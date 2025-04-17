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Новости Приговоры украинцам в РФ
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В России украинского пленного Владислава Гурина приговорили к 12 годам тюрьмы за службу в ВСУ

В РФ осудили украинского пленного

В Ростове-на-Дону в России Южный окружной военный суд приговорил украинского военнослужащего Владислава Гурина, который был мобилизован в ВСУ в мае 2024 года, к 12 годам лишения свободы за "участие в деятельности террористической организации".

Об этом сообщает Кавказ. Реалии, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе ФСБ по Ростовской области сообщили, что, по мнению российского суда, его вина заключается в том, что через месяц после призыва Гурин, "будучи осведомленным о террористическом характере деятельности", добровольно перевелся в один из националистических батальонов.

Отмечается, что по данным украинской волонтерской организации "Щит матерів", Гурин служил в 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде, пока не попал в плен в августе 2024 года. В 2023 году в состав этой бригады вошел батальон "Айдар", признанный в РФ террористической организацией.

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Правозащитники "Мемориала" при признании военнопленных политзаключенными по аналогичным делам неоднократно подчеркивали, что международное право прямо запрещает преследовать людей за прохождение службы в военном формировании.

Правозащитные организации и аналитики отмечают, что защита украинских военнопленных крайне затруднена: российские адвокаты боятся браться за эти дела из-за риска получить статус "иноагента".

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А цапорилим наші пани всі прівилеї роблять,деж правда.
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17.04.2025 17:34 Ответить
Не можу визначитися: чи вони гнидні дебіли, чи дебільні гниди?
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17.04.2025 17:41 Ответить
Гнидодебільні.
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17.04.2025 17:45 Ответить
В російському полоні: що відбувається з українськими військовими за стінами російських тюрем, І якими методами вибивають зізнання і фабрикують кримінальні справи: https://mipl.org.ua/v-rosijskomu-poloni-shho-vidbuvayetsya-z-************-vijskovymy-za-stinamy-rosijskyh-tyurem/
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17.04.2025 17:57 Ответить
Головне щоб в Україні не засуджували російських вояк !
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17.04.2025 18:26 Ответить
 
 