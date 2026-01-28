14-річного підлітка у Росії засудили до 7 років виховної колонії за спробу підпалу військкомату

У Росії 14-річного підлітка засудили до 7 років перебування у виховній колонії за підпал військкомату.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Йдеться про жителя міста Вишній Волочок (Тверська область). Його визнали винним в участі у "терористичній організації" та у "замаху на скоєння теракту".

Читайте також: Суд у РФ засудив 19-річну активістку до 3 років ув’язнення за вірш Шевченка і підтримку України

"У період з 7 по 8 травня 2025 року фігурант, будучи учасником забороненої в Російській Федерації терористичної організації, за вказівкою українського куратора, що надійшла через один з месенджерів, провів розвідку в адміністративній будівлі та виготовив 3 пляшки із запальною сумішшю.

Виконуючи вказівки куратора, фігурант намагався підпалити адміністративну будівлю. Водночас здійснити задумане йому не вдалося, оскільки протиправну діяльність було припинено слідчими Слідчого комітету у взаємодії зі співробітниками обласного УФСБ", - зазначили там.

Читайте також: Врятовані з-під тиску окупантів: Україна повернула з ТОТ ще одну групу дітей і підлітків

За даними росЗМІ, йдеться про будівлю військкомату.

Західний окружний військовий суд призначив 14-річному хлопцю покарання у вигляді 7 років ув'язнення з відбуванням покарання у виховній колонії.

Також читайте: Суд РФ засудив мешканку Чити до 12 років ув’язнення за донати на ЗСУ