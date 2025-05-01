Суд РФ приговорил жительницу Читы к 12 годам тюрьмы за донаты в ЗСУ

Суд в российском Новосибирске приговорил 29-летнюю Екатерину Егорову из Читы к 12 годам колонии по делу о "госизмене". Ее обвинили в том, что она перечисляла деньги на нужды ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Astra со ссылкой на решение суда РФ.

"29 апреля 2025 года Новосибирским областным судом завершено рассмотрение уголовного дела в отношении Егоровой Екатерины, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). <...> Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Приговором суда Егорова признана виновной в инкриминируемом преступлении, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей", - говорится в релизе российского суда.

По данным ФСБ РФ, с июня 2023 по апрель 2024 года Егорова отправляла деньги на покупку амуниции и оборудования для украинской армии.

Под каждым переводом она оставляла подписи на украинском языке: "на тепловизоры", "для аэроразведки", "на антидроновий щит". Летом 2024 года она была задержана при попытке выезда из России. Женщина признала вину в суде.

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