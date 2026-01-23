Затримано агентку, яка наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ і шпигувала за Силами оборони

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі Києва та шпигувала за переміщенням Сил оборони.

Серед основних завдань цієї фігурантки був пошук і передача фото, відео та координат столичних теплоелектроцентралей, по яких рашисти готували нову серію ракетно-дронових ударів, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Як встановило розслідування, завдання ФСБ виконувала мешканка Рівненщини, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування агентку "відрядили" на Київщину, де вона об’їжджала місцеві ТЕЦ та фіксувала їхній технічний стан після регулярних атак РФ.

Згодом фігурантка отримала ще одне завдання: виїхати до Одеської, а потім Чернігівської областей, щоб стежити за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони.

Для збору розвідданих по Одещині вона спочатку оселилася в готельному номері "з видом" на місцеву станцію Укрзалізниці. З вікна оселі агентка стежила за рухом потягів з військовою технікою у напрямку фронту.

Читайте: СБУ викрила ще одного коригувальника ФСБ, який допомагав рашистам бомбардувати Слов’янськ

Далі фігурантка приїхала на Чернігівщину та орендувала квартиру біля автотраси. На підвіконні тимчасового помешкання вона встановила телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

За допомогою відеопристрою російська спецслужба сподівалася відстежити кількість та види військової техніки, яка прямувала на передову.

Контррозвідники СБУ затримали агентку на Чернігівщині. У неї вилучено два смартфони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Читайте: СБУ "розколола" рашиста, який розстріляв полоненого прикордонника на Сумщині і намагався приховати злочин

