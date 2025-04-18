Суд в РФ приговорил 19-летнюю активистку к 3 годам заключения за стихотворение Шевченко и поддержку Украины

Российский суд приговорил к почти трем годам заключения 19-летнюю российскую активистку Дарью Козыреву, которая использовала поэзию Тараса Шевченко и граффити, чтобы выразить свой протест против войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters и "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Козыреву признали виновной в неоднократной "дискредитации" российской армии после того, как она вывесила плакат со строками стихотворения "Заповіт" Шевченко на общественной площади российского Петербурга и дала интервью русскоязычной службе "Радио Свобода".

Сама девушка заявила о своей невиновности и назвала дело против нее "сплошной фальсификацией". Суд приговорил ее к двум годам и восьми месяцам заключения.

Впервые активистку задержали, когда Козыревой было всего 16 лет: 2 августа 2022 года в парке "Патриот" она и ее друг сорвали наклейки Z и V с техники. На Козыреву и ее друга тогда составили протоколы о "дискредитации" армии, однако дело в отношении девушки до суда не дошло - не собралась комиссия по делам несовершеннолетних.

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В декабре 2022 года, когда ей было 17, Козырева баллончиком с черной краской написала: "Убийцы, это вы разбомбили" - на скульптуре двух переплетенных сердец возле Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Этот памятник символизирует связь города с украинским Мариуполем.

В начале 2024 года, после того, как ее оштрафовали на 30 000 рублей ($370) за публикацию об Украине в интернете, Козырева была исключена с медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Месяц спустя, на вторую годовщину начала полномасштабной войны против Украины, она приклеила фрагмент с отрывком стихотворения Тараса Шевченко к его памятнику в одном из петербургских парков.

Ее арестовали и почти год держали в СИЗО, пока в феврале этого года ее не перевели под домашний арест.

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Обращаясь в суд в пятницу, Козырева заявила, что считает, что не совершила никакого преступления.

"Я не чувствую вины, моя совесть чиста. Потому что правда никогда не бывает виноватой", - сказала она, добавляет "Медиазона".