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Новини Вироки за державну зраду Вироки активістам у Росії
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Суд РФ засудив мешканку Чити до 12 років ув’язнення за донати на ЗСУ

Мешканку російського Забайкалля засудили до 12 років колонії за донати ЗСУ

Суд у російському Новосибірську засудив 29-річну Катерину Єгорову з Чити до 12 років колонії у справі про "держзраду". Її звинуватили в тому, що вона перераховувала гроші на потреби ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Astra із посиланням на рішення суду РФ. 

"29 квітня 2025 року Новосибірським обласним судом завершено розгляд кримінальної справи стосовно Єгорової Катерини, яка обвинувачувалася в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (державна зрада). <...> Справа розглядалася в закритому судовому засіданні. Вироком суду Єгорова визнана винною в інкримінованому злочині, їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму зі штрафом у розмірі 200 000 рублів", - йдеться в релізі російського суду. 

За даними ФСБ РФ, з червня 2023 по квітень 2024 року Єгорова відправляла гроші на купівлю амуніції та обладнання для української армії.

Під кожним переказом вона залишала підписи українською мовою: "на тепловізори", "для аеророзвідки", "на антидроновий щит". Влітку 2024 року вона була затримана під час спроби виїзду з Росії. Жінка визнала провину у суді.

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Автор: 

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Топ коментарі
+13
Шкода, що не змогла вибратись з мордору. Нехай Господь дасть сил та вбереже!
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01.05.2025 16:35
+7
Жалко Людину! На донатах можна попалитись, що і сталося... Краще б втіхаря зарізала б якусь СВОлоч... Сил їй та наснаги дочекатись перемоги України та відплатити всім катам!
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01.05.2025 16:43
+7
Мужня і порядна людина. Сили їй і терпіння.
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01.05.2025 16:45
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Шкода, що не змогла вибратись з мордору. Нехай Господь дасть сил та вбереже!
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01.05.2025 16:35 Відповісти
Чита - не россія. То є тимчасово окупована китайська территорія.
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01.05.2025 16:35 Відповісти
Осталось дождаться пока Китай о том вспомнит. Может еще лет 50-70.
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01.05.2025 17:51 Відповісти
Глупо, как глупо, так рисковать 12 годами жизни из-за донатов... а если уж так хотелось помочь, то неужели нельзя было найти более безопасный способ. И ведь вряд ли ее обменяют на кого то, и вряд ли она дождется когда сменится людоедский путинский режим
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01.05.2025 16:38 Відповісти
Треба було спочатку виїхати, потім вже донатити, а не навпаки.
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01.05.2025 16:39 Відповісти
Жалко Людину! На донатах можна попалитись, що і сталося... Краще б втіхаря зарізала б якусь СВОлоч... Сил їй та наснаги дочекатись перемоги України та відплатити всім катам!
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01.05.2025 16:43 Відповісти
В Україні за прослуховування кацапської музики очманілим від алкоголю розбещеним підліткам яке покарання? До речі, що там з ними?
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01.05.2025 16:43 Відповісти
Ви мабуть щось не те зрівняли, вам так не здається?,
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01.05.2025 17:00 Відповісти
Мужня і порядна людина. Сили їй і терпіння.
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01.05.2025 16:45 Відповісти
тому в кацапів не буде зрадників
в Україні відсотків 25 насілєнія донатить кацапам (в кращому випадку), але щоб дали 12 років то мусять вбити кількох військових.
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01.05.2025 17:11 Відповісти
Ага... А яким чином у них періодично займаються літаки/склади тощо. Один Пригожин який шухер влаштував
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01.05.2025 17:23 Відповісти
а ЗЕбанда кришує диверсантів-паліїв
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01.05.2025 17:14 Відповісти
Я думал уже все порядочные россияне сидят, все семеро. Оказалось есть еще одна… Надеюсь Катя переживет каторгу и потом уедет из ихнего зверинца.
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01.05.2025 17:46 Відповісти
 
 