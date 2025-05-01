Суд РФ засудив мешканку Чити до 12 років ув’язнення за донати на ЗСУ

Суд у російському Новосибірську засудив 29-річну Катерину Єгорову з Чити до 12 років колонії у справі про "держзраду". Її звинуватили в тому, що вона перераховувала гроші на потреби ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Astra із посиланням на рішення суду РФ.

"29 квітня 2025 року Новосибірським обласним судом завершено розгляд кримінальної справи стосовно Єгорової Катерини, яка обвинувачувалася в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (державна зрада). <...> Справа розглядалася в закритому судовому засіданні. Вироком суду Єгорова визнана винною в інкримінованому злочині, їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму зі штрафом у розмірі 200 000 рублів", - йдеться в релізі російського суду.

За даними ФСБ РФ, з червня 2023 по квітень 2024 року Єгорова відправляла гроші на купівлю амуніції та обладнання для української армії.

Під кожним переказом вона залишала підписи українською мовою: "на тепловізори", "для аеророзвідки", "на антидроновий щит". Влітку 2024 року вона була затримана під час спроби виїзду з Росії. Жінка визнала провину у суді.

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