В России украинского пленного Владислава Гурина приговорили к 12 годам тюрьмы за службу в ВСУ
В Ростове-на-Дону в России Южный окружной военный суд приговорил украинского военнослужащего Владислава Гурина, который был мобилизован в ВСУ в мае 2024 года, к 12 годам лишения свободы за "участие в деятельности террористической организации".
Об этом сообщает Кавказ. Реалии, передает Цензор.НЕТ.
В пресс-службе ФСБ по Ростовской области сообщили, что, по мнению российского суда, его вина заключается в том, что через месяц после призыва Гурин, "будучи осведомленным о террористическом характере деятельности", добровольно перевелся в один из националистических батальонов.
Отмечается, что по данным украинской волонтерской организации "Щит матерів", Гурин служил в 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде, пока не попал в плен в августе 2024 года. В 2023 году в состав этой бригады вошел батальон "Айдар", признанный в РФ террористической организацией.
Правозащитники "Мемориала" при признании военнопленных политзаключенными по аналогичным делам неоднократно подчеркивали, что международное право прямо запрещает преследовать людей за прохождение службы в военном формировании.
Правозащитные организации и аналитики отмечают, что защита украинских военнопленных крайне затруднена: российские адвокаты боятся браться за эти дела из-за риска получить статус "иноагента".
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