СБУ "розколола" рашиста, який розстріляв полоненого прикордонника на Сумщині і намагався приховати злочин

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на військового РФ, який 18 червня 2025 року розстріляв полоненого воїна Державної прикордонної служби України під час боїв на Сумщині.

Наступного дня після вчинення злочину рашист уже сам потрапив у полон до Сил оборони. Перебуваючи під вартою, він намагався приховати свою вину, щоб уникнути максимального покарання, повідомляє Цензор.НЕТ.

Утім, співробітники СБУ відновили хронологію всіх дій фігуранта і задокументували факт убивства українського полоненого.

Як встановило розслідування, воєнний злочин вчинив громадянин рф Іван Хамгушкєєв (позивний "Бурят") – старший стрілець 2-ї роти морської піхоти 5-го батальйону морської піхоти посилення 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту ЗС РФ.

За матеріалами справи, 18 червня 2025 року рашист у складі штурмової групи військ рф атакував позиції Сил оборони в районі селища Миропілля на Сумщині.

Під час бою у полон до окупантів потрапив український прикордонник, якого Хамгушкєєв разом з ще одним рашистом спочатку допитали, а потім розстріляли з табельної зброї.

Встановлено, що "Бурят" та його спільник розстріляли полоненого впритул із автоматів Калашникова, після чого по рації доповіли своєму командуванню про ліквідацію українського воїна.

Унаслідок вогневого ураження полонений загинув на місці. Наступного дня українські захисники вибили ворога із зайнятих позицій і затримали Хамгушкєєва як одного з небагатьох уцілілих з ворожого підрозділу.

Зловмисник перебуває під вартою

На підставі довготривалого та ретельного збору доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили рашисту про підозру - воєнні злочини, що спричинили загибель людини, вчинені групою осіб.

Йому загрожує довічне ув’язнення.

