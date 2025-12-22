Врятовані з-під тиску окупантів: Україна повернула з ТОТ ще одну групу дітей і підлітків
Групу українських дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій України у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці Bring Kids Back UA у фейсбуці.
- Серед врятованих — 9-річна Аліна. Її родина тривалий час не могла наважитися на виїзд, адже батько дівчинки — колишній військовий. Такі сім’ї російські військові регулярно перевіряли: приходили з обшуками, допитували, залякували. Будь-яка спроба звернутися по допомогу могла обернутися серйозними наслідками.
- 16-річна Мія жила в селі, яке постійно перебувало під обстрілами. Російські дрони регулярно скидали боєприпаси на житлові будинки й подвір’я. Коли дівчина сфотографувала зруйнований будинок поруч, до неї прийшли окупанти та викликали співробітників ФСБ. Їй заборонили будь-яку фіксацію руйнувань і пригрозили "відповідальністю".
- 17-річний Євген провів усі шкільні роки в окупації. Його змусили навчатися в кадетському класі, відвідувати так звані "виховні бесіди" й військово-патріотичні заходи. Хлопець чітко усвідомлював: після досягнення повноліття його намагатимуться примусово мобілізувати до армії держави-окупанта.
- 16-річний Матвій та його 8-річна сестра Аліса. Через тиск з боку окупаційних органів опіки родину змусили віддати дітей до російської школи. Там їм нав’язували пропагандистські наративи про так зване "возз’єднання" окупованих територій і принижували Україну. Коли дані Матвія передали до російського військкомату, родина зрозуміла, що зволікати більше не можна.
"Щиро дякуємо партнерам Save Ukraine, організації We are all UIkrainians 2022, БФ "Хуманіті", команді Helping to Leave та Об’єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України за спільні зусилля у порятунку українських дітей", - ідеться в повідомленні.
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