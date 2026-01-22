СБУ викрила ще одного коригувальника ФСБ, який допомагав рашистам бомбардувати Слов’янськ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента на Донеччині.

На замовлення ФСБ він коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Слов’янську, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Головним завданням фігуранта було знайти і передати координати розташування підрозділів Сил оборони, які залучені до бойових дій на Лиманському та Краматорському напрямках.

Як встановило розслідування, агентурне завдання виконував 68-річний місцевий житель, який вийшов на контакт з ФСБ через профільний чат-бот російської спецслужби.

Після вербування фігурант почав об’їжджати прифронтове місто та його околиці на маршрутних автобусах і фіксувати локації особового складу Сил оборони.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його розвідувальні вилазки і затримали за місцем проживання. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення пунктів базування українських військ у зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

