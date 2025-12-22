Спасенные из-под давления оккупантов: Украина вернула из ВОТ еще одну группу детей и подростков

Группу украинских детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий Украины в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице Bring Kids Back UA в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Среди спасенных – 9-летняя Алина. Ее семья долгое время не могла решиться на выезд, ведь отец девочки – бывший военный. Такие семьи российские военные регулярно проверяли: приходили с обысками, допрашивали, запугивали. Любая попытка обратиться за помощью могла обернуться серьезными последствиями.

16-летняя Мия жила в селе, которое постоянно подвергалось обстрелам. Российские дроны регулярно сбрасывали боеприпасы на жилые дома и дворы. Когда девушка сфотографировала разрушенный дом рядом, к ней пришли оккупанты и вызвали сотрудников ФСБ. Ей запретили любую фиксацию разрушений и пригрозили "ответственностью".

17-летний Евгений провел все школьные годы в оккупации. Его заставили учиться в кадетском классе, посещать так называемые "воспитательные беседы" и военно-патриотические мероприятия. Парень четко осознавал: по достижении совершеннолетия его будут пытаться принудительно мобилизовать в армию государства-оккупанта.

16-летний Матвей и его 8-летняя сестра Алиса. Из-за давления со стороны оккупационных органов опеки семью заставили отдать детей в российскую школу. Там им навязывали пропагандистские нарративы о так называемом "воссоединении" оккупированных территорий и унижали Украину. Когда данные Матвея передали в российский военкомат, семья поняла, что медлить больше нельзя.

Также читайте: Среди гражданских, которых россияне вывезли Грабовского, были дети. Также РФ взяла в плен 13 украинских военных, - Зеленский

"Искренне благодарим партнеров Save Ukraine, организацию We are all UIkrainians 2022, БФ "Хуманити", команду Helping to Leave и Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины за совместные усилия в спасении украинских детей", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Фильм "10 потерянных лет" – история спецоперации ГУР МО о возвращении украинок и детей из Сирии. ВИДЕО