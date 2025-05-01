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Суд РФ приговорил жительницу Читы к 12 годам тюрьмы за донаты в ЗСУ

Жительницу российского Забайкалья приговорили к 12 годам колонии за донаты ВСУ

Суд в российском Новосибирске приговорил 29-летнюю Екатерину Егорову из Читы к 12 годам колонии по делу о "госизмене". Ее обвинили в том, что она перечисляла деньги на нужды ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Astra со ссылкой на решение суда РФ.

"29 апреля 2025 года Новосибирским областным судом завершено рассмотрение уголовного дела в отношении Егоровой Екатерины, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). <...> Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Приговором суда Егорова признана виновной в инкриминируемом преступлении, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей", - говорится в релизе российского суда.

По данным ФСБ РФ, с июня 2023 по апрель 2024 года Егорова отправляла деньги на покупку амуниции и оборудования для украинской армии.

Под каждым переводом она оставляла подписи на украинском языке: "на тепловизоры", "для аэроразведки", "на антидроновий щит". Летом 2024 года она была задержана при попытке выезда из России. Женщина признала вину в суде.

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Автор: 

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Топ комментарии
+19
Шкода, що не змогла вибратись з мордору. Нехай Господь дасть сил та вбереже!
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01.05.2025 16:35
+10
Жалко Людину! На донатах можна попалитись, що і сталося... Краще б втіхаря зарізала б якусь СВОлоч... Сил їй та наснаги дочекатись перемоги України та відплатити всім катам!
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01.05.2025 16:43
+10
Мужня і порядна людина. Сили їй і терпіння.
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01.05.2025 16:45
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Шкода, що не змогла вибратись з мордору. Нехай Господь дасть сил та вбереже!
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01.05.2025 16:35 Ответить
Чита - не россія. То є тимчасово окупована китайська территорія.
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01.05.2025 16:35 Ответить
Осталось дождаться пока Китай о том вспомнит. Может еще лет 50-70.
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01.05.2025 17:51 Ответить
Глупо, как глупо, так рисковать 12 годами жизни из-за донатов... а если уж так хотелось помочь, то неужели нельзя было найти более безопасный способ. И ведь вряд ли ее обменяют на кого то, и вряд ли она дождется когда сменится людоедский путинский режим
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01.05.2025 16:38 Ответить
Треба було спочатку виїхати, потім вже донатити, а не навпаки.
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01.05.2025 16:39 Ответить
Жалко Людину! На донатах можна попалитись, що і сталося... Краще б втіхаря зарізала б якусь СВОлоч... Сил їй та наснаги дочекатись перемоги України та відплатити всім катам!
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01.05.2025 16:43 Ответить
В Україні за прослуховування кацапської музики очманілим від алкоголю розбещеним підліткам яке покарання? До речі, що там з ними?
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01.05.2025 16:43 Ответить
Ви мабуть щось не те зрівняли, вам так не здається?,
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01.05.2025 17:00 Ответить
Мужня і порядна людина. Сили їй і терпіння.
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01.05.2025 16:45 Ответить
тому в кацапів не буде зрадників
в Україні відсотків 25 насілєнія донатить кацапам (в кращому випадку), але щоб дали 12 років то мусять вбити кількох військових.
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01.05.2025 17:11 Ответить
Ага... А яким чином у них періодично займаються літаки/склади тощо. Один Пригожин який шухер влаштував
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01.05.2025 17:23 Ответить
а ЗЕбанда кришує диверсантів-паліїв
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01.05.2025 17:14 Ответить
Я думал уже все порядочные россияне сидят, все семеро. Оказалось есть еще одна… Надеюсь Катя переживет каторгу и потом уедет из ихнего зверинца.
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01.05.2025 17:46 Ответить
 
 