СБУ разоблачила еще одного корректировщика ФСБ, который помогал рашистам бомбить Славянск

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Донецкой области.

По заказу ФСБ он корректировал ракетно-бомбовые и дронные атаки рашистов по Славянску, сообщает Цензор.НЕТ.

Главной задачей фигуранта было найти и передать координаты расположения подразделений Сил обороны, которые привлечены к боевым действиям на Лиманском и Краматорском направлениях.

Как установило расследование, агентурное задание выполнял 68-летний местный житель, который вышел на контакт с ФСБ через профильный чат-бот российской спецслужбы.

После вербовки фигурант начал объезжать прифронтовой город и его окрестности на маршрутных автобусах и фиксировать локации личного состава Сил обороны.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его разведывательные вылазки и задержали по месту жительства. Также Служба безопасности провела мероприятия по обеспечению безопасности пунктов базирования украинских войск в зоне вражеской разведывательной деятельности.

Во время обысков в жилище фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на РФ.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: СБУ задержала агентов ГРУ РФ, которым приказали разведать последствия удара "Орешником" по Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

А кім він працював протягом життя, просто цікаво?
22.01.2026 15:23 Ответить
Вашого генерала Вітюка вже давно викрито, і що? Мабуть в кінці кінців виявиться, що він теж малину продавав...
22.01.2026 15:23 Ответить
Ну чому воно ціле й неушкоджене. Може спробує втекти? Дуже сподіваюсь.
22.01.2026 15:52 Ответить
И его рост тоже надо откорректировать на размер его головы..
22.01.2026 17:10 Ответить
 
 