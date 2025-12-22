Врятовані з-під тиску окупантів: Україна повернула з ТОТ ще одну групу дітей і підлітків

Групу українських дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій України у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці Bring Kids Back UA у фейсбуці.

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Серед врятованих — 9-річна Аліна. Її родина тривалий час не могла наважитися на виїзд, адже батько дівчинки — колишній військовий. Такі сім’ї російські військові регулярно перевіряли: приходили з обшуками, допитували, залякували. Будь-яка спроба звернутися по допомогу могла обернутися серйозними наслідками.

16-річна Мія жила в селі, яке постійно перебувало під обстрілами. Російські дрони регулярно скидали боєприпаси на житлові будинки й подвір’я. Коли дівчина сфотографувала зруйнований будинок поруч, до неї прийшли окупанти та викликали співробітників ФСБ. Їй заборонили будь-яку фіксацію руйнувань і пригрозили "відповідальністю".

17-річний Євген провів усі шкільні роки в окупації. Його змусили навчатися в кадетському класі, відвідувати так звані "виховні бесіди" й військово-патріотичні заходи. Хлопець чітко усвідомлював: після досягнення повноліття його намагатимуться примусово мобілізувати до армії держави-окупанта.

16-річний Матвій та його 8-річна сестра Аліса. Через тиск з боку окупаційних органів опіки родину змусили віддати дітей до російської школи. Там їм нав’язували пропагандистські наративи про так зване "возз’єднання" окупованих територій і принижували Україну. Коли дані Матвія передали до російського військкомату, родина зрозуміла, що зволікати більше не можна.

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"Щиро дякуємо партнерам Save Ukraine, організації We are all UIkrainians 2022, БФ "Хуманіті", команді Helping to Leave та Об’єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України за спільні зусилля у порятунку українських дітей", - ідеться в повідомленні.

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