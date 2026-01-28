14-річного підлітка у Росії засудили до 7 років виховної колонії за спробу підпалу військкомату

У Росії 14-річного підлітка засудили до 7 років перебування у виховній колонії за підпал військкомату.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Йдеться про жителя міста Вишній Волочок (Тверська область). Його визнали винним в участі у "терористичній організації" та у "замаху на скоєння теракту".

"У період з 7 по 8 травня 2025 року фігурант, будучи учасником забороненої в Російській Федерації терористичної організації, за вказівкою українського куратора, що надійшла через один з месенджерів, провів розвідку в адміністративній будівлі та виготовив 3 пляшки із запальною сумішшю.

Виконуючи вказівки куратора, фігурант намагався підпалити адміністративну будівлю. Водночас здійснити задумане йому не вдалося, оскільки протиправну діяльність було припинено слідчими Слідчого комітету у взаємодії зі співробітниками обласного УФСБ", - зазначили там.

За даними росЗМІ, йдеться про будівлю військкомату.

Західний окружний військовий суд призначив 14-річному хлопцю покарання у вигляді 7 років ув'язнення з відбуванням покарання у виховній колонії.

Ні, це неможливо, тому що
- українські спецслужби не мають такої свободи дій на території росії (ціфровая граніца на замкє)
- на росії немає ніякої мобілізації, тому немає жодного сенсу палити воєнкомат
28.01.2026 11:05 Відповісти
СВОшники, саме через воєнкомат контракти укладають
28.01.2026 11:10 Відповісти
Багато Вишній Волочок родінє контрактників дасть.
28.01.2026 11:17 Відповісти
Росте нове покоління народовольців. На зоні, малого навчать робити бімбу для царя
28.01.2026 11:14 Відповісти
якщо у 18 не підпише контракт на есвео
28.01.2026 11:21 Відповісти
Методи однакові,але цілі - різні!
28.01.2026 11:20 Відповісти
28.01.2026 11:21 Відповісти
 
 