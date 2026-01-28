14-річного підлітка у Росії засудили до 7 років виховної колонії за спробу підпалу військкомату
У Росії 14-річного підлітка засудили до 7 років перебування у виховній колонії за підпал військкомату.
Про це повідомив Слідчий комітет РФ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Йдеться про жителя міста Вишній Волочок (Тверська область). Його визнали винним в участі у "терористичній організації" та у "замаху на скоєння теракту".
"У період з 7 по 8 травня 2025 року фігурант, будучи учасником забороненої в Російській Федерації терористичної організації, за вказівкою українського куратора, що надійшла через один з месенджерів, провів розвідку в адміністративній будівлі та виготовив 3 пляшки із запальною сумішшю.
Виконуючи вказівки куратора, фігурант намагався підпалити адміністративну будівлю. Водночас здійснити задумане йому не вдалося, оскільки протиправну діяльність було припинено слідчими Слідчого комітету у взаємодії зі співробітниками обласного УФСБ", - зазначили там.
За даними росЗМІ, йдеться про будівлю військкомату.
Західний окружний військовий суд призначив 14-річному хлопцю покарання у вигляді 7 років ув'язнення з відбуванням покарання у виховній колонії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- українські спецслужби не мають такої свободи дій на території росії (ціфровая граніца на замкє)
- на росії немає ніякої мобілізації, тому немає жодного сенсу палити воєнкомат