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Новости Приговоры активистам в России
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Суд в РФ приговорил 19-летнюю активистку к 3 годам заключения за стихотворение Шевченко и поддержку Украины

Дарья Козырева

Российский суд приговорил к почти трем годам заключения 19-летнюю российскую активистку Дарью Козыреву, которая использовала поэзию Тараса Шевченко и граффити, чтобы выразить свой протест против войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters и "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Козыреву признали виновной в неоднократной "дискредитации" российской армии после того, как она вывесила плакат со строками стихотворения "Заповіт" Шевченко на общественной площади российского Петербурга и дала интервью русскоязычной службе "Радио Свобода".

Сама девушка заявила о своей невиновности и назвала дело против нее "сплошной фальсификацией". Суд приговорил ее к двум годам и восьми месяцам заключения.

Впервые активистку задержали, когда Козыревой было всего 16 лет: 2 августа 2022 года в парке "Патриот" она и ее друг сорвали наклейки Z и V с техники. На Козыреву и ее друга тогда составили протоколы о "дискредитации" армии, однако дело в отношении девушки до суда не дошло - не собралась комиссия по делам несовершеннолетних.

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В декабре 2022 года, когда ей было 17, Козырева баллончиком с черной краской написала: "Убийцы, это вы разбомбили" - на скульптуре двух переплетенных сердец возле Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Этот памятник символизирует связь города с украинским Мариуполем.

В начале 2024 года, после того, как ее оштрафовали на 30 000 рублей ($370) за публикацию об Украине в интернете, Козырева была исключена с медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Месяц спустя, на вторую годовщину начала полномасштабной войны против Украины, она приклеила фрагмент с отрывком стихотворения Тараса Шевченко к его памятнику в одном из петербургских парков.

Ее арестовали и почти год держали в СИЗО, пока в феврале этого года ее не перевели под домашний арест.

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Обращаясь в суд в пятницу, Козырева заявила, что считает, что не совершила никакого преступления.

"Я не чувствую вины, моя совесть чиста. Потому что правда никогда не бывает виноватой", - сказала она, добавляет "Медиазона".

Автор: 

приговор (1216) россия (95526) суд (25096) война в Украине (3840)


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Топ комментарии
+21
Мужня дівчина. Респект.
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18.04.2025 22:01
+11
https://zona.media/online/2024/10/18/kozyreva-4#60829 @ «Украина никем не закована, ее пытались заковать еще в первые месяцы войны, но не смогли. Может, ей и прострелили одну руку, но она держит меч и продолжает биться», - говорит Дарья Козырева в суде."

Останнє слово 19-річної політичної підсудної на судилищі рашистської пітьми - пруф-лінк https://x.com/_thin_red_line_/status/1913314918138535986 тут.

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18.04.2025 22:36
+10
Покидьки, нацисти узькоязичные
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18.04.2025 22:00
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Покидьки, нацисти узькоязичные
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18.04.2025 22:00 Ответить
Пушкін з Нєкрасовим курять трубку мира в потязі "петербург -масква".
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18.04.2025 22:00 Ответить
Мужня дівчина. Респект.
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18.04.2025 22:01 Ответить
Обменять её на памятник ликвидированного террориста Ватутина.
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18.04.2025 22:02 Ответить
Храбрая девушка, с чистой совестью, береги себя
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18.04.2025 22:02 Ответить
Блдь, в центрі Києва, у₴обки слухають гімн расії, а Зе- прокурори відкривають справу проти зброяра ЗСУ... ну точно інваліди!
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18.04.2025 22:05 Ответить
Сонечко, хай тобі Бог дасть здоров'я і сили й полегшить твою долю!
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18.04.2025 22:07 Ответить
вона приклеїла фрагмент з уривком вірша Тараса Шевченка до його пам'ятника в одному з петербурзьких парків.
Джерело: https://censor.net/ua/n3547630

Дивно, що в петербурзьких парках є такі пам'ятники.
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18.04.2025 22:10 Ответить
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18.04.2025 22:23 Ответить
Боже, бережи
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18.04.2025 22:21 Ответить
більшість кацапів не знає кому пам"ятник.
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18.04.2025 22:21 Ответить
Вона більша патріотка України, ніж Зермаковський, який мріє знову продовжувати отримувати фінансування з російського бюджету на свої антиукраїнські серіалчики.
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18.04.2025 22:32 Ответить
https://zona.media/online/2024/10/18/kozyreva-4#60829 @ «Украина никем не закована, ее пытались заковать еще в первые месяцы войны, но не смогли. Может, ей и прострелили одну руку, но она держит меч и продолжает биться», - говорит Дарья Козырева в суде."

Останнє слово 19-річної політичної підсудної на судилищі рашистської пітьми - пруф-лінк https://x.com/_thin_red_line_/status/1913314918138535986 тут.

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18.04.2025 22:36 Ответить
гарний виступ на суді. Рекомендую до прочитання.
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18.04.2025 23:36 Ответить
Що цікаво, прізвище судді - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%85
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19.04.2025 11:14 Ответить
скоріш за все походить від безграмотного написання слова "овраг". Кацапи завжди були хронічно безграмотні.
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19.04.2025 22:16 Ответить
Там приведені, як приклад, низка українських митців з цим прізвищем.
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20.04.2025 09:49 Ответить
от у них прізвіще і пішло від ховрахів, а у кацапа від безграмотного написання слова "овраг", в якому тамбовські вовки доїдають труп кобили.
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20.04.2025 18:25 Ответить
Дуже шкода, що в Україні не залишилось таких освідчених, мотивованих людей! Дар'ю в президенти України!!
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19.04.2025 00:00 Ответить
Як же ж тебе меншовартість накрила. Освічених людей ти просто не здатен відрізнити через свою неграмотність. А те, що ти сказав про мотивованих - образливе хамство кінченого невігласа.
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19.04.2025 01:05 Ответить
Це ти маєш на увазі "Освічених людей", які привели до влади зелену команду "освічених"?? То що там відрізняти, "Маємо те що маємо"(С).Видно неозброєним оком.
Тільки є питання, навіщо вони це зробили? Можливо щоб знищити українців, культуру, історію?
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19.04.2025 07:15 Ответить
Це твій вузенький кругозір обмежений зеленим кодлом і кацапами. А я кажу за всю Україну, яку ти образив своїми меншовартісними заявами.
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19.04.2025 13:29 Ответить
Тут потрібно обережніше , у нас вже була Надя кандидатом в президенти .
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19.04.2025 08:19 Ответить
Треба когось посадити на 3 роки за вірш пушкіна і подивитися на реакцію росіі.
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18.04.2025 23:20 Ответить
Якщо бог не спалить козлорашу к єпєням, як Содом і Гоморру, то лише тому, що там є кілька таких людей, як ця дівчина.
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18.04.2025 23:34 Ответить
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19.04.2025 06:00 Ответить
А я думал ВСЕ порядочные россияне УЖЕ сидят, все семеро... Оказалось есть еще одна такая.
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18.04.2025 23:45 Ответить
Все знают что надо делать с хорошими узкими.
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19.04.2025 05:46 Ответить
Таких набагато більше-------''Она выходит из зала под аплодисменты и идет на улицу'' А її останнє слово потрібно в підручники для 11 класу замість фотографій нелоха.
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19.04.2025 07:08 Ответить
зате в нас, бʼють військових на вулицях, і всім похеру…
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19.04.2025 09:46 Ответить
Треба витягти її з лап кремлівського маніяка. Пдли будемо якщо не витягнемо її по обміну..
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19.04.2025 18:26 Ответить
 
 