу. Перехопили та розкодували секретний чат в телеграм.
Дуров з фсб рвуть волосся на сраці.
23.01.2026 11:25 Ответить
Чи у орків немає координат тих совдеповських ТЕЦ.
23.01.2026 11:42 Ответить
А що Київські ТЕЦ мігрують навкого Києва, що треба щось наводити?
Вони стоять на своїх місцях з часів Совка.

СБУ знов надуває щоки, зловивши дрібну шваль.
23.01.2026 11:43 Ответить
Таке треба запихувати вверхногами у бочку з гівном і котити у бік мордору...
23.01.2026 12:38 Ответить
Можу поспорити що ця тварюка ще й строчила коменти всюди що вона втомилася від війни і хоче міру
23.01.2026 12:57 Ответить
Опустіть її ноги в киплячу воду.
24.01.2026 08:23 Ответить
 
 