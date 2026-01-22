СБУ разоблачила еще одного корректировщика ФСБ, который помогал рашистам бомбить Славянск
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Донецкой области.
По заказу ФСБ он корректировал ракетно-бомбовые и дронные атаки рашистов по Славянску, сообщает Цензор.НЕТ.
Главной задачей фигуранта было найти и передать координаты расположения подразделений Сил обороны, которые привлечены к боевым действиям на Лиманском и Краматорском направлениях.
Как установило расследование, агентурное задание выполнял 68-летний местный житель, который вышел на контакт с ФСБ через профильный чат-бот российской спецслужбы.
После вербовки фигурант начал объезжать прифронтовой город и его окрестности на маршрутных автобусах и фиксировать локации личного состава Сил обороны.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его разведывательные вылазки и задержали по месту жительства. Также Служба безопасности провела мероприятия по обеспечению безопасности пунктов базирования украинских войск в зоне вражеской разведывательной деятельности.
Во время обысков в жилище фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на РФ.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
