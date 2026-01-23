Затримано агентку, яка наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ і шпигувала за Силами оборони
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі Києва та шпигувала за переміщенням Сил оборони.
Серед основних завдань цієї фігурантки був пошук і передача фото, відео та координат столичних теплоелектроцентралей, по яких рашисти готували нову серію ракетно-дронових ударів, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як встановило розслідування, завдання ФСБ виконувала мешканка Рівненщини, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.
Після вербування агентку "відрядили" на Київщину, де вона об’їжджала місцеві ТЕЦ та фіксувала їхній технічний стан після регулярних атак РФ.
Згодом фігурантка отримала ще одне завдання: виїхати до Одеської, а потім Чернігівської областей, щоб стежити за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони.
Для збору розвідданих по Одещині вона спочатку оселилася в готельному номері "з видом" на місцеву станцію Укрзалізниці. З вікна оселі агентка стежила за рухом потягів з військовою технікою у напрямку фронту.
Далі фігурантка приїхала на Чернігівщину та орендувала квартиру біля автотраси. На підвіконні тимчасового помешкання вона встановила телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ.
За допомогою відеопристрою російська спецслужба сподівалася відстежити кількість та види військової техніки, яка прямувала на передову.
Контррозвідники СБУ затримали агентку на Чернігівщині. У неї вилучено два смартфони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.
Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Насмотрелись шпионских фильмов?
А ще китайську помийку - тік-ток.
До речі бажано і решту досвіду використовувати. в кількості дітей наприклад.
Зібрати всіх цих виродків в якомусь покинутому приміщенні (чи вишикувати на відкритій місцевості), передати по їхніх неспалених каналах, що по цих координатах знаходиться якийсь супер-пупер штаб, виробництво зброї або навчальний табір ЗСУ і чекати, поки туди прилетить балістика. Вирішуються одразу кілька моментів - позбуваємось ворогів (яких не потрібно буде годувати за рахунок бюджету), звільняємо місця для наступних (якщо вони, після таких акцій, з'являться), подаємо яскравий приклад всім, хто по своїй тупості чи жадібності до грошей, йде на співпрацю з ворогами.
Як вариант. Шикуємо їх шеренгами і відправляємо на розмінування територій.
А взагалі-то я добрий. )))
- Але ж вона... а, нє, ця некрасіва...
Дуров з фсб рвуть волосся на сраці.
Вони стоять на своїх місцях з часів Совка.
СБУ знов надуває щоки, зловивши дрібну шваль.