Возвращение детей из оккупации
Спасенные из-под давления оккупантов: Украина вернула из ВОТ еще одну группу детей и подростков

из оккупации спасли группу украинских детей и подростков

Группу украинских детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий Украины в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице Bring Kids Back UA в Facebook.

  • Среди спасенных – 9-летняя Алина. Ее семья долгое время не могла решиться на выезд, ведь отец девочки – бывший военный. Такие семьи российские военные регулярно проверяли: приходили с обысками, допрашивали, запугивали. Любая попытка обратиться за помощью могла обернуться серьезными последствиями.
  • 16-летняя Мия жила в селе, которое постоянно подвергалось обстрелам. Российские дроны регулярно сбрасывали боеприпасы на жилые дома и дворы. Когда девушка сфотографировала разрушенный дом рядом, к ней пришли оккупанты и вызвали сотрудников ФСБ. Ей запретили любую фиксацию разрушений и пригрозили "ответственностью".
  • 17-летний Евгений провел все школьные годы в оккупации. Его заставили учиться в кадетском классе, посещать так называемые "воспитательные беседы" и военно-патриотические мероприятия. Парень четко осознавал: по достижении совершеннолетия его будут пытаться принудительно мобилизовать в армию государства-оккупанта.
  • 16-летний Матвей и его 8-летняя сестра Алиса. Из-за давления со стороны оккупационных органов опеки семью заставили отдать детей в российскую школу. Там им навязывали пропагандистские нарративы о так называемом "воссоединении" оккупированных территорий и унижали Украину. Когда данные Матвея передали в российский военкомат, семья поняла, что медлить больше нельзя.

"Искренне благодарим партнеров Save Ukraine, организацию We are all UIkrainians 2022, БФ "Хуманити", команду Helping to Leave и Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины за совместные усилия в спасении украинских детей", - говорится в сообщении.

дети (6857) подростки (502) возврат (304)
Гарна новина...
22.12.2025 22:39 Ответить
Чим більше читаю таких новин, тим більше переконуюся - хто хоче виїхати, їдуть без проблем. Не диверсійна ж група розвідників їх звільнила?
22.12.2025 23:07 Ответить
 
 